Ο κακός χαμός στο ΠΑΣΟΚ, o fast-track Πιερρακάκης και η νέα μεγάλη ερώτηση για την Καρυστιανού

Μπορεί χθες η Μαρία Καρυστιανού να έκανε μια πύρινη ανάρτηση κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι διαστρέβλωσαν τις απόψεις που εξέφρασε για τις αμβλώσεις και παράλληλα να εξαπέλυσε πυρά στους δημοσιογράφους... που τη ρώτησαν (λες και έπρεπε να τη χαϊδεύουν μόνο), όμως το πολιτικό κουτσομπολιό που ξεκίνησε μετά τη δήλωση είναι το αν θα φτάσει ως τις εκλογές. Μπορεί τώρα να έχει ένα ικανό πέρασμα σε πολλούς πολιτικούς χώρους και να φαίνεται ότι ο σχηματισμός αυτός μπορεί να κάνει επιτυχία, είναι πολλοί όμως που εκτιμούν ότι η Καρυστιανού δεν θα αντέξει 1,5 χρόνο χωρίς να απαντά με τρόπο που θα δημιουργεί προβληματισμό στη μεγάλη πλειοψηφία που τη στήριζε μέχρι ώρας για την τραγωδία των Τεμπών.

Μαγκωμένη και έκπληκτη

Πάντως, άνθρωπος από το περιβάλλον της Καρυστιανού έλεγε στη στήλη ότι είναι γνησίως μαγκωμένη με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η δήλωσή της. Μάλιστα μου λένε ότι εξεπλάγη από το γεγονός ότι η εν λόγω δήλωση ειναι το μόνο που έμεινε από μια συνέντευξη μιας ολόκληρης ώρας. Πάντως, για να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, θα πρέπει να συνηθίσει η κ. Καρυστιανού ότι το πολιτικό παιχνίδι είναι σκληρό, ενίοτε unfair και από εδώ και πέρα δεν θα τυγχάνει της ευγενούς αντιμετώπισης που ετύγχανε, όποτε μιλούσε ως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη.

O fast-track Πιερρακάκης

Στις Βρυξέλλες το διήμερο που προηγήθηκε ο Πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης απέδειξε ότι όταν η Ευρώπη θέλει, μπορεί να πάρει γρήγορες αποφάσεις. Το λέω διότι στην πρώτη συνεδρίαση που ο ίδιος διηύθυνε, το σώμα αποφάσισε να προκρίνει την υποψηφιότητα του Κροάτη Βούτσιτς για την αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο Πιερρακάκης κέρδισε τους συνομιλητές του στην πρώτη συνεδρίαση με την ουσία και όχι με τους τύπους - μίλησε με έναν πιο χαλαρό και όχι συμβατικό τρόπο στην εισήγηση του και είπε στους ομολόγους του πως την ώρα που συμβαίνουν διάφορα κοσμοϊστορικά πράγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, τα όργανα της Ένωσης δεν μπορεί να καθυστερούν αποφάσεις σαν αυτή. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά πήρε στο όργανο ένα εξάμηνο για να καταλήξει σε υποψήφιο. Οι καιροί όμως έχουν αλλάξει.

Η γνήσια ανησυχία του Μητσοτάκη

Πραγματικά ανήσυχος για τις γεωπολιτικές εξελίξεις εμφανίστηκε χθες στην Προεδρία ο Μητσοτάκης ενημερώνοντας τον Τασούλα, λίγο πριν αναχωρήσει για το Νταβός σήμερα το μεσημέρι. Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να ανησυχεί γνησίως ότι η ένταση ΗΠΑ-Ευρώπης μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ρηγμάτωση σε μια σχέση με ιστορικό βάθος, ενώ φαίνεται ότι πλέον κάθε χώρα κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για τον εαυτό της. Μου λένε μάλιστα οι συνεργάτες του ότι και οι βασικές του συζητήσεις όλες αυτές τις μέρες περιστρέφονται γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ η Αθήνα μοιάζει μάλλον απρόθυμη να συμμετάσχει σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης που διαμορφώνει ο Τραμπ και έχει χαρακτήρα... παρα-ΟΗΕ.

Το Αγροτικό Επιμελητήριο

Μιας και είπα για τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα, να σας πω ότι έγινε αρκετή συζήτηση για τα αγροτικά. Ο Μητσοτάκης εξέφρασε στον Πρόεδρο συγκρατημένη αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των αγροτών από τα μπλόκα και του είπε ότι η πολιτεία εξάντλησε όλες τις δυνατότητές της για τη στήριξη των αγροτών, αλλά δεν εξάντλησε την διαρκή επιθυμία της να βρίσκεται σε διάλογο μαζί τους. Ο Τασούλας από την άλλη είπε στον Μητσοτάκη ότι το δίδαγμα των τελευταίων δύο μηνών με τα μπλόκα και όλες τις κινητοποιήσεις είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα συλλογικό, ένα αντιπροσωπευτικό όργανο-ομπρέλα που να εκπροσωπεί τον αγροτικό κόσμο και να συνομιλεί με την εκάστοτε κυβέρνηση. Ένα είδος Αγροτικού Επιμελητηρίου, για το οποίο και ο Μητσοτάκης έχει μιλήσει το προηγούμενο διάστημα.

Ο χαμούλης στο ΠΑΣΟΚ

Εσείς που με διαβάζετε καθημερινά δεν πιστεύω να έχετε παράπονο - έχω μέρες που σας γράφω ότι στην συνεδρίαση που ήταν να γίνει χθες στο ΠΑΣΟΚ θα γινόταν ένας σχετικός χαμός. Ε να που έγινε. Ο Ανδρουλάκης τσακώθηκε με Δούκα και Γερουλάνο που ούτε λίγο ούτε πολύ του λένε πως το κόμμα θα χάσει τους στόχους που έχει βάλει και του ζητάνε δραστικές αλλαγές. Ο Δούκας επιμένει στην διατύπωση της μη συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία στο κείμενο του Συνεδρίου, ενώ ο Γερουλάνος διαπιστώνει πως ο σχεδιασμός δεν βγαίνει και ζήτησε άμεσα αλλαγές. Ο Ανδρουλάκης απάντησε στον Γερουλάνο πως δεν μπορεί να τον κατηγορεί για μη συμμετοχή στις αποφάσεις, αφού ο ίδιος είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Στη μέση μπήκε η Διαμαντοπούλου που τσακώθηκε με τον Δούκα γιατί διέρρεε την εισήγηση που έκανε στον Τύπο. Γενικώς μια ωραία ατμόσφαιρα. Με συγχωρείτε, θα το πω: κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Και δεν βλέπω πώς το πράγμα θα φτιάξει. Για την ιστορία να πω ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 27-29 Μαρτίου.

Αργεί το κόμμα Τσίπρα

Να επιμείνω και σε κάτι ακόμη. Το κόμμα Τσίπρα αργεί. Δεν θα ανακοινωθεί πιθανότατα ούτε μέχρι το Πάσχα, ούτε μέχρι το καλοκαίρι. Και θα αργεί εφόσον ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει καταλήξει στα πρόσωπα αλλά και σε μια ξεκάθαρη στρατηγική στον δρόμο για τις εκλογές. Και δεν είναι αφελής πολιτικά να μπει στο στίβο και να φθείρεται. Θα το κάνει όταν δει ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και όταν διαπιστώσει ότι αυτοί που βιάστηκαν καίγονται.