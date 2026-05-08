Ο Μαρινάκης «μάλωσε» γαλάζια στελέχη για το θέμα των πρόωρων: «Να βγείτε μπροστά, εκλογές το 2027»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ραδιοφωνική του συνέντευξη, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις επερχόμενες εκλογές, καθώς και την πολυσυζητημένη φράση περί «ιδρωμένης φανέλας».

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε λέγοντας ότι σε περιόδους δύσκολης επικαιρότητας η κυβέρνηση οφείλει να δίνει «ακόμη πιο ξεκάθαρες απαντήσεις» και τα στελέχη της να βγαίνουν πιο μπροστά, ειδικά σε «αντιδημοφιλείς ατζέντες».

Αναφερόμενος στην περίοδο μετά την τραγωδία των Τεμπών, έκανε λόγο για «πρωτοφανή προσπάθεια παραπληροφόρησης» από την αντιπολίτευση και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να αντικρούσει θεωρίες που επιχειρούσαν να παγιωθούν στην κοινή γνώμη, με σεβασμό όμως στον πόνο των συγγενών των θυμάτων.

Μαρινάκης: «Εκλογές το 2027, πάντα θα κυκλοφορούν σενάρια»

Σημείωσε ακόμη ότι τα κυβερνητικά στελέχη δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στο χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά την κυβερνητική πολιτική όταν χρειάζεται. «Αυτό είναι να “ιδρώνουμε τη φανέλα”», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ατζέντα πρέπει να καθορίζεται από τα προβλήματα της κοινωνίας.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ξεκαθάρισε πως «οι εκλογές θα γίνουν το 2027», σημειώνοντας ότι όσο πλησιάζει η ολοκλήρωση της τετραετίας θα εντείνονται τα σχετικά σενάρια.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται «πέριξ του 30%» στην εκτίμηση ψήφου και ότι η εκλογική επίδοση του 2027 θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας.

Ανέφερε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης είναι πως εξηγεί όχι μόνο τι μέτρα προτείνει, αλλά και πώς θα τα χρηματοδοτήσει, μέσω ανάπτυξης, θέσεων εργασίας και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.