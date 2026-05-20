Ο Μητσοτάκης μπαίνει στο προεκλογικό «τρένο» με το λίφτινγκ στα ΜΜΜ: Βελτιώσεις σε ένσημα και συντάξεις

Στην παραγωγή αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλα τα κρίσιμα πεδία εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως προϋπόθεση την πολιτική σταθερότητα.

«Οφείλουμε να απευθυνόμαστε στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η επιτυχία ή μη αυτής της κυβέρνησης και αυτής της παράταξης εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα όλων μας», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο ΣΚΑΙ, περιγράφοντας τη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου.

Σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία σε εκδήλωση του Υπουργείου Μεταφορών στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τον τρόπο που αλλάζουν την Αθήνα. Το ζήτημα απασχολεί εκατομμύρια κατοίκους ενώ επιδρά και στον τουρισμό.

Μητσοτάκης: Ο ορίζοντας για το «λίφτινγκ» στα ΜΜΜ

Μείζονα ρόλο στον σχεδιασμό έχει η μείωση των χρόνων στη συχνότητα των δρομολογίων και δη των λεωφορείων, ο στόλος των οποίων θα συνεχίσει να αυξάνεται, προκειμένου να βελτιωθεί αισθητά η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Στόχος του Υπουργείου είναι έως το τέλος του 2026 οι βασικές γραμμές του δικτύου να έχουν βελτιώσει τη συχνότητά τους κατά 50%. Με την ένταξη 205 νέων λεωφορείων ο αριθμός των νέων οχημάτων θα ανέλθει στα 1.076, που αντιστοιχεί σε ανανέωση κατά 80%.

Παράλληλα, προχωρά η ολοκλήρωση της Γραμμής 4 του Μετρό με 15 νέους σταθμούς και η επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον και νότια προάστια.

Μητσοτάκης: Οι βελτιώσεις σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στα εργασιακά. Η Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι επίκειται νομοσχέδιο για την υπαγωγή οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων καθώς και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, ικανοποιώντας ένα αίτημα δεκαετιών.

Επιπλέον, διαβεβαίωσε με ρητό τρόπο ότι παρά την απόφαση του ΣτΕ δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας. Την ίδια ώρα, 3.000 δικαιούχοι που έχουν ήδη προχωρήσεις τις διαδικασίες για ένταξη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» και αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο βάσει των προβλέψεων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους.

Με μία σειρά από πολιτικές που θα ξεδιπλωθούν σταδιακά το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση στοχεύει να βαδίσει στο δρόμο προς τις εκλογές με ατού τα παραδοτέα.

Ενώ τα χειροπιαστά αποτελέσματα συμβάλλουν και στη στρατηγική της σύγκρισης με τους πολιτικούς της αντιπάλους. «Εμείς μιλάμε για την Ελλάδα του 2030, προσπαθώντας να επιλύσουμε όσο καλύτερα τα προβλήματα ενώ ακούμε από προσωποπαγή κόμματα και κομματίδια συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω», σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη.

«Είδαμε και άλλα κόμματα και το '12 και το '15, όπου ένα πρόσωπο έκανε ένα κόμμα. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, διόγκωσαν τα προβλήματα. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους ανθρώπους που μας βλέπουν και ευρύτερα την ελληνική κοινωνία είναι πώς ο καθένας από εμάς θα δώσει απαντήσεις στα προβλήματά τους», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όσον αφορά, δε, την «πλειοδοσία» παροχών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση υπογραμμίζει πως πλέον είναι υποχρεωτική βάσει νόμου η κοστολόγηση των προγραμμάτων και «οι πολίτες θα κάνουν ταμείο». Η ΝΔ πάντως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν ήδη δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας και συνέπειας λόγων και πράξεων.