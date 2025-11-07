Οι ρουκέτες του Σαμαρά, ο λόγος που διάλεξε ΑΝΤ1 για τη συνέντευξή του και η μεθοδικότητα του Τσίπρα

Με δύο κορυφαίους υπουργούς του Τραμπ και δεκάδες αξιωματούχους ήρθαν χθες οι Αμερικανοί στο Ζάππειο με ένα σαφές μήνυμα: αν η Ελλάδα παίξει μπάλα με το LNG και ανταποκριθεί στον γεωγραφικό της ρόλο-δηλαδή πύλη εισόδου και για την υπόλοιπη Ευρώπη, τότε θα έχει αφενός οφέλη, αφετέρου θα έχει λαμβάνειν και σε άλλα μέτωπα από τις ΗΠΑ. Η διακυβέρνηση Τραμπ είναι δεδομένα συναλλακτική, αυτό το γνωρίζουμε, φαίνεται όμως ότι η Αθήνα τα έχει καταλάβει όλα αυτά. Επίσης, η φιλοξενία έχει ενθουσιάσει τους Αμερικανούς, οι οποίοι χθες βράδυ έφαγαν σε κλειστό κύκλο με τον Παπασταύρου στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ξανά μόνιμο το σχήμα 3+1

Συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά μετά από καιρό το σχήμα 3+1 σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με τη συμμετοχή και του Αμερικανού Κρις Ράιτ, στο περιθώριο του PTEC. Μαθαίνω ότι ένα από τα πρότζεκτ της ευρύτερης περιοχής που συζητήθηκαν ήταν βεβαίως και το καλώδιο GSI, αν και οι τόνοι δεν σηκώθηκαν ιδιαίτερα. Αυτό που βρίσκω βεβαίως ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι το σχήμα μονιμοποιείται και θα συνεδριάσει ξανά τον Ιανουάριο στην Ουάσινγκτον.

Οι ρουκέτες του Σαμαρά και ο ΑΝΤ1

Παραξένεψε πολλούς η χθεσινή ανακοίνωση του ΑΝΤ1 ότι την Κυριακή θα προβάλλει ως special edition μια συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά εφ' όλης της ύλης, για πρώτη φορά μετά από καιρό και βεβαίως μετά τον θάνατο της κόρης του. Δεν πρέπει να εκπλήσσει η επιλογή του ΑΝΤ1, καθώς οι σχέσεις του Σαμαρά με την οικογένεια Κυριακού είναι ιστορικές. Άλλωστε η εκπομπή μπαίνει εμβόλιμα στο πρόγραμμα, ενώ τη συνέντευξη παίρνει η Ιρένα Αργύρη, η οποία δεν ανήκει στο δυναμικό του σταθμού. Μένει να φανεί αν ο ΑΝΤ1 έχει κάνει την παραγωγή, ενώ η κ. Αργύρη έχει σχέσεις με την πρωτοβουλία των 91 προσωπικοτήτων που το καλοκαίρι εμφανίστηκαν ως προπομποί και ζητούσαν ενεργοποίηση των πρώην πρωθυπουργών. Καταλαβαίνω ότι ο Σαμαράς θα εξαπολύσει ρουκέτες κατά του Μητσοτάκη, ενώ μένει να φανεί πόσο προωθητικά θα τα πει για τη δημιουργία νέου κόμματος. Δύσκολο πάντως να το ανακοινώσει από μια συνέντευξη.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης ως Τσίπρας

Ένα preview του περιεχομένου του βιβλίου του έδωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο με τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη, που ως άλλος Αλέξης Τσίπρας διάβασε με τη φωνή του όλο του βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού στην πλατφόρμα bookvoice. Σε αυτό ακούμε τον ηθοποιό να διαβάζει ένα απόσπασμα του βιβλίου Τσίπρα όπου κατακεραυνώνει τον Αντώνη Σαμαρά για την απόφαση του να μην πραγματοποιήσει την «παράδοση - παραλαβή» στο Μέγαρο Μαξίμου. «Αντ' αυτού Τζανακόπουλος» λέει ο Τσίπρας στο βιβλίο. Η πρόγευση του βιβλίου δείχνει πως ο Τσίπρας θα αναφερθεί σε όλα τα παρασκήνια της διακυβέρνησης του. Εγώ έχω πάντως να παρατηρήσω το εξής: μέχρι στιγμής, κάθε ανάρτηση αναφορικά με το βιβλίο γίνεται μεθοδικά και με έναν επαγγελματισμό. Καμία σχέση με όσα γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια από τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι άραγε έτσι και η συνέχεια; Το βιβλίο πάντως κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου.

Το beef Παππά - Γιαννούλη

Φαντάζομαι είδατε τον χθεσινό καβγά στο MEGANews των βουλευτών Παππά και Γιαννούλη. Προφανώς, οι ατάκες που ακούστηκαν ήταν ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί στους πάλαι ποτέ συντρόφους. Να πω πάντως εδώ πως, οι δυο τους είναι αντιμέτωποι στην Α' Θεσσαλονίκης και προφανώς απευθύνονται σε παρόμοια ακροατήρια. Τώρα για τον Παππά που ήταν παλιά στον ΣΥΡΙΖΑ ξέρουμε πως θα κατέβει με το ΠΑΣΟΚ. Για τον Γιαννούλη, δεν παίρνω όρκο.