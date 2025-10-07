Όλγα Κοσμοπούλου: Η γιατρός του Ρούτσι είναι η ίδια που πρόσεχε τον πάμπλουτο Γκρίνγουντ

Γιατί η ιατρική και η ανθρωπιά, τσέπη, πολιτικά φρονήματα, χρώμα, φυλή δεν κοιτούν. Γιατί, το ίδιο θα προσεχθεί ο απεργός πείνας για 23η ημέρα Πάνος Ρούτσι στο Σύνταγμα, αφιλοκερδώς και αμέσως μετά την εφημερία και τη βάρδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας από την Όλγα Κοσμοπούλου, και ακριβώς την ίδια περίθαλψη θα έχει ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ, μετά το ατύχημά του με «γουρούνα» στη Μύκονο στις διακοπές του, επίσης από την... Όλγα Κοσμοπούλου. Το ίδιο άτομο είναι.

Και δίχως να χρειάζονται τηλέφωνα από πολιτικούς και υπουργούς για να λένε στους γιατρούς «αυτόν, να τον προσέχετε»! Η κατηγοριοποίηση των ασθενών δεν έγινε από την «ακροαριστερή» όπως κατηγορείται παθολόγο/λοιμωξιολόγο, αλλά από την ίδια την εξουσία.

Πολλοί θα θυμούνται την ειδική μνεία που είχε κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, διαφημίζοντας το ΕΣΥ, για την αεροδιακομιδή και διασωλήνωση του Τομ Γκρίνγουντ, λέγοντας πως ότι δεν έκανε η πανάκριβη ασφαλιστική του, το έκανε το ΕΣΥ και τσάμπα.

Ωστόσο την απάντηση για τον διαχωρισμό έδωσε η ίδια η κα. Κοσμοπούλου η οποία είχε πει: «Στην ίδια εφημερία έγιναν και άλλες αεροδιακομιδές και χερσαίες διακομιδές διασωληνωμένων και μη ασθενών, κάποιοι από τους οποίους επίσης μπήκαν άμεσα χειρουργείο.

Μπορεί να μην είναι δισεκατομμυριούχοι και να μην αξίζουν αναφοράς από τον υπουργό, αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε εφημερία σε όλα τα νοσοκομεία».

Η ίδια μάλιστα είχε ενημερώσει για τα δεκάδες τηλέφωνα στους γιατρούς των εφημεριών για να δείξουν «ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο».

Δεν κύλησε πολύ ο χρόνος και από τους ίδιους ανθρώπους, η Όλγα Κοσμοπούλου κατηγορείται πως προσέχει τον Πάνο Ρούτσι και τους Αριστερούς «όχι με ιατρικά κίνητρα αλλά με πολιτικά».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μάλιστα έγραψε στο αγαπημένο του Χ: «Όπου υπάρχει απεργός πείνας με αντικυβερνητικά αιτήματα, τρομοκράτης κλπ η κυρία αυτή χρησιμοποιεί την ιατρική της ειδικότητα για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη υπέρ των αιτημάτων και κατά της εκάστοτε κυβερνήσεως».

Η ίδια είχε απαντήσει πως «δεν ρωτάμε τους ασθενείς για τα πολιτικά τους φρονήματα» και η απόδειξη μάλλον έχει ονοματεπώνυμο: Τομ Γκρίνγουντ.



