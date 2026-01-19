ΟΠΕΚΕΠΕ: Δηλώσεις «φωτιά» Τυχεροπούλου για κύκλωμα επίορκων - Δίκη πρώην επιτελικών του

Την πεποίθηση της ότι εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων, που, σε συνεργασία με παραγωγούς, λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους, εξέφρασε η Παρασκευή Τυχεροπούλου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Κατέθεσε για δεύτερη μέρα στην δίκη του πρώην προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέππα.

Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ δικάζονται - η δίκη ξεκίνησε τον Οκτώβριο - για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το πολυσέλιδο κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο κατηγορούμενοι απέκρυψαν, το Νοέμβριο 2020, πόρισμα με στοιχεία για εκτεταμένες παρατυπίες που διαπίστωσε σε ελέγχους που διενήργησε το 2020 η κ. Τυχεροπούλου ως υπεύθυνη για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για το Εθνικό Απόθεμα, κατ' εντολή του τότε προέδρου Γρηγόρη Βάρρα.

Διαβάστε ακόμα: Ανικανοποίητοι οι αγρότες: «Συνεχίζουμε τον αγώνα - Θα αποφασίσουν οι γενικές συνελεύσεις μας»

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ευρήματα του ελέγχου δεν απεστάλησαν στην Δικαιοσύνη, όπως είχε ορίσει ο κ. Βάρρας, ο οποίος στο μεταξύ είχε φύγει από τον Οργανισμό.

Η κ. Τυχεροπούλου, είχε διαπιστώσει ότι για 48 συγκεκριμένα ΑΦΜ υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες με εκτάσεις βοσκής και φαινόταν να υπήρχε τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων.

Η μάρτυρας κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο ότι εντός του Οργανισμού υπήρχαν "δύο τάσεις: αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου".

Πρόεδρος: Τα περισσότερα άτομα ανήκαν στην πρώτη τάση ή τη δεύτερη;

Μάρτυρας: Στην πρώτη. Εμείς, που ήμασταν μειοψηφία φωνάζαμε όλα τα χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά. Στις γενικές συνελεύσεις εκφράζονταν οι αγωνίες και οι ανησυχίες.

Διαβάστε ακόμα: Μιλένα Αποστολάκη: «Η κυβερνητική αδράνεια ανοίγει τον δρόμο σε νέες αυξήσεις των ασφάλιστρων υγείας»

Είπε, επίσης, πως από το 2010 υπήρχε αγωνία για ζητήματα με το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού.Αναφέρθηκε, επίσης, σε "τιμωρίες" υπαλλήλων, πλην της ίδιας, οι οποίοι επέμεναν ότι υπήρχε θέμα με παράνομες δηλώσεις.

Ως παράδειγμα τέτοιας αντιμετώπισης, η κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε για τον υπάλληλο, ελεγκτή, που πρώτος είχε αποκαλύψει μπαράζ παράνομων δηλώσεων στην Κρήτη.

"Ο κ. Κ. ήταν ο πρώτος που έκανε καταγγελίες για την Κρήτη στο Γενικό Διευθυντή, για το εθνικό απόθεμα και πώς δηλώνεται στην Κρήτη. Ο Γενικός Διευθυντής δεν ενημέρωσε κανέναν, ενημερώθηκε όμως κάποιος από το κύκλωμα των παράνομων.

Ένας παραγωγός πήγε και απείλησε τον κ. Κ. Του είπε «αν θα πάω φυλακή, θα μείνεις χωρίς απογόνους». Του έχουν σκίσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου του, τον απειλούσαν.

Σε βάρος του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή και δεν ασχολήθηκε κάποιος με αυτό που είπε. Εγώ είμαι στο πρωτόκολλο της ΑΑΔΕ. Είμαι εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κ. έχει εξαφανιστεί δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτόν τον άνθρωπο, μάλλον θα τον απολύσουν.

Χαρακτηρίστηκε τρελός, ότι έχει το ακαταλόγιστο. Έλεγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν ξέρει τι λέει…. Και για εμένα το έλεγαν" είπε η μάρτυρας που είναι ειδική συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε δύο δικογραφίες.

Η μάρτυρας που κλήθηκε να απαντήσει σε δεκάδες ερωτήσεις από Έδρας με κυρίαρχες εκείνες που αφορούσαν το "απόθεμα δικαιωμάτων", που προκύπτει κυρίως απ' τη μείωση κατά 3% στο ανώτατο όριο της Βασικής Ενίσχυσης κ.α, με σκοπό την ενίσχυση νέων και νεοεισερχόμενων παραγωγών .

"Το εθνικό απόθεμα και ο τρόπος που αυτό δόθηκε στους αιτούντες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο μέσα στον Οργανισμό" είπε η κ. Τυχεροπούλου.

Όπως επανέλαβε στο δικαστήριο η μάρτυρας, αμέσως μετά την παράδοση του πορίσματος της για τα 48 ΑΦΜ στον κ. Μελά και σε άλλα τέσσερα τότε στελέχη του Οργανισμού, μετακινήθηκε από τον κατηγορούμενο στο Τμήμα Εκπαίδευσης. Είπε πως όσο είχε πρόσβαση στο σύστημα του Οργανισμού, είδε ότι τα ΑΦΜ που η ίδια ήλεγξε, επανελέγχθηκαν με άλλα ευρήματα.

Διαβάστε ακόμα: «Πρεμιέρα» για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Eurogroup: Τι θα συζητηθεί - Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Πρόεδρος: Είχε γίνει ξανά επανέλεγχος σε πόρισμα ελεγκτή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία και όχι μετά από ένσταση παραγωγού;

Μάρτυρας: Δεν είχα ξανά ακούσει κάτι τέτοιο.

Πρόεδρος: Αναιρέθηκαν οι έλεγχοι σας;

Μάρτυρας: Οι περισσότεροι αναιρέθηκαν.

Πρόεδρος: Υπήρχε συγκεκριμένη αιτιολογία γιατί αναιρέθηκαν;

Μάρτυρας: Δε χρειάζεται να καταχωρηθεί αιτιολόγηση για αλλαγή της απόφασης. Κατά την μάρτυρα, οι διοικούντες, αλλά και όσοι διετέλεσαν ως Διευθυντές 'Αμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, γνώριζαν για την ύπαρξη προβληματικών δηλώσεων και δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από το δικαστήριο για το αν της ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τις παράτυπες δηλώσεις που η ίδια βρήκε.

Πρόεδρος: Οι υπόλοιποι που κοινοποιήσατε το πόρισμα σας, σας ρώτησαν ξανά κάτι;

Μάρτυρας: Όχι και το χειρότερο είναι ότι μαζί με το αποτέλεσμα του ελέγχου μου, τους κοινοποίησα και ένα έγγραφο με το οποίο πρότεινα τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος που τώρα βλέπω να εφαρμόζονται. Αν δεν τους αφορούσε ο έλεγχος μου, αυτό το έγγραφο τους αφορούσε όλους και το πέταξαν στα σκουπίδια, δεν ασχολήθηκαν καν.

Πρόεδρος: Το έχετε αυτό το έγγραφο;

Μάρτυρας: Ναι

Πρόεδρος: Θα μας το προσκομίσετε μετά;

Μάρτυρας: Ναι.

Το δικαστήριο ζήτησε να του διαβιβαστεί η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διαπιστωθεί αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος των 48 αγροτών που αναφέρονται στο πόρισμα Τυχεροπούλου.

Επίσης, αποφάσισε να καλέσει να καταθέσουν ενώπιον του οι πρώην Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας και Θεοφάνης Παππάς, ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Α. Λαμπρόπουλος και δύο πρώην ελεγκτές για τους οποίους καταγγέλεται ότι μετακινήθηκαν δυσμενώς από τις θέσεις τους.