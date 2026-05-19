Το «πόκερ» του Μαξίμου για αποδόμηση Τσίπρα και Καρυστιανού, οι «χαμένοι» και ο εκτός κούρσας Σαμαράς

Μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να εκτιμά ότι τα νέα κόμματα που θα παρουσιάσουν επισήμως τις επόμενες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού θα ανακατέψουν την πολιτική «κουζίνα» κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν χαρτογραφούν τις κινήσεις τους, ούτε βρίσκονται στο απυρόβλητο.

Η «γαλάζια» στρατηγική έναντι του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη διαφανεί και περνάει μέσα από την υπόμνηση των πεπραγμένων του και δη των κινδύνων που υπήρξαν για τη χώρα την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του, με στόχο την αποδόμηση της προσπάθειας rebranding.

«H ώρα του κάθε πολιτικού, που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός, είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα θεωρώ για τον κύριο Τσίπρα - η στιγμή τέλος πάντων που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά - ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μαξίμου: Σκληροί με Τσίπρα, προσεκτικοί με Καρυστιανού

Στο κυβερνητικό επιτελείο βεβαίως θεωρούν ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν απευθύνεται στις ίδιες δεξαμενές ψηφοφόρων με τη ΝΔ και μάλλον θα ασκήσει άμεσα πίεση στο ΠΑΣΟΚ πέραν του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε ακόμα: Νίκος Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Άδωνι Γεωργιάδη εντός ημερών μετα τις κατηγορίες για «φαγοπότι»

Παράλληλα, πρόκειται για έναν πολιτικό αντίπαλο που η κυβέρνηση έχει ήδη αντιμετωπίσει και κερδίσει το 2019 και 2023, συνεπώς έχει το know how αλλά και συγκεκριμένα δεδομένα προς σύγκριση. Ενώ δεν αποκλείουν η επάνοδός του στην ενεργό πολιτική να λειτουργήσει συσπειρωτικά για τους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Απέναντι στο κυοφορούμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, παρά την επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη μέσω του Action24 περί «ρωσοφιλίας» και σύνδεσης συνεργατών της με troll την περίοδο της μεγάλης έντασης των συλλαλητηρίων για την τραγωδία των Τεμπών, το Μέγαρο Μαξίμου τηρεί προς ώρας πιο ήπια στάση και κυρίως στάση αναμονής καθώς ακόμη δεν έχει παρουσιάσει το πρόγραμμά της ούτε και το σύνολο των συνεργατών της.

Κυβερνητικά στελέχη στοχεύουν πάντως την αξιοπιστία των λόγων της υπενθυμίζοντας ότι προ μηνών η ίδια υποστήριζε ότι δεν θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει και ο προσανατολισμός των συνεργατών της. Υπό τα έως τώρα δεδομένα εκτιμάται ότι θα ανακατέψει την «τράπουλα» στο χώρο της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Η «θολή» μεταβλητή του Σαμαρά

Το νέο κόμμα που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν θα δημιουργηθεί και έχει στραμμένο το βλέμμα της η κυβερνώσα παράταξη είναι αυτό του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, το οποίο απασχόλησε και τις συζητήσεις αρκετών στο περιθώριο του Συνεδρίου της ΝΔ.

Ο ίδιος δεν έχει λάβει ακόμη αποφάσεις, ενώ υπάρχουν βουλευτές που καλούν τον ίδιο να επιστρέψει και τον Κώστα Καραμανλή να είναι παρών στην εκλογική μάχη. Ο Πρωθυπουργός πάντως τόνισε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.

«Είναι αυτονόητο ότι όταν επίκειται μια μάχη η οποία θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά και θα διορθώνει λάθη και αδυναμίες και δεν θα γυρίσει κάποιες δεκαετίες πίσω, δεν περισσεύει κανείς, πολλώ δε μάλλον άνθρωποι οι οποίοι ηγήθηκαν της παράταξης και της χώρας.

Αλίμονο αν περίσσευαν! Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάρουμε αποστάσεις από κορυφαίες πολιτικές επιλογές, πρωτίστως σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής», υπογράμμισε χθες ο Παύλος Μαρινάκης.