Στήριξη Βορίδη σε Μαρινάκη για επιδόματα: «Δεν είναι λογικό να φτιάχνουν μαζί 1.000 ευρώ το μήνα»

Τη στήριξή του στην «προσωπική θέση» του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, εξέφρασε σήμερα (14/09) ο Μάκης Βορίδης, υποστηρίζοντας με τη σειρά του ότι πρέπει να «εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής των παροχών».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action24, δήλωσε: «Να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι πρεπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική. Διότι εδώ η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας.

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Είναι ξεκάθαρο πως ο κύριος Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε κάτι. Έλεγε ενδεχομένως κάτι, που το συναντάμε στην αγορά και είναι η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα τμήμα του πληθυσμού. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι το εξής: Πάτε σε μια ταβέρνα, κάπου; Σας λένε όλοι ότι δεν βρίσκουν άνθρωπο; Από την άλλη μεριά έχουμε 7% ανεργία. Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα; Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξεως του 7%», ανέφερε αρχικά ο Μάκης Βορίδης.

«Λέω το εξής. Όταν λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ; Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει και κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Πάνω από την επιδότηση ενοικίου, υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα, υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς, υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.

Λέω λοιπόν, ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε. Δεν είναι λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν χίλια ευρώ το μήνα. πρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω χίλια ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης», δήλωσε μεταξύ άλλων, προτείνοντας να υπάρχει ένας φορέας που να δίνει τις παροχές.