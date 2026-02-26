Στο υπουργικό η απάντηση Μητσοτάκη στις αιχμές για τη συμφωνία με τη Chevron - Το μήνυμα που θα εκπέμψει

Η συμφωνία με την κοινοπραξία της Chevron με τη Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ξεχωρίζει στη σημερινή ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου (στις 11:00), δίνοντας στον Πρωθυπουργό την ευκαιρία να αναδείξει εκ νέου την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης και να επαναλάβει ότι οι πρωτοβουλίες της θέτουν την Ελλάδα στο επίκεντρο των γεωπολιτικών και γεωενεργειακών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Κατά την τελετή της υπογραφής τους άλλωστε ο ίδιος είχε μιλήσει για «άλμα» στον ενεργειακό τομέα.

Την παρουσίαση των συμβάσεων παραχώρησης θα κάνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος θα συνδεθεί από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος, ώστε στη συνέχεια να δρομολογηθεί η έγκρισή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να κατατεθούν προς κύρωση στη Βουλή.

Δεδομένο θεωρείται ότι στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει εμμέσως και στα χθεσινά πυρά του Αντώνη Σαμαρά περί δυνητικής εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω των όρων της συμφωνίας με τη Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης.

Ήδη από χθες το Μέγαρο Μαξίμου αντέδρασε αιχμηρά, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού ως «συνήθεις εκτός πραγματικότητας» τοποθετήσεις. Η κυβέρνηση υπογράμμιζε ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρίες. Παράλληλα, πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνιζαν ότι παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό της επίμαχης σύμβασης είχαν και κείμενα της περιόδου 2012-2014, όταν εξελισσόταν η προσπάθεια εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι οι διατυπώσεις για τις οποίες εκφράζει ανησυχία ο κ. Σαμαράς είναι αναγκαίες νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του Δημοσίου, ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία. Τονίζουν, δε, ότι σε τεχνικό επίπεδο έχει ξεκινήσει η συζήτηση για οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη, ενώ υπάρχει από το 2020 και η συμφωνία με την Αίγυπτο.

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα αναβάθμισης του γεωπολιτικού αποτυπώματος της χώρας. Ο ίδιος, εξάλλου, βρέθηκε χθες στην Αλεξανδρούπολη που συνιστά «κλειδί» στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Επισκέφθηκε τον υπό κατασκευή θερμοηλεκτρικό σταθμό συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 840MW στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα ενισχύσει το πλέγμα ενεργειακών υποδομών που διαθέτει πλέον η χώρα μας για την εξυπηρέτηση των εθνικών αναγκών και την παροχή ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

«H επίσκεψη αυτή είναι και ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται μία ημέρα μετά τις σημαντικές ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν στην Ουάσιγκτον για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, ενός πολύ φιλόδοξου έργου που βάζει την Ελλάδα στο κέντρο των γεωπολιτικών και γεωενεργειακών εξελίξεων μιας ευρύτερης περιοχής» σημείωσε.