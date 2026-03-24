«Συνθήκες στάβλου στην αίθουσα - Ο ψευταράς υπουργός προσβάλλει τα θύματα»: Πυρά Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη

Με μια σκληρή τοποθέτηση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων, απάντησε στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, σχετικά με το «οργανωτικό φιάσκο» της πρώτης ημέρας της δίκης για τα Τέμπη στο συγκρότημα «Γαιόπολις».

​Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Υπουργό «ψευταρά», κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να ωραιοποιήσει μια αδιανόητη πραγματικότητα. Διέψευσε τον ισχυρισμό ότι η αίθουσα είναι η μεγαλύτερη στη χώρα, σημειώνοντας ότι είναι μικρότερη από πολλές άλλες και στερείται βασικών υποδομών. «Δεν υπήρχαν έδρανα, αλλά κάποιες τάβλες χωρίς μικρόφωνα. Κάθισαν 52 δικηγόροι και έμειναν όρθιοι 150», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για το κοινό υπήρχαν μόλις 108 καθίσματα.

​«Στο τρένο είχε παράθυρα, εδώ όχι»

​Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της στις συνθήκες ασφαλείας και την ψυχολογική πίεση που δέχθηκαν οι επιζώντες μέσα στην αίθουσα. Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο χώρος δεν διέθετε ούτε παράθυρα ούτε πυροσβεστήρες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν λιποθυμίες και κρίσεις πανικού.

Διαβάστε ακόμα: Tελικά, πόσοι χωράνε στη δίκη για τα Τέμπη;

​«Μια κοπέλα είπε κάτι συγκλονιστικό: ότι στο τρένο είχε παράθυρα, τα έσπασα και βγήκα. Εδώ δεν έχει παράθυρα, από πού θα βγω αν χρειαστεί;», μετέφερε η δικηγόρος και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, περιγράφοντας την αίθουσα ως «συνθήκες στάβλου» που αναβίωσαν τον εγκλωβισμό των επιζώντων στο μοιραίο τρένο.

​«Να παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης και ο πρωθυπουργός»

​Κλείνοντας, η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον κ. Φλωρίδη και τον Πρωθυπουργό να παραιτηθούν, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσπάθεια «μπαζώματος» της αλήθειας. «Αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε βάλει Υπουργό τον βαρόνο Μινχάουζεν ή τον Πινόκιο, θα ήταν σε καλύτερη θέση», δήλωσε σκωπτικά, τονίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι και οι συγγενείς που βρέθηκαν εκεί γνωρίζουν την αλήθεια που ο Υπουργός αρνείται.