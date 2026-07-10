ΣΥΡΙΖΑ: Ο «διπλωμάτης» Φάμελλος και ο «ανένδοτος» Τσίπρας - Το παρασκήνιο πίσω από την ξαφνική παραίτηση

Εν μέσω της γενικευμένης θύελλας και του τοξικού κλίματος ο Σωκράτης Φάμελλος, μόλις δύο 24ωρα πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με μια δήλωση του παραιτήθηκε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα περιθώρια είχαν στενέψει μιας και ενώ υπήρχαν εισηγήσεις να πάει στο ανώτερο όργανο του κόμματος και να υποστηρίξει ακόμη και την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, εκείνος εκτίμησε πως δεν μπορούσε να κάνει αυτό το «άλμα» μετά την απόφαση της 6ης Ιουνίου για ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο.

Άλλωστε το κλίμα ήταν βαρύ απέναντι του όχι μόνο από τις ομάδες της μειοψηφίας αλλά και από στελέχη που μέχρι πρότινος τον στήριζαν.

ΣΥΡΙΖΑ - Ο ανένδοτος Τσίπρας

Ακούγοντας κανείς τη δήλωση Φάμελλου αντιλαμβάνεται πως μέχρι τελευταία στιγμή προσπάθησε να υπάρξει ενότητα και σύγκλιση, κάτι που δεν επετεύχθη, μάλιστα η αναφορά του «έκανα μέχρι σήμερα ότι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες» κρύβει μέσα της νέα δεδομένα.

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Θα μπορούσε να εκτιμήσει κανείς ότι ο πρώην - πλέον - πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε μέχρι τη τελευταία στιγμή να πείσει τον Αλέξη Τσίπρα να πορευτούν μαζί, χωρίς να μπορεί να πει κάποιος με σιγουριά ότι υπήρξε επικοινωνία των δύο ανδρών αλλά ούτε και να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο.

Πάντως από τη στιγμή που η απόφαση για συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ ήταν σχεδόν εξαρχής ανεφάρμοστή η παραίτηση ήταν ο μόνος δρόμος. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν πως και στο παρελθόν είχε δεχθεί σχετική εισήγηση ακόμα και από πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά του.

Η πίεση που δεχόταν ήταν πολύ μεγάλη. Είχε μπροστά του μια δύσκολη συνεδρίαση αλλά ακόμη και αν όπως λένε συνομιλητές του είχε την πλειοψηφία πάλι θα κατέληγε σε αδιέξοδο γιατί δεν υπήρχε κάτι να προτείνει που να μπορεί να το υποστηρίξει.

«Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή. Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην Αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού.

Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ, όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωση του περιγράφοντας ότι είχε βιώσει και το τι τον οδήγησε στην απόφαση αυτή.

ΣΥΡΙΖΑ - Μάχη για την Κεντρική Επιτροπή

Εκτός από τους στενούς του συνεργάτες κανένας άλλος δεν είχε ενημερωθεί για την απόφαση παραίτησης του. Είναι χαρακτηριστικό πως βουλευτές και κορυφαία στελέχη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, άρχισε να τα καλεί λίγα λεπτά πριν δημοσιοποιηθεί το βίντεο παραίτησης και κάποιους ακόμη και όταν είχε βγει στα σοσιαλ μιντια.

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Η παραίτηση ήταν μονόδρομος για τον Σωκράτη Φάμελλο καθώς ο ίδιος δεν μπορούσε να υπηρετήσει το σχέδιο της αυτόνομης καθόδου και όπως ανέφερε δεν επιθυμούσε τον διχασμό.

Ωστόσο η ένταση δεν αποσοβήθηκε με την αποχώρηση από την προεδρία του κ.Φαμελλου καθώς το γεγονός πως η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος έδωσε την εντολή να σταλούν μηνύματα που ανέφεραν ότι αναβάλλεται η συνεδρίαση του Σαββάτου πυροδότησε νέο κύκλο έντασης.

Παύλος Πολακης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου έδειξαν την κάθετη αντίθεση τους υποστηρίζοντας πως θα συνεδριάσει κανονικά η Κεντρική Επιτροπή. Χαρακτηριστικά όπως έλεγε ένα κορυφαίο στέλεχος «είμαστε ένα κόμμα χωρίς πρόεδρο και εμείς δεν θα κάνουμε σαν να είναι καλοκαίρι και πάμε διακοπές».

Οι εξελίξεις βέβαια είναι ραγδαίες καθώς και στο μέτωπο της μειοψηφίας υπάρχουν κραδασμοί μιας και η πρόθεση Πολάκη να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος δεν βρίσκει αποδεκτές τους Παππα και Δούρου που κινούνται προς την κατεύθυνση της συλλογικής ηγεσίας.