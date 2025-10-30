Προφανώς και η παρέμβαση στην πρόσοψη του κτιρίου του υπουργείου Άμυνας, ώστε το κτίριο να είναι συμβατό με τα σύγχρονα βιοκλιματικά standards, είναι σημαντική. Εξίσου σημαντική είναι και η δωρεά του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο οποίος συνδράμει τακτικά τις Ένοπλες Δυνάμεις. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που προηγήθηκε με τις απαγγελίες ποιημάτων από την Άντζελα Γκερέκου και τον Άκη Σακελλαρίου, τα τραγούδια του Μητσιά, του Άγγελου Παπαδημητρίου και το μπαλέτο επί σκηνής προκάλεσε συζητήσεις. Καθένας κάνει ό,τι θέλει βέβαια, αλλά τι σχέση είχε το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με μια θερμοπρόσοψη είναι ένα θεμελιώδες ερώτημα.

Κερκυραϊκό απάντημα

Μιας και αναφέρθηκα στην Άντζελα Γκερέκου, να σας θυμίσω ότι εκτός από ηθοποιός μέχρι και πριν από λίγους μήνες ήταν πρόεδρος του ΕΟΤ, χωρίς ιδιαίτερες περγαμηνές. Άλλωστε δεν έκανε αυτή τη δουλειά στον Οργανισμό, ενώ εδώ και χρόνια ασχολείται με τη Γη της Ελιάς, όπου πρωταγωνιστεί. Να σας πω βεβαίως ότι ο Δένδιας και η Γκερέκου έχουν ένα κοινό σημείο, είναι και οι δύο Κερκυραίοι. Και τον Γενάρη του 2015 η Γκερέκου πολιτεύτηκε με τη ΝΔ στην Κέρκυρα, καλύπτοντας το κενό του Δένδια που είχε μετακομίσει μόλις στη Β' Αθηνών. Βέβαια, τότε δεν εξελέγη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Επαναπροσέγγιση

Πάντως, όποιος άκουσε προσεκτικά χθες τον Μητσοτάκη και τον Δένδια κατάλαβε ότι κανείς από τους δύο δεν θέλει να δώσει μια εικόνα ρήξης. Ο Δένδιας ευχαρίστησε τον Μητσοτάκη για την πολιτική του στήριξη στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Μητσοτάκης από την άλλη αναγνώρισε τα όσα γίνονται στα εξοπλιστικά ως το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα που έχει τρέξει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Και αυτό βεβαίως έχει τη σημασία του.

Στεγνό Υπουργικό

Η νόσηση του Μητσοτάκη με κορονοϊό και το ότι το Υπουργικό έγινε τελικά μέσω τηλεδιάσκεψης είχε ως αποτέλεσμα και να διαρκέσει λιγότερο και να μην έχει ιδιαίτερο παραπολιτικό ενδιαφέρον. Οι υπουργοί ήταν κάπως μαγκωμένοι, πειράγματα δεν υπήρχαν, ενώ και η οθόνη δεν ευνοεί τις πολλές συζητήσεις. Ο Μητσοτάκης πήγε χθες κανονικά στο γραφείο του, έκανε πρωινό καφέ και μπήκε στην τηλεδιάσκεψη απο την αίθουσα του υπουργικού, ενώ δίπλα του οι συνεργάτες του φορούσαν μάσκες. Το πρόγραμμά του θα το συνεχίσει κανονικά όλες τις υπόλοιπες μέρες με τις αναγκαίες προφυλάξεις, δηλαδή σήμερα θα είναι παρών στην εκδήλωση της ΕΥΔΑΠ για τα 100 της χρόνια και την Παρασκευή αναχωρεί για Αίγυπτο, όπου μεταξύ άλλων θα δώσει το παρών στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά.

Ανακοινώνονται τα ονόματα του Ινστιτούτου Τσίπρα

Σήμερα όπως όλα δείχνουν θα ανακοινωθούν τα ονόματα που θα αποτελούν το επιστημονικό συμβούλιο στο Ινστιτούτο Τσίπρα και θα δώσουν ένα πρώτο στίγμα των προθέσεων του πρώην Πρωθυπουργού αναφορικά με τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο κόμμα και θα αποτελούν και τους ανθρώπους με τους οποίους θα πορευθεί το επόμενο διάστημα, τραβώντας μια διαχωριστική γραμμή με τους τα στελέχη της προηγούμενης δεκαετίας που συμπορεύθηκαν μαζί του. Από τα ονόματα που έχουν ακουστεί δεν έχω δει μέχρι στιγμής κάποια έκπληξη, καθώς περιλαμβάνονται στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα όπως ο Δημήτρης Λιάκος, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης. Κάποιος μου σφύριξε πως θα δούμε και μερικές μικρό-εκπλήξεις σήμερα οπότε αναμένω με ενδιαφέρον.

Η εσωστρέφεια της Χαριλάου Τρικούπη

Στο ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να ξορκίσουν τα λάθη και τις γκρίνιες των τελευταίων ημερών και τη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου για να ασχοληθεί με μια σειρά πρακτικών ζητημάτων που αφορούν στην πραγματοποίηση του ανωτάτου κομματικού οργάνου τους πρώτους μήνες του νέου έτους. Πάντως μιλώντας με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη μπορώ να σας πω ότι εισπράττω «παγωμάρα», αφενός διότι τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη «βελόνα» που είπε και ο Παύλος Γερουλάνος κολλημένη.