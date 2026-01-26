Τα συνέδρια των κομμάτων, η Όλγα που έφερε φουσκοθαλασσιά και η έκπληξη με τον κατώτατο μισθό

Μπορεί η κυβέρνηση να προσπάθησε να κλείσει το μέτωπο που άνοιξε με την υπόθεση που αφορά την Όλγα Κεφαλογιάννη και την αξιοποίηση του νέου νομικού πλαισίου για να πετύχει αναστολή της πρωτόδικης απόφασης που αφορά τη συνεπιμέλεια των τέκνων της με τον Μίνωα Μάτσα, όμως αυτό ουδόλως επετεύχθη. Μπορεί στα κεντρικά ΜΜΕ το θέμα να μην παίζει πολύ και τα κόμματα να σίγησαν επί της ουσίας, όμως μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ και ανθρώπων που στηρίζουν την κυβέρνηση τα σχόλια πάνε και έρχονται. Σε πολλά τραπέζια το Σαββατοκύριακο το θέμα συζητήθηκε και πρέπει να σας βεβαιώσω ότι τα σχόλια ήταν…100-0 εναντίον του χειρισμού της υπουργού. Και αυτό γιατί ακόμα και άνθρωποι που της αναγνωρίζουν ότι δεν έφτιαξε αυτή τη διάταξη, δεν μπορούν να παραβλέψουν ότι ήταν από τους πρώτους που πήγαν να κάνουν χρήση αμέσως μετά τα Φώτα. Και προφανώς η κ. Κεφαλογιάννη έχει κάθε δικαίωμα να κρίνει με γνώμονα την τα παιδιά της, όμως παραμένει και πολιτική ταγός με όποια ευθύνη αυτό συνεπάγεται.

Ο Μητσοτάκης και η Όλγα

Πάντως πρέπει να σας πω ότι ο πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να στηρίξει την κ. Κεφαλογιάννη, όπως έγινε και την Παρασκευή. Άλλωστε τις βασικές οδηγίες έδωσε ο ίδιος αμέσως μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, εξ ου και η κ. Κεφαλογιάννη έκανε δήλωση, ενώ δεν το σκόπευε μέχρι εκείνη την ώρα. Προς ώρας εκτιμώ ότι το θέμα θα ατονήσει και θα ξεπεραστεί αναπόδραστα από την επικαιρότητα. Ο βασικός λόγος που ο κ. Μητσοτάκης βάζει πλάτη πάντως είναι ο εξής: στον χειρισμό της υπόθεσης υπάρχει φαρδιά-πλατιά η στάμπα του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς η διάταξη (και ουχί τροπολογία) πέρασε κανονικά από τη γενική γραμματεία της κυβέρνησης. Δεν ήρθε ουρανοκατέβατη στη Βουλή στο παρά ένα της ψήφισης.

Η συνέντευξη στον ΣΚΑΪ

Τώρα, μπορεί να συζητήθηκε πολύ η στάση του τηλεοπτικού ΣΚΑΪ έναντι της κ. Κεφαλογιάννη, με εκτενές ρεπορτάζ και σχόλιο την περασμένη Πέμπτη, πάντως εκτιμώ ότι και αυτή την εβδομάδα το κανάλι θα συζητηθεί επισταμένως. Όχι για την ασθένεια της εξαιρετικής Σίας Κοσιώνη που θα είναι εύχομαι περαστική και σύντομα η βασική anchorwoman του σταθμού θα επιστρέψει στο πόστο της. Όσο για τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει το βράδυ της Πέμπτης ο πρωθυπουργός στον Αλέξη Παπαχελά και η οποία θα μεταδοθεί αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η συνέντευξη θα είναι βασικά προσανατολισμένη στα γεωπολιτικά, αλλά εκτιμώ ότι ο Μητσοτάκης θα συνδέσει τα όσα γίνονται έξω με την προοπτική της εδώ αστάθειας, με το βλέμμα και στη Συνταγματική Αναθεώρηση που θα ξεκινήσει κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες.

Η ΝΔ κόβει πίτες

«Λάστιχο» γίνονται κατά παράδοση αυτές τις μέρες οι βουλευτές για να προλάβουν όλες τις πίτες που πρέπει να πάνε και ειδικά στη ΝΔ αυτές τις μέρες γίνεται…της πίτας. Σήμερα, για παράδειγμα, κόβει τη δική του στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και κάνει μεγάλη κινητοποίηση, ενώ σειρά παίρνει την Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος εγκαινιάζει και τα καινούργια του γραφεία στο Ψυχικό μιας και κατεβαίνει στον Βόρειο Τομέα, με την παρουσία του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ.

Πού θα κλείσει ο κατώτατος μισθός;

Στην κυβέρνηση έχουν μπροστά τους μια δύσκολη διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους για τον κατώτατο μισθό. Εγώ μαθαίνω ότι στην τρέχουσα χρονιά δεν θα επιβεβαιωθούν οι υπεραισιόδοξοι, και πως η αύξηση θα είναι κάπως μετρημένη. Μαθαίνω όμως και κάτι ακόμη. Ο διακηρυγμένος κυβερνητικός στόχος μιλά για κατώτατο μισθό €950 στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή τον Απρίλιο του 2027. Η αίσθηση που υπάρχει είναι πως στην κυβέρνηση λοιπόν κρατούν το καλύτερο για το τέλος. Δηλαδή θα ξεπεράσει τα €950 το 2027. Κι αν το τελικό ποσό γράψει πχ €980, με αυτό θα πάει σημαία στις εκλογές ο Μητσοτάκης. Οπότε αναμείνατε στο ακουστικό σας.

Τα συνέδρια των κομμάτων

Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, τέσσερα κόμματα θα διοργανώσουν συνέδρια. Την αρχή έκανε η Νέα Αριστερά επιβεβαιώνοντας τη διαφορά απόψεων που υπάρχει στο εσωτερικό. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει το συνέδριο του ΚΚΕ, έπεται αυτό του Κινήματος Δημοκρατίας στο οποίο άνω των 12.000 μελών του κόμματος θα κληθούν να αποφασίσουν για τις πιθανές προεκλογικές συνεργασίες, ενώ το κλείσιμο θα κάνει το ΠΑΣΟΚ στις 27 Μαρτίου. Υπομονή, θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε.