Τρέχουν να «σβήσουν τις φωτιές» στη ΝΔ: Ετοιμάζουν ερώτηση 10 βουλευτές της για το Υπερταμείο

Να σβήσει τη «φωτιά» που άναψε στο εσωτερικό της ΝΔ το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ με το κλείσιμο 204 καταστημάτων επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου καθώς το θέμα ανέδειξε μία κρίση μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και μερίδας βουλευτών του κόμματος, ενώ η χθεσινή παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Γρηγόρη Σκλήκα μπορεί να της προσφέρει πολιτικό χρόνο επεξήγησης και διαβούλευσης αλλά δεν μοιάζει να λειτουργεί ως η απόλυτη βαλβίδα εκτόνωσης.

Η σαφής δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι «η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση» και πως το σχέδιο των ΕΛΤΑ συνιστά μία «απόφαση ειλημμένη και θα εφαρμοστεί» αλλά κατόπιν διαλόγου, καταδεικνύει την αποφασιστικότητα υλοποίησης της μεταρρύθμισης με στόχο τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ, στην οποία αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές επιμένουν ν’ αντιδρούν ζητώντας την απόσυρση και επανεξέταση στο σύνολό της. Προς ώρας τουλάχιστον οι διαβεβαιώσεις ότι κανένας πολίτης, σε καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση δεν δείχνει να κάμπτει τις αντιστάσεις.

Συνεχίζει να «βράζει» μέρος της Κ.Ο της ΝΔ

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι περίπου 10 βουλευτές της ΝΔ προετοιμάζουν την κατάθεση ερώτησης στη Βουλή για το Υπερταμείο, βάζοντας στο μικροσκόπιο τις ευθύνες της Διοίκησής του για τα ΕΛΤΑ, τι έκανε μέχρι σήμερα ως εποπτεύουσα αρχή και πώς λειτουργεί στις επιχειρήσεις που εποπτεύει.

Το κλίμα σε ένα μέρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ παραμένει βαρύ. Ορισμένοι εκ των βουλευτών που ανέβασαν τους τόνους της προηγούμενες ημέρες θεωρούν ότι το σχέδιο εξυγίανσης που είχε εκπονήσει ο κ. Σκλήκας συνοδεύεται από πρόχειρη ανάλυση, άλλοι θεωρούν λάθος την επιμονή σε αυτό μέχρι τέλους και άλλοι καταλογίζουν στην ηγεσία αλλεπάλληλα λάθη προσθέτοντας τα ΕΛΤΑ στη λίστα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ κάποιοι βάλλουν κατά Υπουργών που εξαφανίζονται στις δυσκολίες. Το κλίμα επιβάρυνε περισσότερο και η χθεσινή ανάρτηση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, που εκλήφθηκε ως έμμεση αιχμή εναντίον όσων αντιδρούν με την ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου. «Τα πράγματα είναι απλά. Όχι στο κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, σημαίνει αύξηση φόρων για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αν αυτή είναι η πρόταση όσων αντιπολιτεύονται με λεφτόδεντρα, να την πουν ξεκάθαρα να το ξέρουμε», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Το παρασκήνιο της παραίτησης Σκλήκα

Η διαχείριση της κρίσης επιχειρήθηκε χθες το πρωί σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία συμμετείχαν οι κύριοι Πιερρακάκης, Παπαστεργίου, Χατζηδάκης, Σκέρτσος, Μυλωνάκης και Μαρινάκης. Η παραίτηση του κ. Σκλήκα είχε διαφανεί ως μονόδρομος για να εκτονωθεί σταδιακά η κρίση, καθώς θεωρήθηκε ότι υπό το κύμα αντιδράσεων πολιτών, αντιπολίτευσης και βουλευτών της ΝΔ, καθίστατο αδύνατη από τον ίδιο η πολιτική και συνολική διαχείριση της μεταρρύθμισης των ΕΛΤΑ. Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο και το κεντρικό κράτος δεν έχει αρμοδιότητα το να ζητηθεί η παραίτησή του ήταν αδύνατο. Το μήνυμα που του διαβιβάστηκε όμως ήταν ξεκάθαρο, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η παραμονή του θα οδηγούσε το σχέδιο σε τέλμα. Εξ ού και νωρίς το μεσημέρι ο ίδιος υπέβαλλε την παραίτησή του σημειώνοντας ότι «οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές - και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους - με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής».

Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα ήταν και ένας τρόπος να εκπεμφθεί το μήνυμα ότι ο Πρωθυπουργός αφουγκράζεται τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνών και των βουλευτών του κόμματός του, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε στην αναβολή της χθεσινής συνεδρίασης των Επιτροπών Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής όπου υπήρχε ο κίνδυνος της «γαλάζιας» σιωπής απέναντι στο ομαδικό σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης.

Στη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου η εποπτεία προώθησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ μέσω του Υπερταμείου το οποίο ασκεί την εποπτεία από το 2018 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανατέθηκε στον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ο οποίος θα αναλάβει παράλληλα και την πολιτική διαχείριση της υπόθεσης μέσω επαφών με βουλευτές ώστε να τους εξηγήσει τα οικονομικά στοιχεία που καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση κλεισίματος των 204 καταστημάτων, αλλά και τις μεθόδους με τις οποίες δεν θα μείνει κανένας πολίτης χωρίς εξυπηρέτηση.