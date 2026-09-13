Μαζωνάκης: Το ξεχασμένο βίντεο κλιπ μαζί με την Κατιάνα Μπαλανίκα σε ρόλο κακιάς πεθεράς

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συνηθίσει, σε όλη την καριέρα του, να μας ξαφνιάζει σε κάθε του βήμα, ώστε να μην ξέρουμε τι να περιμένουμε στο επόμενο και κάπως έτσι μας είχε πιάσει... απροετοίμαστους και όταν το φθινόπωρο του 2005 ένωσε τις δυνάμεις του με τη Δέσποινα Βανδή.

Οι δυο τους ηχογράφησαν μαζί ένα ντουέτο, το τραγούδι «Αμανέ» σε στίχους και μουσική Φοίβου και στο απολαυστικό βίντεο κλιπ μας επεφύλασσαν μια έκπληξη: τη λατρεμένη Κατιάνα Μπαλανίκα σε ρόλο... κακιάς πεθεράς.

Διαβάστε επίσης - «Δεν θέλω να με αγαπάνε, να με εκτιμάνε θέλω»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση Μαζωνάκη στη «Ταράτσα του Φοίβου»

Εκείνη τη σεζόν (2005-2006) Μαζωνάκης και Βανδή τραγουδούσαν μαζί στο Rex και στο βίντεο κλιπ του Αμανέ είπαν να μας δείξουν λίγο από την κωμική φλέβα τους.

Υποδύονταν το ζευγάρι με τη Βανδή να καθοδηγείται από τη μητέρα της, την οποία υποδυόταν η Κατιάνα Μπαλανίκα, προκειμένου να κάνει τον Μαζωνάκη να την παντρευτεί άμεσα και να κάνουν παιδιά, κυρίως γιατί... τι θα πει ο κόσμος.

«Προφανώς», η σχέση γαμπρού - πεθεράς δεν είναι και η πιο θερμή αν κρίνουμε από το «κυρά- Κατιάνα» που της λέει ο Μαζωνάκης αντί για καλημέρα και από το «ανεπρόκοπε» που τον αποκαλεί εκείνη στη συνέχεια.

Και μπορεί Μαζωνάκης - Μπαλανίκα να είναι μαζί στο πλάνο μόλις λίγα δευτερόλεπτα, όμως, με τη Δέσποινα Βανδή σε όλο το υπόλοιπο βίντεο κλιπ ο ένας «κόβει» και ο άλλος «ράβει», αφού η μεταξύ τους χημεία είναι φανερή, κάτι που είχαν σχολιάσει και όσοι τους είχαν δει εκείνον τον χειμώνα στη σκηνή του Rex.

Διαβάστε επίσης - Καίτη Γαρμπή: «Πετσόκοψε» με τον πιο επικό τρόπο το viral φίλτρο του Instagram για τα '80s

Μάλιστα, χάρη στους χιουμοριστικούς στίχους του Φοίβου βλέπουμε και τη Βανδή να τρολάρει τον Μαζωνάκη (όταν ακόμα δεν υπήρχε η λέξη) για την επιτυχία του τραγουδιού του «Το Gucci Φόρεμα» που είχε κυκλοφορήσει έναν χρόνο πριν - το 2004 - και είχε σαρώσει τα πάντα, λέγοντάς του:

«Γιωργάκη, μωρό μου, για κοίτα με εδώ

Είσαι περήφανος στα αυτιά και θες ξανά να στο πω

Μπορεί στο Gucci να 'ψησες τον κόσμο ότι μετράς

Μπροστά σε μένα όμως χαλάρωσε γιατί δε φτουράς».

Το τραγούδι «Αμανέ» είχε συμπεριληφθεί στη special edition έκδοση του άλμπουμ της Δέσποινας Βανδή «Στην Αυλή του Παραδείσου», ενώ το απολαυστικό βίντεο κλιπ που μας είχε δείξει σε κάποιο πλάνο του τους δύο τραγουδιστές με πολλά, πολλά παιδιά ήταν σε σενάριο και σκηνοθεσία Νίκου Σούλη.

Το ντουέτο είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε, ενώ και για το βίντεο κλιπ τα σχόλια ήταν θετικά αφού μας είχε δείξει και μια πλευρά των δύο τραγουδιστών που δεν είχαμε μέχρι τότε την ευκαιρία να βλέπουμε συχνά, αφού μην ξεχνάμε ότι 21 χρόνια πριν, δεν υπήρχαν social media.