Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 30/10

Με αφορμή τη γιορτή του κινηματογράφου με εισιτήρια μόλις στα 2 ευρώ, αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα σε εμπνέει να πας σινεμά έτσι δεν είναι; Με τον σινεφίλ ύμνο του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ και τον νέο Φατίχ Ακίν, σίγουρα έχεις λόγους να πας στη σκοτεινή αίθουσα.

«Nouvelle Vague» (2025) του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

Η ιστορία των παρασκηνίων της θρυλικής ταινίας του Γκοντάρ «Με κομμένη την ανάσα», γυρισμένη με το ίδιο ελεύθερο πνεύμα. Ο Λινκλέιτερ μάς μεταφέρει στο Παρίσι του ’60, δημιουργώντας ένα σινεφιλικό παραμύθι–ερωτική επιστολή στο γαλλικό νέο κύμα, γεμάτη νοσταλγία, ζωντάνια και πίστη στη δύναμη της νέας γενιάς.

Μια πραγματική απόλαυση για τους σινεφίλ, από έναν σκηνοθέτη που έχει υπηρετήσει την τέχνη του με μοναδικό τρόπο.

«Στο Νησί του Αμρουμ» (Amrum, 2025) του Φατίχ Ακίν

Ο σπουδαίος Φατίχ Ακίν (Μαζί ή Τίποτα) επιστρέφει με το Amrum. Πρόκειται για μια ταινία ενηλικίωσης που εξελίσσεται στη διχασμένη μεταπολεμική Γερμανία και στην φρικτή σκιά των καταστροφών που έφερε ο ναζισμός

Το Αμρουμ είναι ένα μικρό, απομονωμένο νησάκι στη Γερμανία και βρίσκεται εκεί από τη νεολιθική εποχή. Εκεί, το 1945, στην εκπνοή του Β' Παγκόσμιου, μεγαλώνει ο 12χρονος Νάνινγκ. Ανάμεσα στις κάθε ειδών κινηματογραφικές ιστορίες που έχουν ειπωθεί για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σχετικά λίγες έχουν μιλήσει για την επόμενη μέρα της ήττας στη Γερμανία.

Και η ταινία αφηγείται μια τέτοια ιστορία μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, ενώ ο πλανήτης περνάει κοσμογονικές αλλαγές μετά την ήττα του Χίτλερ.

«Σκοτώστε τον Τζόκεϊ» (Kill the Jockey, 2024) του Λουίς Ορτέγκα

Ο Ναχουέλ Περέζ Μπισκαγιάρ υποδύεται τον Ρέμο Μανφρεντίνι, έναν τζόκεϊ του ιπποδρόμου, ο οποίος περιμένει με τη σύντροφό του το πρώτο τους παιδί. Μετά από ένα “΄ατύχημα” θα καταλήξει σε κώμα στο νοσοκομείο. Όταν ξυπνήσει όμως, δεν θα είναι ο εαυτός του - με όλη τη σημασία της λέξης.

«Η Επέτειος» (Anniversary, 2025) του Γιαν Κομάσα

Kοινωνικό θρίλερ για μια δεμένη οικογένεια βρίσκεται παγιδευμένη στην αναταραχή ενός αμφιλεγόμενου ανερχόμενου κινήματος γνωστού ως «Η Αλλαγή». Η Eλεν και ο Πολ βλέπουν τις ζωές τους να καταρρέουν όταν η πρώην μαθήτρια της Eλεν, Λιζ, αρχίζει να βγαίνει με τον γιο τους. Καθώς η Λιζ γίνεται μέλος της οικογένειας Τέιλορ, οι εντάσεις αυξάνονται και η αφοσίωση δοκιμάζεται. Ο ρόλος της Λιζ στην «Αλλαγή» φέρνει συγκρούσεις, ξετυλίγοντας τον ιστό της οικογένειας.

«Επιχείρηση Καμπούλ» (13 Jours, 13 Nuits, 2025) του Μαρτέν Μπουρμπουλόν

Καμπούλ, 15 Αυγούστου 2021. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάζονται να αποσυρθούν από το Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν εισβάλλουν στην πρωτεύουσα και την καταλαμβάνουν. Χιλιάδες Αφγανοί συρρέουν στο τελευταίο ασφαλές καταφύγιο: τη γαλλική πρεσβεία, όπου ο διοικητής Μοχάμεντ Μπίντα και η ελίτ ομάδα του εξασφαλίζουν την ασφάλεια.

Παγιδευμένος μέσα μαζί με εκατοντάδες πολίτες, ο Μπιντά πρέπει να διαπραγματευτεί με τους Ταλιμπάν για να οργανώσει ένα κονβόι σε μια τελευταία προσπάθεια διαφυγής. Έτσι ξεκινά ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο.

«Μετανιώνοντας για Σένα» (Regretting You, 2025) του Τζος Μπουν

Μία ιστορία ενηλικίωσης, όπου η Mόργκαν και η κόρη της Κλάρα καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και να ανακαλύψουν εκ νέου η μία την άλλη.

«Ο Φίλος μου ο Τάφιτι» (Tafiti - Across the Desert, 2025) των Νίνα Βελς & Τίμο Μπεργκ

Ο Ταφίτι, μια νεαρή σουρικάτα, δεν ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες του παππού του και φέρνει στο σπίτι ένα αγριογούρουνο που ονομάζεται Μπριστλς. Εκεί, ο Μπριστλς προκαλεί ακούσια ένα ατύχημα με ένα δηλητηριώδες φίδι, το οποίο δαγκώνει τον παππού.

Σύμφωνα με έναν παλιό μύθο, μόνο ένα μπλε λουλούδι θα μπορούσε να γιατρέψει όλες τις πληγές και να τον σώσει. Αποφασισμένος να σώσει τον παππού, ο Ταφίτι με τον Μπριστλς ξεκινούν για μια απίθανη περιπέτεια προκειμένου να αναζητήσουν το λουλούδι.

«Με Λένε Στέλιο» (Jag heter Stelios, 1972) του Γιόχαν Μπέργκενστραλε

Ταινία του 1972, βασισμένη στο μυθιστόρημα «Μετανάστες» του Θοδωρή Καλλιφατίδη, που περιγράφει προσωπικές εμπειρίες από τη ζωή Ελλήνων μεταναστών στη Σουηδία.