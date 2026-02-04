Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 5/2

Ταινίες που ξεχώρισαν στο Φεστιβάλ Καννών και δύο επιλογές για horror έξοδο στα σινεμά, προσεχώς στις αίθουσες από την Πέμπτη 5/2.

Ο Ήχος της Πτώσης

Σε μια απομονωμένη αγροικία στη βόρεια Γερμανία, τέσσερα κορίτσια μεγαλώνουν κάτω από το ίδιο σπίτι, αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αν και τις χωρίζουν δεκαετίες, οι ιστορίες τους αρχίζουν να πλέκονται με έναν τρόπο μεταφυσικό. Το ατομικό τραύμα του χθες γίνεται η συλλογική μνήμη του σήμερα, θολώνοντας τα όρια του χρόνου.

Δυο Εισαγγελείς

Σοβιετική Ένωση, 1937. Χιλιάδες επιστολές κρατουμένων, που φυλακίστηκαν άδικα από το καθεστώς, παραδίδονται στις φλόγες μέσα σε ένα κελί. Από σύμπτωση, μία από αυτές καταφέρνει να σωθεί και να φτάσει στο γραφείο του νεοδιορισμένου τοπικού εισαγγελέα, Αλεξάντερ Κορνιέφ. Αποφασισμένος να αποκαλύψει την αλήθεια, θα επιμείνει να συναντήσει τον κρατούμενο που έπεσε θύμα των πρακτόρων της NKVD. Πιστός μπολσεβίκος αλλά άνθρωπος με αίσθημα δικαιοσύνης, ο νεαρός εισαγγελέας αντιλαμβάνεται πως κάτι σκοτεινό κρύβεται πίσω από την υπόθεση. Η επίμονη αναζήτησή του για δικαίωση θα τον οδηγήσει μέχρι το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στη Μόσχα.

Δείτε ακόμη: 6+1 ταινίες βασισμένες σε αληθινά εγκλήματα και serial killers

Κάποτε στη Γάζα

Γάζα, 2007. Ο Γιάχια, ένας νεαρός φοιτητής, γίνεται φίλος με τον Οσάμα, έναν χαρισματικό και γενναιόδωρο ιδιοκτήτη εστιατορίου. Σύντομα, δίπλα στις παραδόσεις φαλάφελ, οι δυο τους μπλέκουν στη διακίνηση ναρκωτικών, μέχρι που έρχονται αντιμέτωποι με έναν διεφθαρμένο αστυνομικό. Δύο χρόνια αργότερα, ο Γιάχια θα βρεθεί να πρωταγωνιστεί στην πρώτη ταινία δράσης που γυρίζεται στη Γάζα, αναβιώνοντας στην οθόνη τα εγκλήματα που ο ίδιος έχει ζήσει από κοντά.

Οι αδελφοί Άραμπ και Ταρζάν Νάσερ επιστρέφουν με μια ακόμη ταινία για τη Γάζα. Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του Φεστιβάλ Καννών.

Βοήθεια!

Στο «Βοήθεια!», δύο συνάδελφοι, οι μόνοι που σώθηκαν από ένα αεροπορικό δυστύχημα, παγιδεύονται σε ένα απομονωμένο νησί. Για να παραμείνουν ζωντανοί, καλούνται να ξεπεράσουν όσα τους χωρίζουν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους, αφήνοντας πίσω το παρελθόν.

Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 3

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, η Μάγια παραμένει η μόνη επιζήσασα. Έχοντας χάσει τον σύντροφό της και κάθε αίσθηση προστασίας, δεν επιδιώκει πλέον ούτε εξηγήσεις ούτε εκδίκηση. Επιστρέφοντας στον πυρήνα του εφιάλτη, κινείται σχεδόν αυτόματα, σαν να παρασύρεται σταδιακά και να απειλείται να γίνει κομμάτι του ίδιου του τρόμου.

Η τριλογία «The Strangers», σε σκηνοθεσία Ρένι Χάρλιν, ολοκληρώνεται με μια βαριά, σκοτεινή ατμόσφαιρα.

Επιστροφή Στο Silent Hill

Ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο στο εμβληματικό βιντεοπαιχνίδι του 2001 Silent Hill 2. Όταν ένα μυστηριώδες γράμμα καλεί τον Τζέιμς να επιστρέψει στο Silent Hill για να αναζητήσει τη χαμένη του αγάπη, τη Μαίρη, εκείνος αντικρίζει μια πόλη που κάποτε του ήταν οικεία, αλλά πλέον έχει μεταμορφωθεί σε εφιάλτη.