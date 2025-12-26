Σίκουελ από ατόφιο χρυσάφι: 6 σταρ που είδαν το κασέ τους να εκτοξεύεται από μερικές χιλιάδες σε πολλά εκατομμύρια

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει ηθοποιούς να «γκρινιάζουν» για τον ρόλο που εκτόξευσε τη δημοτικότητά τους, αλλά την ίδια στιγμή κάπως τους «παγίδευσε» σε μια εικόνα από την οποία δύσκολα μπορούν να ξεφύγουν κατά τη διεκδίκηση επόμενων ρόλων.

Βέβαια, αυτό που συνήθως δεν αναφέρουν είναι ότι αυτός ο ρόλος μπορεί στο μεσοδιάστημα να έχει αποδειχθεί χρυσωρυχείο, αφού ειδικά στους σταρ του Χόλιγουντ που είχαν την τύχη να πρωταγωνιστήσουν σε κάποια επιτυχημένη σειρά ταινιών, το κασέ τους ήδη ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ταινία εκτοξεύτηκε από μερικές χιλιάδες σε πολλά εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, ο Χένρι Καβίλ από 300.000 δολάρια που λέγεται ότι πήρε για το Man of Steel, η αμοιβή του φέρεται να άγγιξε τα 14 με 20 εκατομμύρια δολάρια για τα Batman vs. Superman: η Αυγή της Δικαιοσύνης και Justice League που ναι μεν δεν ήταν καθαρά σίκουελ του Σούπερμαν, αλλά και στις δύο ταινίες υποδύθηκε και πάλι τον ήρωα των κόμικ της DC.

Κάτι παρόμοιο ίσχυσε και για τον «Captain America» Κρις Έβανς που επίσης πήρε 300.000 δολάρια για την πρώτη ταινία, αλλά μέχρι το Avengers: Edngame το 2019 όπου τον είδαμε για τελευταία φορά η αμοιβή του είχε σκαρφαλώσει στα 15-20 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.

Στην ίδια μοίρα και ο Χιου Τζάκμαν, ο οποίος από 500.000 δολάρια στο X-Men το 2000, έφτασε να παίρνει 20 εκατομμύρια δολάρια για το Wolverine το 2013, αλλά και ακόμα 20 εκατ. το 2024 για το Wolverine και Deadpool.

Και αν για τις παραπάνω τρεις περιπτώσεις, τα νούμερα είναι λίγο ασαφή, ας δούμε στη συνέχεια έξι ηθοποιούς του Χόλιγουντ που έγιναν από τους πλέον ακριβοπληρωμένους από τη μια... ταινία στην άλλη.

Home Alone (Μόνος στο Σπίτι)

Μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν τα μέσα του Δεκεμβρίου, ας ξεκινήσουμε από τον Μακόλεϊ Κάλκιν, τον μικρό Κέβιν του «Μόνος στο Σπίτι», ο οποίος το 1990 κέρδισε κατευθείαν την καρδιά του κοινού φέρνοντας στη Fox έσοδα σχεδόν 476,7 εκατομμυρίων δολαρίων τη στιγμή που το αρχικό budget της ταινίας δεν ξεπερνούσε τα 18 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το σίκουελ (Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη), η αμοιβή του Κάλκιν εκτοξεύτηκε από τα 100.00 δολάρια - που πήρε για την πρώτη ταινία - στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια συν ποσοστά επί των ακαθάριστων εσόδων.

Αυτό στην πράξη μεταφράστηκε σε άλλα 18 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στη συμφωνία είχε κατοχυρώσει και ένα 15% έσοδα από τις πωλήσεις του merchandise των ταινιών.

Twilight (Λυκόφως)

Ο «απαγορευμένος» έρωτάς τους συγκίνησε τους θεατές και κάτι μας λέει ότι την ίδια συγκίνηση θα ένιωθαν και οι πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Πάτινσον και Κρίστεν Στιούαρτ κάθε φορά που θα υπέγραφαν για κάποιο σίκουελ αφού ταινία με την ταινία το κασέ τους εκτοξευόταν.

Αναλυτικότερα στην πρώτη ταινία Twilight (Λυκόφως) οι δύο ηθοποιοί πήραν από 2 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας, ενώ στη δεύτερη New Moon (Νέα Σελήνη) η αμοιβή τους εκτινάχθηκε στα 12 εκατομμύρια δολάρια.

Και φυσικά ανέβηκε ακόμα περισσότερο, σκαρφαλώνοντας, σύμφωνα με τα ξένα μέσα, στα 25 εκατομμύρια στην τρίτη ταινία Eclipse (Έκλειψη), αλλά και στις δύο τελευταίες ταινίες συν 7.5% ποσοστό επί των εισπράξεων.

Thor (Θορ)

Όταν ο Κρις Χέμσγουορθ ενσάρκωσε τον Thor για πρώτη φορά το 2011 δεν ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό, συνεπώς τα 150.000 δολάρια που πληρώθηκε δεν μας προκαλούν εντύπωση.

Δεδομένου, όμως, ότι το πρώτο Θορ είχε έσοδα σχεδόν 450 εκατομμύρια δολάρια και ήταν στο Νο. 15 της λίστας με τις πιο εμπορικές ταινίες της χρονιάς, ήταν λογικό στη συνέχεια η αμοιβή του να πάρει φόρα ανηφόρα.

Και μπορεί να μην έχει γίνει γνωστή η αμοιβή του για το σίκουελ του 2013, το Thor: The Dark World, όμως, λέγεται ότι στο Ragnarok το 2017 έβαλε στην τσέπη του 15 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία στο Love And Thunder το 2022 έγιναν 22 εκατομμύρια.

Συνεπώς, όποια και αν ήταν η αμοιβή του Χέμσγουορθ στη δεύτερη ταινία... λεπτομέρειες. Σίγουρα αμελητέα δεν θα ήταν.

Wonder Woman

Όταν η Γκαλ Γκαντότ υποδύθηκε για πρώτη φορά τη Wonder Woman το 2017, πήρε 300.000 δολάρια, ενώ η συμφωνία προέβλεπε άλλες δύο ταινίες.

Η τεράστια επιτυχία της ταινίας, η οποία με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 820 εκατομμύρια δολάρια ήταν η πιο πετυχημένη μέχρι τότε της Warner με πρωταγωνιστή ήρωα από τα κόμικ της DC, έριξε στο τραπέζι την ιδέα για σίκουελ που βγήκε το 2020 με τίτλο Wonder Woman 1984.

Εκεί η Γκαλ Γκαντότ είδε τον μισθό της να γίνεται οκταψήφιο νούμερο και να αγγίζει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σχεδόν 33 φορές μεγαλύτερο. Καθόλου άσχημα.

Hunger Games (Αγώνες Πείνας)

Μπορεί η Τζένιφερ Λόρενς να κόπηκε από την οντισιόν για τον ρόλο της Μπέλα στο Twilight, όμως, η γοητευτική ηθοποιός κερδισμένη βγήκε αφού στη συνέχεια πήρε τον ρόλο της Κάτνις Έβερντιν στη σειρά ταινιών Hunger Games και έβγαλε επίσης πολλά εκατομμύρια δολάρια.

Στην πρώτη ταινία το 2012 η αμοιβή της ήταν 500.000 δολάρια συν μπόνους, αλλά δεδομένης της τεράστιας επιτυχίας της ταινίας, η οποία στο μεγαλύτερο βαθμό οφειλόταν στην πρωταγωνίστρια, στο σίκουελ με τίτλο Catching Fire το 2013 ήρθε η ώρα της... εξαργύρωσης.

Έτσι, η αμοιβή της Τζένιφερ Λόρενς απογειώθηκε στα 10 εκατομμύρια δολάρια και ανέβηκε ακόμα περισσότερο στα 15 εκατομμύρια στην τρίτη ταινία Mockingjay: Part 1 και στα 20 εκατομμύρια στην τέταρτη και τελευταία ταινία του franchise, Mockingjay: Part 2.

Ironman

Όταν ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Ironman το 2008, η αμοιβή του ήταν 500.000 δολάρια, τα οποία χάρη στα ποσοστά επί των εισπράξεων άγγιξαν τα 2 με 3 εκατομμύρια.

Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Για το Ironman 2 λέγεται ότι η αμοιβή του απογειώθηκε στα 10 εκατομμύρια δολάρια με άγνωστο το ποσό που εισέπραξε από τα ποσοστά.

Το σίγουρο είναι ότι ταινία με την ταινία στο σύμπαν της Marvel, το ποσό αυξανόταν όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα στο τελευταίο Avengers (Endgame) τα έσοδά του να λέγεται ότι άγγιξαν τα 75 εκατομμύρια δολάρια εκ των οποίων τα 20 εκατομμύρια ήταν η αμοιβή του και τα υπόλοιπα να είναι τα ποσοστά του από τα έσοδα της ταινίας.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, συνολικά ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ από όλες τις ταινίες της Marvel - μέσα σε 11 χρόνια - έβγαλε 400 με 435 εκατομμύρια δολάρια.