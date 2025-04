Το Chat GPT μετατρέπει φωτογραφίες σε κάρτες Pokemon - Δεν χάσαμε ευκαιρία

Πρόσφατα, όλος ο πλανήτης έπαθε παράκρουση με τις εικόνες α λα Studio Ghibli. Είδαμε τηλεοπτικές σειρές να μεταμορφώνονται μέσω Chat GPT σε χαρακτήρες που θυμίζουν την αγαπημένη σχολή ιαπωνικού anime, είδαμε τους κολλητούς μας να κάνουν το ίδιο, ακόμα και Έλληνες πολιτικούς να γίνονται anime, ελπίζοντας πως κάπως έτσι θα καταφέρουν να «κάτσουν με τη νεολαία» και να γίνουν κάπως πιο αρεστοί.

Καθώς τα σχεδιαστικά μοντέλα του Chat GPT γίνονται ολοένα και πιο έξυπνα, οι δοκιμές και τα πειράματα δημιουργούν διαρκώς νέες τάσεις. Πρόσφατα, για παράδειγμα, είδαμε μια νέα τάση, αυτή όπου μπορείς να δώσεις εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη ώστε να σχεδιάσει μια ανθρώπινη εκδοχή ενός ήρωα γνωστού videogame, να τον βάλει να κάθεται σε μια πολυθρόνα, σε ημιφωτισμένο δωμάτιο και να παίζει το game στο οποίο πρωταγωνιστεί!

Εμείς εντοπίσαμε μια ακόμα, που θα προκαλέσει πολλή χαρά στους φανατικούς οπαδούς του pop φαινομένου των Πόκεμον. Με μια συγκεκριμένη εντολή στο Chat GPT, μπορείς να μετατρέψεις μια οποιαδήποτε φωτογραφία, σε κάρτα Πόκεμον! Η σελίδα Instagram Chat GPT Tricks μας δείχνει πώς γίνεται.

Και η εντολή που μπορούμε να δώσουμε στο Chat GPT για να σχεδιάσει την κάρτα:

Create a vertical Pokémon-style trading card of (εδώ βάζουμε όνομα χαρακτήρα) ), 1999 gold holo-foil frame. The card is held between thumb and finger (close-up view).

Show a three-quarter portrait of [CHARACTER], with rim light in their signature colors.

Background: softly blurred, with small subtle icons related to their story.

Card details: auto-assign HP and element. Add 1 short red-label ability, 1 main attack (damage matching HP), weakness (x2), resistance, and retreat cost.

Style: card and fingers very sharp, studio lighting sparkling on the foil, background soft.

