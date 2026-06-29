H τηλεφωνική γραμμή 090 που πλήρωνες για να βάλεις τα κλάματα

Ένα από τα πιο 90s πράγματα που θυμόμαστε όσοι ζήσαμε τα 90ς ήταν οι γραμμές 090, οι «τηλεπαρέες» κάθε είδους, από εκείνες που υπόσχονταν τηλεφωνικό ζευγάρωμα μεταξύ ανδρών και γυναικών (υπήρξε και σχετική γραμμή για gay/queer άτομα!), μέχρι αυτές που μπορούσες να ακούσεις ανέκδοτα από τον Κώστα Τσάκωνα ή προβλέψεις για τις διακυμάνσεις των δεικτών του Χρηματιστηρίου.

Προφανώς αυτό το φαινόμενο δεν γεννήθηκε στη χώρα μας. Στις ΗΠΑ, οι αντίστοιχες γραμμές ξεκινούσαν με το "900" και είχαν επίσης αμέτρητα πράγματα που μπορούσες να αγοράσεις με τη σχετική πάντα (τσουχτερή) χρονοχρέωση. Πρόσφατα εντοπίσαμε στο Instagram μια γραμμή "Cry", που μοιάζει βγαλμένη από κάποιο όνειρο, από κάποια μαύρη κωμωδία. Όχι, είναι απόλυτα πραγματικό.

Όντως υπήρξε μια γραμμή τύπου 090 που πλήρωνες για να ακούσεις ανθρώπους να κλαίνε ή για να βάλεις εσύ ο ίδιος τα κλάματα με την ησυχία σου.

Θα εξηγήσουμε.

Πρόκειται για μια τηλεφωνική γραμμή που όντως υπήρξε - όπως επιβεβαιώνει και το σάιτ Snopes.com - από το 1989 ως το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990. Φαίνεται πως κάποια εταιρεία ονόματι Creative Communications Group (δεν υφίσταται πια) είχε λανσάρει το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, που όταν τον καλούσες (2 δολάρια η κλήση, 45 σεντς το κάθε λεπτό προ φόρων) μπορούσες να ακούσεις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες ανθρώπων που είχαν βαλαντώσει στο κλάμα.

Μέσα από την εφημερίδα The Knoxville News Sentinel, εντοπίζουμε και ένα άρθρο, όπου καταγράφονται μερικές από αυτές τις ιστορίες. Το άρθρο ξεκινάει υπέροχα, με την φράση «μόνο ένας σαδιστής θα απολάμβανε να ακούει κάτι τέτοιο».

Ανάμεσα στις ιστορίες συναντάμε τον Ντέιβ, έναν οδηγό φορτηγού που η γυνάικα του τον άφησε για άλλο άντρα. Υπάρχει και η Ντέμπι, που λέει «συγνώμη για όσα σου έκανα, πήρα να σου πω πως σ' αγαπώ και είμαι ζωντανή». Η Έιμι λέει στον πατριό της «αν το ακους αυτό Γκλεν, σε μισώ και θα σε μισώ για όλη μου τη ζωή». Ο Γκλεν ασκεί σωματική βία στην μαμά της. «Απογοητευτικές ιστορίες, που φαίνονται πως λειτουργούν ως κάθαρση για όσους έχουν προβλήματα», καταλήγει το άρθρο. Τι μας θυμίζει...