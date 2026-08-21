Η γενιά που δημιούργησε το «performative» έφτιαξε μια νέα λέξη για ό,τι της φαίνεται δήθεν

Τα social media κατακλύζονται από περιεχόμενο όλον τον χρόνο, αλλά ειδικά το καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους. Φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες, beach bar, πανηγύρια, προσωπικές στιγμές με φίλους και συντρόφους, αυθόρμητες πόζες και ό,τι άλλο ο καθένας θέλει ελεύθερα και αναπολογητικά να ποστάρει. Ο καθένας έχει το προφίλ του και το χρησιμοποιεί όπως θέλει.

Το τελευταίο διάστημα βέβαια, η gen z, έχει έναν δικό της τρόπο να χρησιμοποιεί τα social media. Ενώ ένας boomer λ.χ. θα ανεβάζει μια φωτογραφία από το οικογενειακό τραπέζι, ένας μιλένιαλ θα ανεβάζει ένα τοπίο στο νησί, ένας ζούμερ με τη σειρά του, θα προτιμήσει να μην κάνει περιεχόμενο την προσωπική του ζωή. Ή να ανεβάσει κάποιο ποστ από αυτήν, πολύ αργότερα.

H Gen Z μεγάλωσε στην κοινωνία της εικόνας, χέρι χέρι με τα social media, μαθαίνοντας από νωρίς την έννοια του content και της ψηφιακής προβολής, εκεί που κυριαρχεί το φαίνεσθαι και αντικαθιστά την ουσιαστική εμπερία και βίωμα. Έχει άτυπα αποφασίσει λοιπόν, να απέχει από αυτό. Γι' αυτό και παντού γύρω μας βλέπουμε ξανά μια αναβίωση εποχών όπως είναι τα 90s· στη διασκέδαση, τη μόδα, τη μουσική... Παρόλο που οι ζούμερς δεν έχουν ζήσει την εποχή εκείνη, σήμερα, ρομαντικοποιούν τα χρόνια που οι νέοι επικοινωνούσαν πέρα από τις οθόνες.

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Μετά το «performative», το «larping»

Το «performative» ήταν η λέξη του 2025 αλλά, τώρα, μια νέα λέξη υπάρχει παντού στα social για να αποτυπώσει το πνεύμα της εποχής για τη γενιά Ζ. Λειτουργεί ως τρόπος να πεις κάποιον ψεύτικο ή επιτηδευμένο.

Ειναι η λέξη «larping» (live-action role-playing), η οποία παρέπεμπε κάποτε σε παιχνίδια φαντασίας και αναβιώσεις μεσαιωνικών πανηγυριών. Σήμερα, όμως, η gen z την χρησιμοποιεί εκ νέου για να χαρακτηρίσει κάποιον άνθρωπο που θεωρεί δήθεν και ανειλικρινή, που κάνει κάτι για να φανεί.

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Λ.χ. το να πηγαίνεις σε μια συναυλία επειδή είναι στις 3 τοπ του φετινού καλοκαιριού ενώ δεν είναι ότι σου αρέσει ακριβώς ο καλλιτέχνης είναι «larping».

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Από τη μία, η λέξη αυτή αντανακλά ακριβώς αυτό που οι νέοι σήμερα μισούν. Το επιτηδευμένο και το επιδεικτικό, η gen z έχει ανάγκη το αληθινό βίωμα, που το στερήθηκε τα χρόνια τα επιδημίας του covid-19 και στη συνέχεια από την πίεση που ασκούν τα social media.

Από την άλλη μήπως αυτό που πραγματικά λείπει σήμερα, δεν είναι το βίωμα, αλλά η ελευθερία που απαιτείται να κατακτήσει ο καθένας, ώστε να μην δίνει στην τελική και τόση σημασία στο τι κάνει ο διπλανός του, αλλά να αφήσει τον καθένα να εκφραστεί όπως θέλει. Αν κάποιος θέλει να δημοσιεύσει 20 φωτογραφίες από ένα πανηγύρι ή ένα νησί είναι οκ, όπως είναι οκ και να το να μην ανεβάσει απολύτως τίποτα.