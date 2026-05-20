Η Χίλαρι καλεί Μαξίμου στις 03:00 τα ξημερώματα: Ποιος λες να απαντήσει;

Βλέπεις εφιάλτη: Είναι 03:00 ξημερώματα. Ακούς ένα τρίξιμο στην πόρτα. Οι μεντεσέδες στενάζουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βγάλει λοστό και προσπαθεί να μπει στο σπίτι σου, γιατί η παρουσία σου αναιδώς εμποδίζει έναν digital nomad από την Ταϊβάν να βρει διαμέρισμα στην «αναπλασμένη» σου περιοχή.

Δεν θα προτιμούσες στη θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης;

Αν η επιλογή σού φαίνεται ανούσια, τότε συγχαρητήρια. Έχεις περισσότερα προσόντα από τη συντακτική ομάδα του πρωθυπουργού, που του δίνει διασκευασμένα τρομολαγνικά σενάρια 17ετίας, από την προεκλογική καμπάνια της Χίλαρι Κλίντον, χωρίς να σκέφτεται τους αστερίσκους:

«Το ρολόι δείχνει 03:00 και τα παιδιά σας κοιμούνται ασφαλή, αλλά υπάρχει ένα τηλέφωνο στον Λευκό Οίκο, και χτυπά. Κάτι συμβαίνει στον κόσμο. Η ψήφος σας θα αποφασίσει ποιος θα απαντήσει αυτή την κλήση. Το αν θα είναι κάποιος που γνωρίζει τους διεθνείς ηγέτες και τον στρατό, κάποιος δοκιμασμένος και έτοιμος να ηγηθεί ενός επικίνδυνου κόσμου. Είναι 03:00, και τα παιδιά σας κοιμούνται ασφαλή. Ποιος θέλετε να σηκώσει το ακουστικό;».

Χίλαρι; Η ίδια

«Είμαι η Χίλαρι Κλίντον, και εγκρίνω αυτό το μήνυμα», παρεμβαίνει στο τέλος η πρώην πρώτη κυρία. Απ΄ ό,τι φαίνεται, το mic drop του Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ, δεν ήταν παρά το διαφημιστικό σποτ της αποτυχημένης καμπάνιας κατά του Μπαράκ Ομπάμα, για το χρίσμα των Δημοκρατικών, πίσω στο μακρινό 2008.

Προφανώς το μήνυμα αυτό εγκρίνει και το πολιτικό γραφείο του Κ. Μητσοτάκη, που για όποιους λόγους, προτίμησε μία μεταγλώττιση παρά μία μετάφραση αυτού του πολύ μακρινού, χρονικά και πολιτισμικά σποτ.

Το ακούσιο χιούμορ αυτής της μπακαλίστικης αντιγραφής ξεκινά από τον ωμό ρεαλισμό των σημείων αναφοράς του Έλληνα.

Εντάξει τσάκαλε, εγώ να σε πάρω τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Αλλά ποιος θα απαντήσει; Ο νυχτοφύλακας; Και ποιος είναι το τριψήφιο νούμερο; Αυτά που ξέρω εγώ είναι το ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική, η αστυνομία, και κανείς τους δεν μπορεί να με απεγκλωβίσει από τη δημοσιονομική ρουφήχτρα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αλλά και τρεις το απομεσήμερο να σε πάρω, σάμπως δεν θα μου απαντήσει η γραμματέας σου;

Άλλη μία ένδειξη ότι δεν ήταν ιδιαίτερα μελετημένο το ρητορικό σχήμα, είναι πως μεταφέρει το ίδιο μπαγιάτικο υποσχ-eption για εκπλήρωση υποσχέσεων, υπό τις κρατούσες, απαράλλακτες συνθήκες που προδίδουν την απατηλότητα αυτών των υποσχέσεων.

Άλλωστε, ό,τι και να μου πει ο Μαρινάκης, από το παράθυρο του γραφείου μου, με θέα το βενζινάδικο της BP, βλέπω σε πραγματικό χρόνο το μαγαζάκι να καίγεται.

Η ιστορία πάλι δεν μας κρύβει πως η αγορεία του ελάχιστου κακού, που κατά Μπαμπινιώτη αποδίδεται ως «Μητσοτάκης ή χάος», «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης/Καρυστιανού/Φάμελλος» και άλλα, ιστορικά εντείνεται όσο ένα καθεστώς ξεροβήχει παρακάλια για να μην αποκοπεί από τον χώρο της λήψης αποφάσεων, και ανοίξει ο φάκελος της υπαιτιότητας.

Ενδιαφέρον είναι από την άλλη και ο παραλληλισμός με τη γνώριμη πια κατάσταση της Χίλαρι, η οποία έχοντας τότε προηγηθεί στενά στη λαϊκή ψήφο, έχασε με διαφορά στην ομοσπονδιακή κούρσα από τον Ομπάμα.

Μάλλον πήρατε λάθος

Αυτό το ντουμπλάρισμα κατηγορίας αργεντίνικου ανοίγει πολλά άλλα θέματα. Το πιο απλό συμπέρασμα είναι το πόσο εκτός πραγματικότητας είναι όχι μόνο ο ακατάλληλος σεναριογράφος πίσω από την «παραβολή», αλλά και η κοινωνική γείωση του μέσου ενοίκου του Μαξίμου.

Όσο απομακρυνόμαστε, βλέπουμε το τηλεφωνικό καλώδιο που ενώνει τη Δύση με τον «ομφαλό του κόσμου» μας, αυτόν τον ομφάλιο λώρο της αμάσητης χώνεψης που έχει διαμορφώσει την ελληνική πολιτεία.

Τον βλέπεις στην παραίσθηση ότι μία φρεγάτα ή ένα πολεμικό υποβρύχιο μπορεί να μεταφερθεί αυτούσιο από τον Κόλπο του Μεξικό στην Ανατολική Μεσόγειο και να έχει τον ίδιο αντίκτυπο.

Στη βλαχαδίστικη αποδοχή του ξενόφερτου ως πρότυπο, την υποδοχή του ξένου ως αρχέτυπο, τη γενικότερη τοξική μας ομηρία που πλασάρεται σαν κηδεμονία. Στη βάση της είναι το γεγονός πως οι οίκοι Κλίντον και Μητσοτάκη δεν θα συνομιλήσουν ποτέ με του λόγου σου, και η βλακεία να νομίζεις ότι θα βρίσκεσαι ποτέ στην άλλη άκρη του ακουστικού.

Αν η Χίλαρι πάρει ποτέ το Μαξίμου στις 03:00, μπορεί να το σηκώσει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης ή η υποδοχή, αλλά ποτέ εσύ.