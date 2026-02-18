Βιολάντα: «Μου είχε πει να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους» - Αποκαλυπτικές μαρτυρίες εργαζομένων

Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες εργαζομένων στη Βιολάντα έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας, την ώρα που αναμένεται η απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, μετά τη σύλληψη και την κακουργηματική του δίωξη.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο ενός δεύτερου εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας, κοντά σε αυτό όπου προκλήθηκε η έκρηξη με τις πέντε νεκρές, ενώ γίνονται έλεγχοι και σε μία τρίτη μονάδα.

Ειδικότερα, η περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε σε σφράγιση του δεύτερου εργοστασίου στον Πετρόπορο Τρικάλων καθώς εντοπίστηκαν αδήλωτες δεξαμενές χωρίς πυρασφάλεια, ενώ γίνονται έλεγχοι και στο εργοστάσιο στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Οι έρευνες από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια έχουν στόχο να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία, κανόνες ασφαλείας.

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Την ίδια ώρα, είναι ολοένα και περισσότερες οι μαρτυρίες των εργαζομένων σχετικά με την περίεργη οσμή 15 μέρες πριν από την έκρηξη, που είχε κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

«Τις τελευταίες μέρες, πριν από τη φωτιά, είχα παρατηρήσει μία παράξενη οσμή στις τουαλέτες του κτιρίου 2. Η συγκεκριμένη οσμή έτσουζε στα μάτια και δεν έμοιαζε με οσμή βόθρου, αλλά ούτε και με μία καθαρή οσμή αερίου» είπε μία εργαζόμενη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Άλλη εργαζόμενη επεσήμανε πως «το τελευταίο 15ήμερο υπήρχε έντονη οσμή, ιδιαίτερα στις τουαλέτες και στη λάντζα, σε βαθμό να σηκώνεις τη μπλούζα σου και να καλύπτεις τη μύτη σου. Το ανέφερα στον κ... και μου απάντησε ότι οι ανώτεροί του ανέφεραν ότι είναι οσμή από τον υπόνομο».

Το ίδιος επιβεβαίωσε και εργαζόμενος, ο οποίος εκτελούσε χρέη υδραυλικού. Το άτομο αυτό, όπως αναφέρει η κρατική τηλεόραση, είχε ενημερώσει τον υπεύθυνο παραγωγής και τον ιδιοκτήτη για τη μυρωδιά και κλήθηκε ειδικός για να εντοπίσει την πηγή του προβλήματος.

«Ο .... είχε φέρει μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στον χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη μέρα δεν εντόπισε κάτι.

Στους χώρους παραγωγής επίσης, που ελέξαμε μαζί, δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είπε ο κ... να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει» φαίνεται πως κατέθεσε.