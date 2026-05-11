Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων της χώρας για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Η φετινή «ακτινογραφία» των Πόθεν Έσχες αποκαλύπτει έντονη κινητικότητα, μεγάλες επενδύσεις σε ακίνητα, ρευστοποιήσεις ομολόγων, κληρονομιές-μαμούθ και τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό που προκαλούν ίλιγγο.

Ας δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκε ο χάρτης του πολιτικού πλούτου, χωρισμένος σε κατηγορίες για να γίνει αντιληπτός από κάθε πολίτη.

Οι Αρχηγοί στη «σκακιέρα» των επενδύσεων

Οι πολιτικοί αρχηγοί προχώρησαν σε στοχευμένες κινήσεις, από την αμερικανική αγορά μέχρι τα ελληνικά νησιά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Πρωθυπουργός ρευστοποίησε ομόλογο του ελληνικού δημοσίου αξίας 500.000 ευρώ (με κέρδος 10.000 ευρώ), ενώ η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, πούλησε ακίνητο στο Λονδίνο έναντι 875.842 ευρώ.

Στέφανος Κασσελάκης: Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα Πόθεν Έσχες, καθώς εμφάνισε πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων (παράγωγα, αμοιβαία) ύψους 3.875.045 δολαρίων. Παρά το εντυπωσιακό νούμερο, η κίνηση κατέγραψε λογιστική «χασούρα», καθώς η τιμή κτήσης ήταν υψηλότερη. Παράλληλα, ο σύντροφός του, Tyler Mcbeth, εισήγαγε 1,82 εκατ. ευρώ για την αγορά του διαμερίσματος 246 τ.μ. στο Κολωνάκι.

Αλέξης Τσίπρας: Η περιουσία του πρώην πρωθυπουργού ενισχύθηκε μέσω γονικών παροχών και κληρονομιών, αποκτώντας δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο (119 τ.μ. και 211 τ.μ.) και μερίδιο οικοπέδου στην Άρτα.

Νίκος Ανδρουλάκης: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επένδυσε στις Κυκλάδες, αγοράζοντας μονοκατοικία 40 τ.μ. στη Σέριφο έναντι 120.000 ευρώ.

Οι «πρωταθλητές» των εκατομμυρίων και του Real Estate

Κάποιες δηλώσεις ξεχωρίζουν για τα δυσθεώρητα ποσά και τις στρατηγικές επενδύσεις.

Παύλος Σαράκης: Ο ανεξάρτητος βουλευτής εντυπωσιάζει με την ίδρυση εταιρείας επενδύσεων ακινήτων με κεφάλαιο 10.000.000 ευρώ. Διατηρεί θυρίδα και καταθέσεις ύψους 6,13 εκατ. δολαρίων στην Ελβετία, κεφάλαια που προέρχονται από την επαγγελματική του δραστηριότητα στις ΗΠΑ (υπόθεση Novartis).

Τάκης Θεοδωρικάκος: Ο Υπουργός Ανάπτυξης εισέπραξε το αστρονομικό ποσό των 1.614.000 ευρώ από την πώληση 40 στρεμμάτων στη Μάνη, ενώ επένδυσε 510.000 ευρώ σε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Βασίλης Κικίλιας: Προχώρησε σε «εσωτερική» αναδιάταξη, πουλώντας οικόπεδο στη Βούλα (900.000€) για να αγοράσει διαμέρισμα στην Αθήνα αξίας 1,05 εκατ. ευρώ.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις της χρονιάς, παραχωρώντας διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα έναντι 1,2 εκατ. ευρώ.

Κληρονομιές, δωρεές και χρησικτησίες

Πολλοί υπουργοί και βουλευτές είδαν τα περιουσιακά τους στοιχεία να αυξάνονται μέσω οικογενειακών μεταβιβάσεων.

Νίκη Κεραμέως: Απέκτησε μέσω κληρονομιάς μονοκατοικία στο Ψυχικό και δύο ακίνητα στη Σαντορίνη.

Έλενα Ράπτη: Αγόρασε διαμέρισμα 138 τ.μ. στην Αθήνα με δωρεά 350.000 ευρώ.

Χρήστος Σταϊκούρας: Έλαβε με γονική παροχή τέσσερα διαμερίσματα στη Φθιώτιδα.

Φραγκίσκος Παρασύρης: Απέκτησε 3,5 στρέμματα στο Ηράκλειο με τη μέθοδο της χρησικτησίας.

Τα «ψιλά» γράμματα των δηλώσεων

Από πολυτελή ΙΧ μέχρι... οικονομικά μεταχειρισμένα, οι λεπτομέρειες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

Ανδρέας Βορύλλας: Πούλησε αυτοκίνητο 3.000 κ.ε. εισπράττοντας 120.000 ευρώ.

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Στον αντίποδα, πούλησε το δικό του παλαιό όχημα για μόλις 3.000 ευρώ.

Κώστας Βλάσης: Αγόρασε οικόπεδο στη Σαρωνίδα (260.000€) με αποπληρωμή σε 6 άτοκες δόσεις.

Ρένα Δούρου: Αγόρασε οικόπεδο 3 στρεμμάτων στο Πικέρμι, με την αντικειμενική αξία (420.772€) να είναι σημαντικά υψηλότερη από το τίμημα αγοράς (300.000€).

