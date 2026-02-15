Εκτεταμένα προβλήματα έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας, που έφερε σημαντικά ύψη βροχής. Η αστάθεια θα συνεχιστεί και σήμερα, να σημειωθεί, καθώς παραμένει σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, ενώ αυξημένη θα είναι και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις βράχων και φερτά υλικά έχουν καλύψει δρόμους, ενώ, παράλληλα, η Ιόνια Οδός παραμένει εκτός κυκλοφορίας στο ύψος της Συκούλας μετά τη μεγάλη κατολίσθηση, με την αποκατάσταση να αναμένεται να παίρνει διάστημα. Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου.

Πού εντοπίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην Πρέβεζα, καθώς έχουν «πνιγεί» θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες.

Και στην πόλη της Πρέβεζας υπάρχουν αναφορές για πολύ βροχή. Παράλληλα, στην Πάργα καταγράφηκαν ζημιές στον δρόμο Πέρδικα – Αγιά – Ανθούσα αλλά και στην ίδια την κωμόπολη της Πάργας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη Μεσσήνη, μετά από μέρες βροχής, κατέρρευσε τοιχίο σε πλινθόκτιστο σπίτι, χωρίς, ευτυχώς, να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.

Σε όλο τον νόμο, όμως, υπάρχουν ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια που σκεπάστηκαν απ΄το νερό.

Στην Ηλεία, παράλληλα, και συγκεκριμένα στο Κατάκολο καταβάλλεται προσπάθεια για την απομάκρυνση ενός πελώριου βράχου, που απειλεί σπίτι.

Ήδη 10 οικογένειες έχουν απομακρυνθεί από τις οικίες τους, για προληπτικούς λόγους. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπα κάτοικος, ο οποίος επεσήμανε πως φοβάται να επιστρέψει. Να σημειωθεί πως ο βράχος, περίπου 40 τόνων, έχει σταματήσει την πορεία του σε έναν ελαιώνα.

Προβλήματα εντοπίζονται και στον Λάβανα ποταμός, που γεμίζει απειλητικά.

Πού θα κινηθεί σήμερα η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα, Κυριακή (15/02), αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Αυξημένες συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης θα υπάρξουν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Άνεμοι έως 7-8 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα του Αιγαίου.

Σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται σε μεγάλο μέρος της χώρας με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στα νότια.

Ειδικότερα στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο, θα λάβει σημαντικές διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται έως και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και των Νότιων Βαλκανίων.

Κύμα αφρικανικής σκόνης | meteo.gr

Κύμα αφρικανικής σκόνης | meteo.gr

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς τα Νότια Βαλκάνια θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική ενίσχυση των νότιων/νοτιοανατολικών ανέμων κυρίως στα πελάγη όπου η μέση ταχύτητα αναμένεται να φτάσει τα 7-8 μποφόρ, με ριπές ανέμου που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τα 100-110 χλμ/ώρα.

Σημειώνεται ότι οι ριπές του ανέμου αναμένεται να ισχυρές ακόμα και στη στεριά με έμφαση στη Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου όπως διακρίνεται και στην παρακάτω ομάδα χαρτών για τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02.

Καιρός | meteo.gr

Καιρός | meteo.gr

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στο νομό Αττικής αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ωστόσο τις πρωινές ώρες οι ριπές του ανέμου κατά τόπους θα φτάνουν τα 50-60 χλμ/ώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες με σταδιακή βελτίωση μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.