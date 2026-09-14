Η πανσέληνος Σεπτεμβρίου θα είναι το «φεγγάρι της συγκομιδής»: Πότε πέφτει και γιατί ονομάστηκε έτσι

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει ορατή η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου ή αλλιώς το «Φεγγάρι της Συγκομιδής». Η πανσέληνος αυτή θα σηματοδοτήσει και το τέλος του καλοκαιριού, καθώς και την αρχή του φθινοπώρου.
Πανσέληνος - Γιατί λέγεται «φεγγάρι της συγκομιδής»
Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου πήρε την ονομασία της ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής» από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, καθώς η εμφάνιση της συνέπιπτε με την περίοδο συγκομιδής του καλαμποκιού, της κολοκύθας, του ρυζιού και των φασολιών.
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Το λαμπερό φως του συγκεκριμένου φεγγαριού, έδινε τη δυνατότητα στους αγρότες να εργάζονται τη νύχτα, για αυτό και συνδέθηκε με την αγροτική ζωή.
Ωστόσο, εάν η εμφάνιση του συμπέσει με τη φθινοπωρινή ισημερία, τότε το φεγγάρι ονομάζεται και «Φεγγάρι του Θερισμού», κάτι το οποίο δεν ισχύει για το φετινό έτος, καθώς η εν λόγω ιδιότητα θα περάσει στην επόμενη πανσέληνο του μήνα Οκτωβρίου.
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