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Η πανσέληνος Σεπτεμβρίου θα είναι το «φεγγάρι της συγκομιδής»: Πότε πέφτει και γιατί ονομάστηκε έτσι

Πότε θα κοσμήσει τον βραδινό ουρανό η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, γνωστή και ως «φεγγάρι της συγκομιδής» ή του «θερισμού».

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Πανσέληνος στην Αθήνα
Πανσέληνος στην Αθήνα | Eurokinissi
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Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει ορατή η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου ή αλλιώς το «Φεγγάρι της Συγκομιδής». Η πανσέληνος αυτή θα σηματοδοτήσει και το τέλος του καλοκαιριού, καθώς και την αρχή του φθινοπώρου.

Πανσέληνος - Γιατί λέγεται «φεγγάρι της συγκομιδής»

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου πήρε την ονομασία της ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής» από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, καθώς η εμφάνιση της συνέπιπτε με την περίοδο συγκομιδής του καλαμποκιού, της κολοκύθας, του ρυζιού και των φασολιών.

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Το λαμπερό φως του συγκεκριμένου φεγγαριού, έδινε τη δυνατότητα στους αγρότες να εργάζονται τη νύχτα, για αυτό και συνδέθηκε με την αγροτική ζωή.

Ωστόσο, εάν η εμφάνιση του συμπέσει με τη φθινοπωρινή ισημερία, τότε το φεγγάρι ονομάζεται και «Φεγγάρι του Θερισμού», κάτι το οποίο δεν ισχύει για το φετινό έτος, καθώς η εν λόγω ιδιότητα θα περάσει στην επόμενη πανσέληνο του μήνα Οκτωβρίου.

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