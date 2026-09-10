Μάριος Θεμιστοκλέους: Πώς ελέγχονται τα ιατρεία και πού επιτρέπεται η χορήγηση της πλασμαφαίρεσης

Μετά το σοκ που προκάλεσε στο πανελλήνιο ο αδόκητος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη από καρδιακή ανακοπή, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους απαντά στα εύλογα ερωτήματα που έχει κάθε πολίτης. Μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ο Μάριος Θεμιστοκλέους εξηγεί ποιοι είναι αρμόδιοι φορείς για να κάνουν τους ελέγχους για την αδειοδότηση των ιατρείων, τι ορίζει ο νόμος για την ασφαλή άσκηση της ιατρικής, αν μπορεί να γίνει η ιατρική πράξη της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης σε ένα απλό ιατρείο ή όχι και αν θα ‘έπρεπε να υπάρχει στο χώρο απινιδωτής.

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Τα αρμόδια όργανα για τους ελέγχους

Όπως εξηγεί ο Μάριος Θεμιστοκλέους οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι να ελέγχουν τα ιατρεία και όταν ένας γιατρός επιθυμεί να ανοίξει ιατρείο υποβάλλει αίτηση, για έλεγχο και αδειοδότηση. Αν ο γιατρός έχει ανοίξει ένα ιατρείο εδώ και χρόνια και αναβαθμίσει τον εξοπλισμό του, αγοράζοντας για παράδειγμα ένα νέο μηχάνημα, θα πρέπει πάλι να ενημερώσει τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για να ελεγχθεί αν μπορεί να λειτουργήσει το συγκεκριμένο μηχάνημα στον χώρο.

Η νομοθεσία και ο κανονισμός είναι πολύ συγκεκριμένοι για το εμβαδόν ενός ιατρείου, το πού πρέπει να βρίσκονται τα παράθυρα, καθώς και αν επιτρέπεται να υπάρχουν στο χώρο και να λειτουργούν συγκεκριμένα μηχανήματα. Στα ιδιωτικά ιατρεία η αρμοδιότητα του ελέγχου ανήκει στους εκάστοτε Ιατρικούς Συλλόγους, ενώ σε μεγαλύτερες μονάδες υγείας αρμοδιότητα έχει η περιφέρεια. Σε ακόμα μεγαλύτερες μονάδες υγείας, αρμοδιότητα έχουν το υπουργείο υγείας (το Κεντρικό Συμβούλιο υγείας, ΚΕΣΥ) μαζί με την περιφέρεια.

Παράνομη η παρουσία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης σε παθολογικό ιατρείο

Το ιατρείο στο Κολωνάκι που είχε άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο δεν είχε άδεια να πραγματοποιεί τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης η οποία πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Επιπλέον υπάρχει μία σειρά ιατρικών ενδείξεων για την πραγματοποίηση της πλασμαφαίρεσης που περιλαμβάνει σοβαρές νευρολογικές και αιματολογικές διαταραχές, τη μεταμόσχευση οργάνων και άλλες οργανικές παθήσεις.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από ανακοίνωση του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη, στον τελευταίο έλεγχο που είχε γίνει από κλιμάκιο του ΙΣΑ στο συγκεκριμένο ιατρείο το 2025 δεν υπήρχε στον χώρο αυτό το μηχάνημα για την πλασμαφαίρεση.

Απαραίτητη η νέα αίτηση για άδεια στην αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού

Οι γιατροί μπορούν να ανανεώνουν και να αναβαθμίζουν τον εξοπλισμό του χώρου τους αλλά προκειμένου να ασκούν την ιατρική με επίκεντρο την ασφάλεια του ασθενή, όπως οφείλουν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση όταν προμηθεύονται ένα καινούργιο μηχάνημα ώστε να λαμβάνουν και την σχετική άδεια.

Τι ισχύει για την ανάγκη παρουσίας απινιδωτή

Επίσης, καθώς κυκλοφορεί η πληροφορία ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν διέθετε απινιδωτή, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους εξηγεί ότι το συγκεκριμένο ιατρείο- ένα παθολογικό ιατρείο εν προκειμένω -δεν έχει υποχρέωση να έχει απινιδωτή με βάση το νόμο. Ωστόσο, ο γιατρός που σπουδάζει, εκπαιδεύεται και εξειδικεύεται πάνω στην άσκηση της ιατρικής γνωρίζει και τα όρια της άσκησης της ιατρικής και οφείλει να πράττει σύμφωνα με το νόμο αλλά και με επίκεντρο το συμφέρον και την ασφάλεια του ασθενή.

Γι’ αυτό άλλωστε οι ιατρικές πράξεις που περιλαμβάνουν ενδοφλέβια χορήγηση ουσιών/ φαρμάκων πρέπει να γίνονται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, όπου παρακολουθούνται οι ζωτικές ενδείξεις του ασθενή. Επίσης πρέπει να υπάρχει απινιδωτής στο χώρο και να υπάρχει και ομάδα ειδικών, δηλαδή η ιατρική πράξη να γίνεται παρουσία αναισθησιολόγου, ενδεχομένως αιματολόγου, ειδικού νοσηλευτή και όχι ενός μόνο γιατρού. Διευκρινίζεται ότι ούτε ένας παθολόγος έχει άδεια να υποβάλει ασθενή σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο του ούτε όμως ένας γυναικολόγος, καθώς η σύζυγος του παθολόγου, ιδιοκτήτη του ιατρείου στο Κολωνάκι, εμφανίζεται με την ιδιότητα της γυναικολόγου, και ο συγκεκριμένος χώρος επί της οδού Καρνεάδου 11 συστεγάζει τα δύο ιατρεία.