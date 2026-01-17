Νέα σύσκεψη των αγροτών θα λάβει χώρα σήμερα, Σάββατο (18/01), το απόγευμα, καθώς συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Δευτέρα. Εκπρόσωπός τους, δεν αποκλείει συνέχεια των κινητοποιήσεων μετά το ραντεβού.

Οι αγρότες θα συναντηθούν στη Νίκαια, προκειμένου να ορίσουν το πλαίσιο που θα θέσουν στον πρωθυπουργό, την ώρα, όμως, που εκείνος διαμηνύει ότι η κυβέρνηση δεν έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο.

«Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες» είπε, χαρακτηριστικά, σε σημερινή του συνέντευξη.

Δεν αποκλείσουν συνέχεια των κινητοποιήσεων οι αγρότες

Οι αγρότες θα πάνε στο Μαξίμου με κατάλογο 15 αιτημάτων και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους, ώστε να συνεδριάσουν - εκ νέου - για να εξετάσουν τα επόμενα βήματά τους.

Τη Δευτέρα - αν υπάρχουν θετικές εξελίξεις - αναμένεται να αποχωρήσουν από τα διόδια των Μαλγάρων τα τρακτέρ από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Τα τρακτέρ παραμένουν στο πλάι της εθνικής οδού και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Οι αγρότες θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει πρώτα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και έπειτα θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σημειώνεται πως το ζήτημα που προέκυψε με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, έληξε με την αφαίρεσή του από τον κατάλογο των ατόμων που θα μεταβούν στην Αθήνα.

Όπως τονίζουν από το μπλόκο με τη συμφωνία «Mercosur» δίνεται το τελειωτικό χτύπημα για την παραγωγή ρυζιού, έτσι θα ζητήσουν μεταξύ των αιτημάτων τους, την προστασία καλλιέργειας του ρυζιού, καθώς στην περιοχή βρίσκεται ο μεγαλύτερος ορυζώνας της χώρας.

Στην ΕΡΤ μίλησε ο Κώστας Σέφης, αγροτοσυνδικαλιστής που βρίσκεται στα Μάλγαρα, ο οποίος υπογράμμισε πως «τα αιτήματά μας είναι βασικά, τα 15 που έχουμε θέσει».

Επέμεινε πως πρέπει να ληφθούν μέτρα για την παραγωγή του ρυζιού, λέγοντας πως το 80% - 90% της παραγωγής της χώρας γίνεται εκεί.

«Δεν μπορούμε να πουλήσουμε κιλό, γίνονται αθρόες εισαγωγές από τρίτες χώρες που δεν τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές» κατήγγειλε.

Όσον αφορά στην εξέλιξη των κινητοποιήσεων, ο ίδιος εξήγησε πως μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα υπάρξει νέα συνεδρίαση όπου θα αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω» τόνισε και συμπλήρωσε: «δεν υπάρχει έντιμος συμβιβασμός, εμείς περιμένουμε ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματα που μας έβγαλαν στο δρόμο».

