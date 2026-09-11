Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, επανήλθε με νέες δηλώσεις όσον αφορά στην ιδιωτική κλινική όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενημερώνοντας πως πριν από έναν χρόνο ο ΙΣΑ είχε λάβει καταγγελίες για το εν λόγω ιατρείο.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στην έρευνα που έγινε στον χώρο και εξήγησε πως το 2025 είχαν γίνει προφορικές καταγγελίες «ότι υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι» στην κλινική στο Κολωνάκι.

Μετά τις καταγγελίες, επιτροπή του ΙΣΑ έκανε επιτόπιο έλεγχο όπου βρέθηκε ένας «αναδευτήρας και μία σάουνα, σε έναν βοηθητικό χώρο».

Ζητήθηκε από τους γιατρούς να τα αφαιρέσουν από την κλινική και οι ελεγκτές επέστρεψαν κάποιο διάστημα αργότερα, όταν και πράγματι είχαν φύγει. Τότε, ωστόσο, δεν βρήκαν κανένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, όπως είπε ο κ. Πατούλης.

Στη χθεσινή, ωστόσο, έρευνα εντοπίστηκαν δύο τέτοια μηχανήματα, ενημέρωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

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«Μετά από την αυτοψία υπήρξε ένα πόρισμα, το οποίο διατέθηκε στις Αρχές. Εκεί, περιγράφεται επ΄ακριβώς τι είδε το κλιμάκιο, με την επίβλεψη της εισαγγελίας. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης».

«Δεν μπορεί να υπάρχει σε ιατρείο τέτοιο μηχάνημα και να κάνει τέτοια πράξη, είναι παράνομο» τόνισε ο κ. Πατούλης.

Αυτό που προκάλεσε «ιδιαίτερη κατάπληξη», όπως είπε, είναι ότι «δεν υπήρχε απινιδωτής».

Ερωτώμενος σχετικά με την άδεια που είχε λάβει η κλινική ενημέρωσε πως η αρχική άδεια δόθηκε από τη νομαρχία το 2004 για συστέγαση ιατρείων δύο φυσικών προσώπων, ενός παθολόγου και μίας άνευ ειδικότητας γιατρού.

Το 2023 έγινε επανέλεγχος και συνέχισε να λειτουργεί υπό το ίδιο καθεστώς, όπως και το 2024.

Για τους ίδιους τους γιατρούς, επέμεινε πως «φέρουν βαρύτατες ευθύνες» καθώς η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης απαιτεί πολυδύναμο προσωπικό, που να έχει λάβει καλό ιστορικό του ασθενή και να τον έχει υποβάλει σε πολλές εξετάσεις, πριν προχωρήσει η διαδικασία.