Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/6) η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή, μέλους της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών, ο οποίος βρισκόταν σε απεργία πείνας επί 140 ημέρες.

Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση της Κοινότητας, περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα ο Αριστοτέλης Χαντζής εμφάνισε απώλεια επιπέδου συνείδησης και σοβαρές αναπνευστικές διαταραχές, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

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Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση, οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί διασωλήνωση και νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Την ίδια ώρα, μέλη της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης (24/6), κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, τη λήξη της απεργίας πείνας τόσο του Αριστοτέλη Χαντζή όσο και της Suzon Doppagne.

«Θεωρούμε τον αγώνα νικηφόρο, καθώς κατάφερε να διαμορφώσει ένα ευρύ μέτωπο αντίστασης απέναντι σε πολιτικές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αριστοτέλης Χαντζής νοσηλεύεται από τη Δευτέρα (22/6) στη Β’ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», έχοντας εμφανίσει οξεία εγκεφαλοπάθεια Wernicke, διπλωπία, αταξία στη βάδιση και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Αντίστοιχα, η κατάσταση της δεύτερης απεργού πείνας, Suzon Doppagne, η οποία συμπλήρωνε 55 ημέρες αποχής από τη σίτιση, εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.