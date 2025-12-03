Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Νέο μπλόκο στο τελωνείο Προμαχώνα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, προχωρώντας σε νέα μπλόκα — ακόμη και σε τελωνεία — ενώ σταδιακά προαναγγέλλουν και συμβολικούς αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων, παρά τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης ότι δεν θα επιτρέψει τη παράλυση της χώρας.

Την Τετάρτη (3/12) σχεδιάζεται ο αποκλεισμός του τελωνείου στον Προμαχώνα, ενώ οι αγρότες στα Τρίκαλα θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους και προς τον Ε65 που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Διαβάστε ακόμα: Το πλάνο της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τα μπλόκα των αγροτών και η επιλογή της μη σύγκρουσης

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται επίσης συμβολικοί αποκλεισμοί σε λιμάνια, όπως αυτό του Βόλου.

Πάνω από 4.000 τρακτέρ στους δρόμους

Η κατάσταση στη Θεσσαλία είναι ιδιαίτερα έντονη:

Μπλόκο Νίκαιας: Περισσότερα από 1.000 τρακτέρ έχουν παρατάξει οι αγρότες, κρατώντας κλειστό τον αυτοκινητόδρομο και στα δύο ρεύματα.

Περισσότερα από 1.000 τρακτέρ έχουν παρατάξει οι αγρότες, κρατώντας κλειστό τον αυτοκινητόδρομο και στα δύο ρεύματα. Μπλόκο Ε65, Καρδίτσα: Πάνω από 2.000 τρακτέρ σχηματίζουν ουρά που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα.

Πάνω από 2.000 τρακτέρ σχηματίζουν ουρά που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα. Νέο μπλόκο Τρικάλων: Στήνεται σήμερα έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, στη Θεσσαλία βρίσκονται συγκεντρωμένα πάνω από 4.000 τρακτέρ, με τον αριθμό να αυξάνεται καθημερινά.

Διαβάστε ακόμα: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα αγροτικά μπλόκα και το «μήνυμα» για αποκλεισμούς σε λιμάνια, τελωνεία

Βόρεια Ελλάδα: Τελωνεία, οδικοί κόμβοι και δεκάδες διάσπαρτα μπλόκα

Στη Βόρεια Ελλάδα οι κινητοποιήσεις είναι επίσης εκτεταμένες. Χθες σημειώθηκε το πρώτο κλείσιμο τελωνείου στους Ευζώνους, με αποκλεισμό και των δύο κατευθύνσεων προς και από τη Βόρεια Μακεδονία.

Η διέλευση επιτρεπόταν μόνο σε φορτηγά που μετέφεραν ευπαθή προϊόντα, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί νέος πολύωρος αποκλεισμός.

Διαβάστε ακόμα: H στιγμή που τα ταξί βγαίνουν στη Λάρισα: Κατευθύνθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες της Πέλλας αποφάσισαν να συγκεντρωθούν στο χωριό Παραλίμνη και στη συνέχεια, σε κομβόι, να κινηθούν προς το τελωνείο Ευζώνων.

Παράλληλα, αγρότες της Χαλκηδόνας διέκοψαν την κυκλοφορία στην οδό Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, ενώ στη Δυτική Μακεδονία σχεδιάζεται για αύριο το κλείσιμο του τελωνείου Νίκης.

Τέλος, το Σάββατο αναμένεται παρουσία αγροτών στον κόμβο Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό.

Διαβάστε ακόμα: Καρδίτσα: Αγρότης τρολάρει τα κανάλια - Έκανε σπαγγάτο σε ζωντανή μετάδοση