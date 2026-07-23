Ο αδελφός του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό, αναφέρθηκε στο πώς τον εντόπισαν οι κόρες του, μετά από ώρες αναζήτησης.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Γεωργίου σημείωσε πως οι ανήλικες ανιψιές του έψαχναν τον πατέρα τους όλη την ημέρα, αλλά δεν είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν. Τελικά, πήγαν στο γραφείο του, όπου και κείτονταν νεκρός.

«Τον έψαχναν τον αδελφό μου όλη μέρα. Και ψάξανε τα κορίτσια στο γραφείο και ανέβηκαν και βρήκαν τον θυρωρό, που είχε τα κλειδιά, για να μπορέσουν να μπουν» είπε, αρχικά.

Όπως εξήγησε, η μία από τις δύο μπήκε στο γραφείο, ενώ η δεύτερη περίμενε στο αυτοκίνητο.

«Και όταν μπήκε η μία η κόρη, η άλλη είχε κάτσει στο αυτοκίνητο κάτω, είδε τα πόδια και τα αίματα. Ευτυχώς, δεν είδε παραπάνω, γιατί απ΄ότι μαθαίνουμε, δεν βλέπεται» τόνισε, για τη μακάβρια σκηνή στο σημείο του εγκλήματος.

Ενημέρωσαν τον ίδιο, ο οποίος έφυγε από τη δουλειά του και έτρεξε στο γραφείο, αλλά αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν να μπει μέσα.

«Ήρθε ο θυρωρός, άνοιξε, ανέβηκα πάνω και η αστυνομία δεν με άφησε να μπω καθόλου» τόνισε.

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Σημειώνεται πως για την υπόθεση, η αστυνομία έχει συλλάβει έναν 28χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν σε κοινή παρέα με τον 73χρονο ποινικολόγο, πριν πάνε στο γραφείο του και τον σκοτώσει - όπως ομολόγησε.

Ο 28χρονος ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο γραφείο και διαμέρισμα του δικηγόρου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ο ίδιος διαπληκτίστηκε με τον ποινικολόγο και στη συνέχεια τον χτύπησε μέχρι θανάτου.

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Όπως προέκυψε από την εξέταση της σορού, ο Σταύρος Γεωργίου πέθανε μετά από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, που προκλήθηκαν από θλων αμβλύ όργανο.

Η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι ο 73χρονος έφερε σοβαρά και αλλεπάλληλα τραύματα στο κεφάλι, γεγονός που καταδεικνύει ότι δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό πριν χάσει τη ζωή του.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ταυτοποιήσει το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο γραφείο του ποινικολόγου δεν υπήρχε σύστημα καμερών ασφαλείας.