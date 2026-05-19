Χάνει το ένα δικαστήριο μετά το άλλο ο Έλον Μασκ: Ήττα και στην υπόθεση με την OpenAI και τον Σαμ Άλτμαν

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, χάνει το «ένα δικαστήριο μετά το άλλο», καθώς και την Δευτέρα κατέγραψε ήττα στην υπόθεση αγωγής που υπέβαλε ο ίδιος εναντίον της OpenAI και του συνιδρυτή της, Σαμ Άλτμαν.

Στα τέλη του περασμένου έτους συμφώνησε να συμβιβαστεί με πρώην στελέχη του Twitter και χιλιάδες πρώην υπαλλήλους της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, την οποία έχει μετονομάσει σε X, αφού αγωνίστηκε για χρόνια για να μην τους πληρώσει τίποτα.

Στη συνέχεια, τον Μάρτιο, έχασε μια υπόθεση που είχε ασκηθεί εναντίον του από επενδυτές του Twitter, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι παραπλανήθηκαν από δημόσιες δηλώσεις που έκανε κατά την εξαγορά.

Τον ίδιο μήνα, ένας δικαστής απέρριψε την αγωγή του εναντίον διαφημιστών που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα. Τον Μάιο, ένας άλλος δικαστής ανέτρεψε ορισμένες ενέργειες του Doge, του κυβερνητικού τμήματος μείωσης κόστους που ο Μασκ βοήθησε να δημιουργηθεί και ηγήθηκε πέρυσι, διαπιστώνοντας ότι οι περικοπές σε ορισμένες επιχορηγήσεις ήταν «ένα τυπικό παράδειγμα αντισυνταγματικής διάκρισης απόψεων».

Πρέπει να αλλάξει στρατηγική ο Έλον Μασκ;

Τώρα που έχασε και την πολύκροτη αγωγή του εναντίον της OpenAI, είναι πιθανό ο Μασκ να είναι λιγότερο επιρρεπής σε καβγάδες;

«Κανείς δεν είναι ανίκητος», δήλωσε η Shubha Ghosh, δικηγόρος και καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών. Αλλά μπορεί να χρειαστούν πιο σημαντικές απώλειες για να υποχωρήσει ο Μασκ ή να αλλάξει το επιθετικό του στυλ στα δικαστήρια.

«Από πολλές απόψεις, είναι απλώς ένας ακόμη επιχειρηματίας που διεκδικεί τα δικαιώματά του», είπε ο Γκος. «Δεν νομίζω ότι καταχράται το νομικό σύστημα. Δεν είμαι σίγουρος αν το χρησιμοποιεί αποτελεσματικά».

Εκτός από την τάση του προς το αντισυμβατικό, ο Μασκ έχει επίσης τις πιο βαθιές τσέπες στον κόσμο. Είναι έτοιμος να γίνει σύντομα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, δεδομένου του μεριδίου του στην SpaceX, μια άλλη από τις εταιρείες του που αναμένεται να εισαχθεί δημόσια στο εγγύς μέλλον.

Το μέγεθος του πλούτου του Μασκ καθιστά απίθανο ακόμη και μια σειρά από ζημίες, σχετικά έξοδα ή πρόστιμα να τον αποτρέψουν από το να αγωνιστεί ή να καταθέσει μελλοντικές αγωγές.

«Δεν τον βλέπω να σταματά», δήλωσε η Ντόροθι Λουντ, δικηγόρος και καθηγήτρια νομικής στη Νομική Σχολή του Κολούμπια. «Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανείς που να έχει καταφέρει να επιβάλει πραγματικές συνέπειες σε αυτόν ή στις πράξεις του».

Ωστόσο θα ρωτήσει κανείς πώς θα αλλάξει ο Μασκ στρατηγική όταν πάλι τη Δευτέρα, επέκρινε την απόφαση εναντίον του στην υπόθεση OpenAI, γράφοντας στο X ότι δημιούργησε «μια δωρεάν άδεια για λεηλασία φιλανθρωπικών οργανώσεων αν μπορείς να κρατήσεις τις λεηλασίες κρυφές για μερικά χρόνια!»

Επίσης, ο «προσεχώς τρισεκατομυριούχος» προσέβαλε τον δικαστή που επέβλεπε την υπόθεση ως «απαίσιο ακτιβιστή» και ορκίστηκε να ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας.