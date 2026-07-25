Η περίεργη εξαφάνιση της Αγκάθα Κρίστι - Περίτεχνο κόλπο ή απλή συγκυρία;

Η μητέρα του αστυνομικού μυθιστορήματος Αγκάθα Κρίστι έβρισκε τον τρόπο να ξετρυπώνει τον δολοφόνο. Οι λέξεις της γίνονταν κλειδιά, ανοίγοντας πόρτες ιστοριών γεμάτες αγωνία και ανατροπές. Η πραγματική της ζωή είχε πολλές μεταπτώσεις αλλά ένα κεφάλαιο μένει πάντα αχαρτογράφητο: Πού είχε εξαφανιστεί για 11 μέρες τον Δεκέμβριο του 1926;

Γεννημένη στο Ντέβον της Βρετανίας τον Σεπτέμβριο του 1890, η Αγκάθα Μέρι Κλαρίσα Μίλερ ήταν η μικρότερη - από τα τρία παιδιά - των Κλάρα και Φρέντρικ Μίλερ. Καθ΄όλη τη διάρκεια της καριέρας της δημοσίευσε 66 αστυνομικά μυθιστορήματα και 14 συλλογές διηγημάτων με το επώνυμο του συζύγου της, Κρίστι.

Ο γάμος και η απογοήτευση

Το 1912, η 22χρονη Αγκάθα γνώρισε τον Άρτσιμπαλντ (Άρτσι) Κρίστι, κατά τη διάρκεια χοροεσπερίδας. Ήταν πιλότος και υπηρετούσε στο Έξετερ. Μετατέθηκε στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά οι δυό τους παντρεύτηκαν το 1914 όταν είχε επιστρέψει στην Αγγλία με άδεια για τα Χριστούγεννα.

Όσο ο Άρτσι συνέχιζε τα επαγγελματικά ταξίδια του σε όλη την Ευρώπη, η Αγκάθα απασχολούνταν σε εθελοντικό σώμα νοσοκόμων του Ερυθρού Σταυρού. Εκείνη την περίοδο, Βέλγοι πρόσφυγες είχαν βρει άσυλο στην αγγλική περιοχή Τόρκι και η συναναστροφή μαζί τους την ενέπνευσε για τον πλέον διάσημο χαρακτήρα της: τον ντεντέκτιβ Ηρακλή Πουαρό.

Μετά από ενθάρρυνση από τη μεγαλύτερη αδελφή της, Μάργκαρετ - η οποία ήταν επίσης συγγραφέας, με συχνές δημοσιεύσεις στο Vanity Fair - έγραψε το πρώτο, από τα δεκάδες, αστυνομικά της βιβλία. Το "The Mysterious Affair at Styles".

Μετά το τέλος του πολέμου, μετακόμισε με τον σύζυγό της στο Λονδίνο, όπου είχε διοριστεί στο υπουργείο Αεροπορίας. Το 1919, η Αγκάθα αποφάσισε πως ήταν πλέον καιρός να εκδοθεί η δουλειά της και επικοινώνησε με τον οίκο Bodley Head.

Shortly after 9:30pm on Friday, 3 December 1926, Agatha Christie got up from her armchair and climbed the stairs of her Berkshire home.



She kissed her sleeping daughter Rosalind, aged seven, goodnight and returned downstairs again.



Then she climbed into her Morris… pic.twitter.com/tynM1Q4GtQ — Fascinating (@fasc1nate) November 18, 2023

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Όμως, μετά την μετακίνησή της στις εκδόσεις Collins το 1926, άρχισε να απολαμβάνει τους καρπούς της δουλειάς της. Πήρε προκαταβολή 200 λιρών και η οικογένεια - στο μεσοδιάστημα είχαν αποκτήσει μία κόρη με τον σύζυγό της - μετακόμισε στο Μπέρκσαϊρ.

Όταν ήταν μόλις 11 ετών, ο πατέρας της είχε χάσει τη ζωή του από καρδιακή προσβολή, γεγονός που οδήγησε τους Μίλερ σε οικονομική ένδεια. Τα δύσκολα αυτά χρόνια είχαν σμιλέψει την Αγκάθα κατά τρόπο που της φαίνονταν αδιανόητες οι σπατάλες. Και παρότι το ζευγάρι είχε μία οικονομική άνεση, εκείνη επέμενε σε ένα αυστηρό οικονομικό πλάνο.

Αυτό αποτέλεσε και την πηγή πολλών καυγάδων στην οικία των Κρίστι. Ο Άρτσι, την ίδια περίοδο, σύναψε παράλληλη σχέση με μία 25χρονη γραμματέα, την Νάνσι Νιλ. Όταν έγινε γνωστή η εξωσυζυγική σχέση, εκείνος της ζήτησε διαζύγιο, με τη συγκυρία να είναι φριχτή καθώς, πριν μικρό διάστημα, η Αγκάθα είχε χάσει τη μητέρα της από βρογχίτιδα.

Η αρχή του πολύπλοκου μυστηρίου

Το βράδυ της 3ης Δεκεμβρίου 1926, είχαν ακόμα έναν έντονο καυγά και ο Άρτσι έφυγε από το σπίτι για να περάσει ένα σαββατοκύριακο με τους φίλους και την ερωμένη του. Τότε, η Αγκάθα άφησε την κόρη της στην οικιακή βοηθό τους, έφυγε από το σπίτι και ξεκίνησε η πλοκή ενός από τα πλέον περίτεχνα μυστήρια που είχε πλέξει στο πολυδαίδαλο μυαλό της.

Το επόμενο πρωινό, το όχημά της βρέθηκε εγκαταλελειμμένο, βουτηγμένο μέσα σε θάμνους. Φαινόταν λες και είχε καταλήξει εκεί μετά από τροχαίο. Η οδηγός απουσίαζε, τα φώτα ήταν ακόμα αναμμένα και στο πίσω κάθισμα βρίσκονταν μία βαλίτσα και ένα παλτό.

Τότε, από σχετικά άγνωστη συγγραφέας, έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, που αναζητούσαν απαντήσεις για την εξαφάνισή της.

Agatha Christie disappearance would spark one of the largest manhunts ever mounted. Agatha Christie was already a famous writer and more than one thousand policemen were assigned to the case, along with hundreds of civilians. For the first time, aeroplanes were also involved in… pic.twitter.com/FZnwPqpngH — Hesh (@orbithm) November 19, 2023

Ο σύζυγός της και η νέα του σύντροφος εξετάστηκαν από την αστυνομία, ως ύποπτοι, ενώ χιλιάδες αστυνομικοί αναζητούσαν κάθε σπιθαμή γης για τον εντοπισμό της. Στο επίκεντρο είχε μπει και μία λίμνη, όπου είχε σκοτώσει μερικούς από τους χαρακτήρες των διηγημάτων της.

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Η αγωνιώδης αναζήτηση και ο εντοπισμός

Διασημότητες στους λογοτεχνικούς κύκλους πίεζαν τις Αρχές για άμεσα αποτελέσματα. Ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είχε πάει μέχρι και σε μάντη, με την ελπίδα ότι θα δώσει στοιχεία για το πού βρίσκεται, δίνοντάς του ένα από τα γάντια της για οδηγό.

Μετά από 10 μέρες, μετρ ξενοδοχείου στο Γιορκσάιρ επικοινώνησε με τις Αρχές για να ενημερώσει πως μία κοινωνική και πρόσχαρη Νοτιοαφρικανή πελάτισσα, μπορεί να ήταν η εξαφανισμένη συγγραφέας.

Την επόμενη μέρα, ο Άρτσι ταξίδεψε μαζί με την αστυνομία στο σημείο. Κάθισαν σε ένα γωνιακό τραπεζάκι και περίμεναν τη μυστηριώδη γυναίκα. Τότε, μετά έκπληξης, είδε την σύζυγό του να μπαίνει στον χώρο, να κάθεται σε ένα άλλο τραπέζι και να ανοίγει την εφημερίδα της, όπου στο εξώφυλλο δεν υπήρχε άλλη από την είδηση της εξαφάνισής της.

Όταν την πλησίασε ο σύζυγός της, οι μάρτυρες παρατήρησαν μία γενική αμηχανία. Σαν να μην αναγνώριζε τον άνδρα με τον οποίο ήταν παντρεμένη εδώ και 12 χρόνια.

This police file relates to the #mystery of the 11 day disappearance of Agatha Christie. Some believe it was a stunt designed to punish her husbands infidelity. The cost to the Berkshire police conducting the search was £25, an amount her husband refused to reimburse #Archive30 pic.twitter.com/3NID2qF8h8 — The National Archives (@UkNatArchives) April 22, 2019

Κανείς δεν θα μάθει την αλήθεια

Οι λόγοι πίσω από την εξαφάνισή της παραμένουν, μέχρι και σήμερα, αδιευκρίνιστοι.

Οι θεωρίες ποικίλουν: από το ότι μπορεί να υπέστη νευρικό κλονισμό, μετά τον θάνατο της μητέρας της και την προδοσία του συζύγου της, μέχρι να επρόκειτο για ένα ενδιαφέρον διαφημιστικό κόλπο για να προωθήσει τη δουλειά της.

Ο σύζυγός της, τότε, είχε αρκεστεί να δηλώσει πως πάσχει από αμνησία και πιθανώς διάσειση, που αργότερα επιβεβαιώθηκε από δύο γιατρούς.

Λίγο διάστημα αργότερα, προχώρησαν με το διαζύγιο. Εκείνος παντρεύτηκε την Νιλ και η εκείνη τον αρχαιολόγο Σερ Μαξ Μάλογουαν.

Κανένας δεν μίλησε για την εξαφάνισή της Αγκάθα Κρίστι, ποτέ ξανά.

Η Αγκάθα Κρίστι και ο δεύτερος σύζυγός της Μαξ Μάλοουαν στο σπίτι τους στο Γουίντερμπρουκ, 1950 | Wikimedia Commons