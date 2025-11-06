Ο Ζοχράν Μαμντάνι με ένα σφυροδρέπανο ανά χείρας, ο Ζοχράν Μαμντάνι με μπλουζάκι «Τσε», με κεφιγιέ, σε χειραψίες με κακοποιούς, προαγωγούς και τρομοκράτες.

Όλα τα παραπάνω είναι είτε με το ζόρι «καλλιτεχνικές» αναπαραστάσεις του διχαστικού, νεοεκλεγέντα σοσιαλδημοκράτη δημάρχου της Νέας Υόρκης, ή εικόνες AI που αναρτούν παντού οι επικριτές του.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι είχε ένα ιδιαίτερο ατού ξεκινώντας τη διεκδίκησή του για τη δημαρχία της μεγαλύτερης πόλης του κόσμου. Ήταν αδοκίμαστος, «άβγαλτος» λαϊκιστί. Και σε εποχές όταν το να μην έχεις «άκρες» σε καθιστούσε λιγότερο ικανό, ίσως να του είχε στοιχήσει.

Ζοχράν Μαμντάνι: Έχασαν το «δάσος»

Τα «αδοκίμαστος» και «άπειρος» όμως, για τις τελευταίες γενιές Αμερικανών ψηφοφόρων που δεν έχουν βιώσει τίποτε άλλο παρά πικρία και απογοήτευση από το «έμπειρο» κατεστημένο, από ανθρώπους όπως ο Άντριου Κουόμο, σήμαινε κάποιον ο οποίος δεν έχει συμβιβαστεί, ακόμα τουλάχιστον, με αυτό το κατεστημένο.

Κάποιον ο οποίος μπορεί να υποσχεθεί χωρίς να έχει προδώσει, κάποιος ο οποίος δεν έχει χορηγούς που θα τον «μαλώσουν», και έχει την ελευθερία να πλάσει την περσόνα του πριν αναγκαστεί να κάνει υποχωρήσεις.

Οι ανταγωνιστές του Μαμντάνι στην τελευταία αυτή κούρσα, δηλαδή ο εκθρονισμένος Κουόμο, ο ρεπουμπλικάνος Σλίβα, και ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο η εκλογή ενός «ακροαριστερού» τον αφορά και με το παραπάνω, δεν είχαν τις καλύτερες εναλλακτικές για να επιτεθούν στην καμπάνια του.

Το καλύτερο στοίχημά τους ήταν να επιτεθούν ακριβώς σε αυτή την έλλειψη εμπειρίας και εξοικείωσης του Μαμντάνι με τα προβλήματα που ήθελε να λύσει, το γεγονός ότι δεν είχε μπει ποτέ στο γραφείο του δημάρχου.

Όπως είδαμε όμως, αυτά τα στοιχεία έχουν πλέον συνδεθεί συνειρμικά με την «ανεξαρτησία» και την «ελπίδα», παρά με την επιπολαιότητα και την έλλειψη αξιοπιστίας.

Τι έμενε στους επικριτές και τους πολέμιους του Μαμντάνι; Μία ακόμα πιο ριζική επίθεση στις «ρίζες» του, η οποία όμως απέτυχε ακόμα πιο παταγωδώς.

4+1 ψέματα για τον Μαμντάνι

Σε μερικές εβδομάδες, με την άνοδο του Μαμντάνι, το κράτος και το παρακράτος των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν κάθε σημείο και φράση από τα «φυλλάδια» του Red Scare και της 11ης Σεπτεμβρίου.

Αντικομμουνισμός και ισλαμοφοβία έγιναν «πιπίλα» στην κριτική εναντίον του, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Όλα ήταν συκοφαντίες και χαλκεύσεις.

Αυτό που απηχεί εύκολα στον μέσο προκατειλημμένο συντηρητικό, δεν βρήκε καθόλου απήχηση στον μέσο ψηφοφόρο, ο οποίος ανησυχούσε πολύ περισσότερο για όσα ενδιέφεραν πραγματικά τον Μαμντάνι, όπως το κόστος ζωής, η ακρίβεια, το στεγαστικό, και τα μέσα Μεταφοράς.

Ψέμα 1ο - Ο Μαμντάνι είναι κομμουνιστής

Ο ίδιος ο Τραμπ διακινούσε αυτό τον χαρακτηρισμό, αν και οι εποχές όταν η ανακατανομή του πλούτου και η μείωση των τιμών θεωρούνταν «ακραίες» έχει περάσει ανεπιστρεπτί για τον φτωχό Nεοϋορκέζο.

Οι πολιτικές του απέχουν πολύ από το να είναι κομμουνιστικές. Υποστηρίζει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 30 δολάρια, την επέκταση της φροντίδας παιδιών και την αύξηση των φόρων στους πλούσιους, ιδέες παρόμοιες με αυτές που ήδη εφαρμόζουν πολλές ευρωπαϊκές σοσιαλδημοκρατίες.

Δεν ζητά από την κυβέρνηση να κατασχέσει επιχειρήσεις ή ιδιωτική περιουσία. Διεξήγαγε την καμπάνια του για τη μείωση της ανισότητας και την υποστήριξη των εργαζόμενων οικογενειών.

Όταν ρωτήθηκε για το «κομμουνιστικό» σχόλιο του Τραμπ, ο Μαμντάνι απάντησε: «Μιλάει για την εμφάνισή μου, από πού κατάγομαι και ποιος είμαι για να αποσπάσει την προσοχή από αυτό για το οποίο αγωνίζομαι, τους εργαζόμενους».

Ψέμα 2ο - Ο Μαμντάνι είναι ισλαμιστής

Λίγο θλιβερό να πρέπει να κάνεις τη διάκριση, αλλά όχι, ο Ζοχράν είναι μουσουλμάνος, όχι ισλαμιστής. Το θρησκευτικό του υπόβαθρο στοχοποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ειδικά μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

Λίγο αργότερα, ακροδεξιές προσωπικότητες άρχισαν να διαδίδουν ρατσιστικές αναρτήσεις που τον συνέδεαν με την τρομοκρατία, έναν ισχυρισμό χωρίς καμία απολύτως βάση.

Ο Trump κοινοποίησε μια ανάρτηση υπονοώντας ότι οι Νεοϋορκέζοι «ψήφιζαν για άλλη 11η Σεπτεμβρίου», ενώ η βουλευτής Nancy Mace δημοσίευσε μια φωτογραφία του σε μια προσευχή του Eid, γράφοντας: «Νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει την 11η Σεπτεμβρίου».

Ο Μαμντάνι ωστόσο ήταν μόλις εννέα ετών όταν συνέβη η πολύνεκρη επίθεση, και μάλιστα ζούσε και τότε στη Νέα Υόρκη, όπως εκατομμύρια άλλοι που βίωσαν τον εφιάλτη της Αλ Κάιντα.

Ψέμα 3ο - Ο Μαμντάνι είναι παράτυπος μετανάστης

Ένας από τους πιο τρελούς ισχυρισμούς ήρθε πάλι από τον Τραμπ. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, είπε: «Πολλοί λένε ότι βρίσκεται εδώ παράνομα. Ξέρετε, θα εξετάσουμε τα πάντα».

Αλλά και αυτός ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Ο Μαμντάνι γεννήθηκε στην Ουγκάντα ​​από Ινδούς γονείς, μεγάλωσε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1998 όταν ήταν μόλις επτά ετών. Έγινε πολίτης των ΗΠΑ το 2018, νόμιμα και επίσημα.

Απαντώντας, ο Μαμντάνι είπε: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις απείλησε να με συλλάβει και να με απελάσει, όχι επειδή έχω παραβιάσει κάποιον νόμο, αλλά επειδή αρνούμαι να αφήσω την ICE να τρομοκρατήσει την πόλη μας».

Ψέμα 4ο - Ο Μαμντάνι είναι αντισημίτης

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ορισμένοι αντίπαλοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον Μαμντάνι ως αντισημίτη λόγω των απόψεών του για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

Καθώς η κούρσα πλησίαζε, ο Άντριου Κουόμο και άλλοι προσπάθησαν να ισχυριστούν ότι ο Μαμντάνι ήταν αντιισραηλινός. Αλλά, όπως υποδηλώνει το ρεπορτάζ του Rolling Stone, ο Μαμντάνι δεν έκανε ποτέ ούτε είπε κάτι αντισημιτικό.

Στο κολέγιο, βοήθησε στην ίδρυση ενός παραρτήματος «Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη», το οποίο επικεντρώνεται στον τερματισμό της βίας και στην υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έχει επίσης απευθυνθεί επανειλημμένα σε ζωντανή μετάδοση στους Εβραίους της Νέας Υόρκης, υποσχόμενος πως μέρος του αγώνα του για ισότητα είναι και η προστασία τους από τον αντισημιτισμό.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, ψήφιζε κάθε χρόνο υπέρ του ψηφίσματος της Νέας Υόρκης για την «Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος», ακόμη και αν δεν υπέγραφε ορισμένες εκδόσεις του μέσω email, κάτι που, όπως εξήγησε, οφειλόταν απλώς σε μια πολιτική του γραφείου.

Ψέμα 5ο - Ο Μαμντάνι θέλει να επιβάλλει «Σαρία»

Μέσα στη γενικότερη διακίνηση ισλαμοφοβίας εναντίον του, οι επικριτές του Μαμντάνι τού αποδίδουν ευθέως πως θέλει να εφαρμόσει τον ισλαμικό νόμο της Σαρία στη Νέα Υόρκη, για την καταπίεση των γυναικών.

Αν αγνοήσουμε για μία στιγμή τον διαδικαστικό «εφιάλτη» που θα ήταν ένας τέτοιος νόμος για να περάσει σε ψηφίσματα των δήμων, αυτό το «επιχείρημα» εξανεμίστηκε τελείως όταν πρόσφατα προβλήθηκε στη δημοσιότητα η σύζυγος του Μαμντάνι και νέα «πρώτη κυρία» της Νέας Υόρκης, Ράμα Ντουβάτζι.

Διαβάστε το βιογραφικό της, προσπαθήστε να της φορέσετε μαντήλα, και δείτε πώς θα πάει.

Εν τω μεταξύ η γυναίκα του #Mamdani

