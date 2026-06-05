Νέα ήττα Τραμπ στη «κάτω Βουλή»: Πώς 18 Ρεπουμπλικάνοι έκαναν την ανατροπή κόντρα στα σχέδια του Λευκού Οίκου

Μια απροσδόκητη πολιτική «θύελλα» ξέσπασε στους διαδρόμους του αμερικανικού Κογκρέσου, καταφέροντας ένα ισχυρό πλήγμα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την επίσημη ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων. Σε μια ψηφοφορία-θρίλερ για το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία, η κομματική γραμμή έγινε «κομμάτια», καθώς δεκαοκτώ Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ύψωσαν ανάστημα, συμμάχησαν με τους Δημοκρατικούς και άναψαν το «πράσινο φως» για δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής ενίσχυσης προς το Κίεβο, συνοδευόμενα από ένα νέο, αδυσώπητο κύμα κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το επίμαχο νομοσχέδιο με 226 ψήφους υπέρ έναντι 195 κατά, σφραγίζοντας μία από τις πιο ηχηρές φιλοουκρανικές πρωτοβουλίες της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι απλώς μια νομοθετική νίκη, αλλά μια ανοιχτή αμφισβήτηση της στρατηγικής του Αμερικανού προέδρου στο Ουκρανικό.

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Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, είχε επιχειρήσει να ανακόψει τις διαρροές. Σε μια δραματική, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, κάλεσε τους βουλευτές του να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα έχει να δοθεί χρόνος στον Τραμπ ώστε να προχωρήσει τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις του με τη Ρωσία. Η έκκλησή του, όμως, έπεσε στο κενό. Δεκαοκτώ Ρεπουμπλικάνοι και ένας ανεξάρτητος βουλευτής που συνήθως συντάσσεται μαζί τους, επέλεξαν να αγνοήσουν τις προειδοποιήσεις.

Εμφύλιος στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο

Η ψηφοφορία αυτή έφερε στην επιφάνεια το βαθύ εσωκομματικό ρήγμα που ταλανίζει τους Ρεπουμπλικάνους. Για πολλούς από τους αντάρτες βουλευτές, η κίνηση αυτή ήταν ένα σαφές μήνυμα προς την ηγεσία: μια έκφραση έντονης ανησυχίας ότι το κόμμα απομακρύνεται επικίνδυνα από την παραδοσιακή, ιστορική του δέσμευση για στήριξη του Κιέβου. Από την άλλη πλευρά, η σκληρή πτέρυγα των Ρεπουμπλικάνων επιμένει δογματικά ότι ούτε ένα δολάριο δεν πρέπει να ξοδευτεί εκτός συνόρων, προτάσσοντας το δόγμα «πρώτα η Αμερική» και τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας.

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Για να φτάσει το νομοσχέδιο στην αίθουσα, χρειάστηκε να επιστρατευτεί ένα σπάνιο και ακραίο κοινοβουλευτικό όπλο, προσπερνώντας πλήρως το «μπλόκο» της ηγεσίας. Ο ανεξάρτητος βουλευτής από την Καλιφόρνια, Κέβιν Κάιλι, έβαλε την καθοριστική τελική υπογραφή σε μια ειδική διαδικαστική πρόταση (discharge petition). Η κίνηση αυτή επέτρεψε στο νομοσχέδιο να εισαχθεί προς ψήφιση, παρακάμπτοντας τα ηγετικά στελέχη.

Αρχιτέκτονες αυτής της πολύμηνης πολιτικής επιχείρησης ήταν ο Ρεπουμπλικάνος Μπράιαν Φιτζπάτρικ, συμπρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για την Ουκρανία, και ο Δημοκρατικός Γκρεγκ Μικς από τη Νέα Υόρκη, οι οποίοι δούλεψαν μεθοδικά στο παρασκήνιο για να συγκεντρώσουν τις 218 απαραίτητες υπογραφές.

Το τέλμα του πολέμου και οι αντιδράσεις

Η νομοθετική αυτή αντεπίθεση έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή, με το ουκρανικό μέτωπο να παραμένει καθηλωμένο σε αιματηρό αδιέξοδο. Παρά τις μεγαλόστομες προεκλογικές υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο «σε 24 ώρες» μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, καμία ουσιαστική πρόοδος δεν έχει σημειωθεί.

Αντίθετα, η Ουάσιγκτον μοιάζει να έχει στρέψει το βλέμμα της στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Μάλιστα, η πρόσφατη απόφαση του Τραμπ να χαλαρώσει τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου –για να συγκρατήσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας λόγω της κρίσης με το Ιράν– προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για τη σημερινή εσωκομματική ανταρσία.

Το επόμενο στοίχημα στη Γερουσία

Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν το νομοσχέδιο θα επιβιώσει στη Γερουσία, όπου το τοπίο παραμένει εξαιρετικά θολό. Κορυφαίες πηγές και από τα δύο κόμματα προειδοποιούν ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς απαιτείται η «χρυσή» πλειοψηφία των 60 ψήφων για να ξεπεραστούν τα διαδικαστικά εμπόδια.

Εάν, ωστόσο, το νομοσχέδιο περάσει και αυτό το οχυρό, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη και πιο δυναμική παρέμβαση του Κογκρέσου στον πόλεμο από την άνοιξη του 2024. Για ακόμα μια φορά, το Κογκρέσο αποδεικνύει ότι, παρά τις άγριες πολιτικές κόντρες, έχει τον τρόπο να επιβάλλει τη δική του ατζέντα στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.