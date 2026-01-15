Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερώσει τους αξιωματικούς της ομάδας εθνικής ασφαλείας πως θέλει οι ΗΠΑ να εξαπολύσουν ένα γρήγορο και αποφασιστικό χτύπημα κατά του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν και όχι να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο που μπορεί να κρατήσει εβδομάδες ή μήνες.

Αυτά δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος αλλά και δύο άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στον Λευκό Οίκο.

«Αν κάνει κάτι, θέλει να είναι οριστικό» δήλωσε, χαρακτηριστικά, ένα από τα άτομα αυτά, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο NBC News.

Ωστόσο, οι σύμβουλοι του Τραμπ δεν έχουν, μέχρι στιγμής, καταφέρει να του εγγυηθούν ότι το καθεστώς θα καταρρεύσει γρήγορα μετά από μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση και υπάρχει ανησυχία ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην έχουν στην περιοχή όλα τα μέσα που θα χρειαστούν για να απαντήσουν στην επιθετική αντίδραση του Ιράν.

Για τους λόγους αυτούς, ο ρεπουμπλικάνος θα μπορούσε να προχωρήσει σε μία πιο περιορισμένη στρατιωτική επίθεση - τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο - και να διατηρήσει την επιλογή της κλιμάκωσης.

Οι εξελίξεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ραγδαίες και οι διαβουλεύσεις για την υλοποίηση του τελικού σχεδίου συνεχείς.

Ο Τραμπ έχει επιμείνει τις τελευταίες μέρες πως σημείο καμπής θα αποτελέσει η εκτέλεση διαδηλωτών από τους κληρικούς. Ήδη έχει γίνει γνωστό πως προγραμματίζεται ο απαγχονισμός ενός 26χρονου διαδηλωτή. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε, ωστόσο, πως έλαβε ενημέρωση πως δεν θα προχωρήσουν οι εκτελέσεις, αλλά δεν φάνηκε να είναι βέβαιος.

«Μας ενημέρωσαν πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά και μας είπαν ότι οι δολοφονίες έχουν σταματήσει και οι εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν. Ελπίζω να είναι αλήθεια. Ποιος ξέρει;»

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν αυτό σημαίνει ότι η στρατιωτική δράση δεν είναι πλέον στο τραπέζι, ο Τραμπ απάντησε: «Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

Προετοιμασία του σχεδίου επίθεσης στο Ιράν

Οι αξιωματούχοι επεσήμαναν πως ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είναι έτοιμος να τηρήσει την υπόσχεσή του στους Ιρανούς για αποστολή βοήθειας. Υπενθυμίζεται πως πλην αυτού, τους είχε καλέσει και σε γενικό ξεσηκωμό, την ώρα που το Ιράν μένει πιστό στο δόγμα καταστολής του και υπάρχουν πληροφορίες για περισσότερους από 2.500 νεκρούς.

Την Τρίτη παρουσίασε στην ομάδα εθνικής ασφαλείας τις σκέψεις του και το υπουργείο Άμυνας διαμόρφωσε επιλογές για την επίτευξη των στόχων του. Οι επιλογές αυτές θα τού παρουσιάζονταν χθες, Τετάρτη (14/01), αλλά δεν έχει γίνει γνωστή κάποια παραπάνω λεπτομέρεια.

«Όλες οι επιλογές είναι στη διάθεση του προέδρου Τραμπ για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Ιράν» είπε η μία πηγή, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, πέρυσι, και στη Βενεζουέλα, αυτό τον μήνα, δείχνουν ότι «εννοεί αυτό που λέει».

Ένας δεύτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί, εν μέρει, για τον τελευταίο εκτιμώμενο αριθμό των νεκρών μεταξύ των διαδηλωτών στο Ιράν και ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό.

Τι ανησυχεί τον Λευκό Οίκο και τα σημάδια ότι έρχεται επίθεση

Μεταξύ των θεμάτων που ανησυχούν τους Αμερικανούς είναι ότι ένα ιρανικό καθεστώς, αποδυναμωμένο από εβδομάδες διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα και αντιμέτωπο με πιθανή κατάρρευση, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο επικίνδυνο και να προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και των συμμάχων, όπως το Ισραήλ. Σημειώνεται πως το περασμένο καλοκαίρι οι Ιρανοί «χτύπησαν» αμερικανική - μετά τα χτυπήματα των ΗΠΑ - αλλά είχαν πρώτα προειδοποιήσει.

Την Τετάρτη, εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες αναχώρησαν από την αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ, κατευθυνόμενοι προς μια ασφαλέστερη τοποθεσία. Οι ΗΠΑ λαμβάνουν και άλλα προληπτικά μέτρα σε ολόκληρη την περιοχή για να διατηρήσουν την ασφάλεια των στρατιωτών, των αμάχων και των εξαρτώμενων μελών τους, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει στείλει στρατεύματα και πόρους στην περιοχή για να υποστηρίξει μια μεγάλης κλίμακας δράση στο Ιράν. Ωστόσο, οι ΗΠΑ διαθέτουν αεροσκάφη, πλοία και προσωπικό στην περιοχή για να πραγματοποιήσουν στοχευμένες ή περιορισμένες επιθέσεις.