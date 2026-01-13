Τα διλήμματα Τραμπ για το Ιράν και ο άγνωστος στόχος - «Η Τεχεράνη δεν είναι Καράκας»

Ώρα αποφάσεων για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του όσον αφορά στο Ιράν. Προ ημερών είχε ξεκαθαρίσει ότι εάν υπάρξει αιματοχυσία, οι ΗΠΑ θα επέμβουν, αλλά προς το παρόν κρατά κλειστά τα χαρτιά του, δηλώνοντας, μόνο, πως «εξετάζω μερικές σημαντικές επιλογές». Nα σημειωθεί ωστόσο πως το απόγευμα της Τρίτης ο Αμερικανός πρόεδρος μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social κάλεσε τον ιρανικό λαό να συνεχίσει τον αγώνα και σημείωσε πως «έρχεται βοήθεια».

Διεθνείς Οργανισμοί ενημερώνουν πως περισσότερα από 500 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του κύματος καταστολής σε πολλές ιρανικές πόλεις, με τοπικούς αξιωματούχους να δηλώνουν πως «όλα είναι, πλέον, υπό έλεγχο».

Στενοί συνεργάτες του Τραμπ επιμένουν ότι δεν γνωρίζουν τι θα πράξει, αλλά, ειδικοί, εκτιμούν πως - μετά και τα όσα συνέβησαν με τη Βενεζουέλα - πρέπει να έχει μπει σε πειρασμό να στείλει τον στρατό του και στο Ιράν. Σημειώνεται πως ο ίδιος ο ρεπουμπλικάνος είχε περιγράψει την επιχείρηση στη χώρα της λατινικής Αμερικής ως «την πιο επιτυχημένη στην αμερικανική ιστορία».

Τι επίθεση μπορεί να εξαπολύσουν

Όπως έδειξαν τα γεγονότα του περασμένου καλοκαιριού, οι ΗΠΑ είναι απολύτως ικανές να πραγματοποιούν επιθέσεις από απόσταση. Τα βομβαρδιστικά B-2 πραγματοποίησαν αποστολές διάρκειας 30 ωρών από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι για να ρίξουν βόμβες κατά των υπογείων καταφυγίων σε δύο από τις σημαντικότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Κρίνεται ως εύλογο λοιπόν πως οι Αμερικανοί, όποιον τρόπο κι αν επιλέξουν να επιτεθούν - αν τελικά επιτεθούν φυσικά - έχουν ένα ευρύ κατάλογο στόχων.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου, που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CBS News, σημείωσαν πως ο Λευκός Οίκος μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους για να φτάσουν στον στόχο τους. Μεταξύ αυτών κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και μυστικές εκστρατείες με στόχο να προκαλέσουν σύγχυση στο εσωτερικό της διοίκησης του Ιράν.

Ένα σενάριο που θα πρέπει να αποκλειστεί, ωστόσο, είναι μία επέμβαση τύπου Καράκας, κρίνεται από το BBC. Ακόμα και εάν η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί, μετά και τον νέο γύρο κυρώσεων, δεν είναι Βενεζουέλα. Η απομάκρυνση μόνο ενός ατόμου είναι απίθανο να υποτάξει τη χώρα στη βούληση των ΗΠΑ.

Η γνώση του παρελθόντος αναμένεται να αποτρέψει, επίσης, μία χερσαία επιχείρηση. Η σύλληψη Αμερικανών πρακτόρων επί Τζίμι Κάρτερ το 1980, είναι η εν λόγω γνώση.

Ποιος είναι ο στόχος του Τραμπ στο Ιράν

46 χρόνια αργότερα, υπάρχει ένα μεγαλύτερο ερώτημα που καθοδηγεί τους στρατιωτικούς υπολογισμούς της Ουάσιγκτον: τι προσπαθεί πραγματικά να επιτύχει η κυβέρνηση Τραμπ στο Ιράν;

«Είναι δύσκολο να πούμε με ακρίβεια ποια πορεία δράσης είναι πιθανό να ακολουθήσει ο Τραμπ» δήλωσε ο Γουίλ Τόντμαν, ανώτερος ερευνητής στο πρόγραμμα για τη Μέση Ανατολή του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, «δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο πλήρης στόχος του σε αυτό το θέμα».

Ο πρόεδρος Τραμπ πιθανότατα θέλει να επηρεάσει τη συμπεριφορά του ιρανικού καθεστώτος, έκρινε ο Τόντμαν, και όχι να το ανατρέψει.

«Νομίζω ότι οι κίνδυνοι μιας αλλαγής καθεστώτος είναι τόσο μεγάλοι που, ακόμα, δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο πρωταρχικός του στόχος» είπε. «Θα μπορούσε να είναι περισσότερες παραχωρήσεις στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Θα μπορούσε να είναι η παύση της καταστολής. Θα μπορούσε, επίσης, να είναι η προσπάθεια εφαρμογής μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε... κάποιο είδος ανακούφισης των κυρώσεων».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ισχυριστεί πως Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν έρθει σε επαφή, ζητώντας - επίμονα - διαπραγματεύσεις, πιθανότατα, για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

«Αυτό που ακούτε δημοσίως από το ιρανικό καθεστώς είναι αρκετά διαφορετικό από τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση ιδιωτικά» δήλωσε ο Λίβιτ, προσθέτοντας ότι η διπλωματία ήταν «πάντα η πρώτη επιλογή».

Ανώνυμοι αξιωματούχοι δήλωσαν στη Wall Street Journal ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς είναι ένας από τους λίγους ανώτερους συμβούλους που προτρέπουν τον Τραμπ να επιδιώξει πρώτα τη διπλωματία.

«Το πιο έξυπνο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να ξεκινήσουν πραγματικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το τι πρέπει να δούμε όσον αφορά το πυρηνικό τους πρόγραμμα» είχε πει προ ημερών ο Βανς, μιλώντας με δημοσιογράφους.

«Διπλωματία ως αδυναμία»

Ωστόσο, εάν η αιματηρή καταστολή συνεχίσει σε ολόκληρο το Ιράν, η διπλωματία κινδυνεύει να φανεί ως αδυναμία.

Με τα νέα από το Ιράν να έρχονται με το σταγονόμετρο καθώς έχει διακοπεί το ίντερνετ και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, η κατάσταση δείχνει ολοένα και πιο περίπλοκη.

Κάποιοι πιστεύουν ότι μια περιορισμένη επίθεση θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους διαδηλωτές, ενώ θα προειδοποιούσε το καθεστώς ότι μπορεί να ακολουθήσουν χειρότερα.

«Το μόνο που έχει να κάνει ο Τραμπ είναι να πυροβολήσει για να προκαλέσει πανικό στο καθεστώς» δήλωσε ο Μπιλάλ Σαάμπ, συνεργάτης του Προγράμματος για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στο Chatham House.

«Μια αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους διαδηλωτές και να αποσπάσει την προσοχή του καθεστώτος» πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Σαάμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική δράση θα μπορούσε, επίσης, να έχει αντίθετα αποτελέσματα.

«Θα μπορούσε να σκληρύνει την αποφασιστικότητα του καθεστώτος και της ακόμα μεγάλης βάσης υποστήριξής του σε ολόκληρη τη χώρα. Η συσπείρωση γύρω από τη σημαία δεν θα ήταν έκπληξη» είπε.

Πρόκειται για μια σύνθετη σειρά υπολογισμών για τον πρόεδρο, που επιδεινώνεται από τη γνώση ότι το Ιράν έχει απειλήσει να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση. Χαρακτηριστικό ότι ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη «και για διάλογο και για πόλεμο».

Και παρά τις ζημιές που προκάλεσαν οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων. Και μπορεί οι σύμμαχοι να έχουν εξασθενήσει, αλλά ο «Άξονας της Αντίστασης» δεν έχει ακόμη εξαντληθεί. Οι Χούτι στην Υεμένη και οι σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ εξακολουθούν να είναι σε θέση να δράσουν.

Υπάρχει ήδη ο «διάδοχος»

Μεταξύ των φωνών που προτρέπουν τον πρόεδρο Τραμπ να δράσει με τόλμη είναι και ο άνθρωπος που προσφέρεται να ηγηθεί της μετάβασης του Ιράν μακριά από την κυριαρχία των κληρικών.

«Ο πρόεδρος πρέπει να πάρει μια απόφαση αρκετά σύντομα» δήλωσε ο Ρεζά Παχλάβι, ο εξόριστος γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν, στο CBS News.

«Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι θα σκοτωθούν λιγότερα άτομα στο Ιράν είναι να παρέμβουμε νωρίτερα» είπε. «Έτσι, αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει τελικά και θα τερματίσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε».

Μπορεί να το θέτει απλά, αλλά το ζήτημα είναι εξαιρετικά σύνθετο.