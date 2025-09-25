Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο, με την ατζέντα της συνάντησης να εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα διμερών σχέσεων, εμπορικής συνεργασίας, αμυντικής πολιτικής και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι έχει μεγάλο σεβασμό απέναντι στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, προσθέτοντας ότι στο επίκεντρο της συνάντησης θα τεθούν τα ζητήματα σχετικά με τα F35 και τα F16 με τον Τραμπ να απαντά πως πιστεύει ότι «θα καταφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει».

Διαβάστε ακόμα: Ο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο μετά από έξι χρόνια: Τα «δώρα» των 50 δισ. και το deal για τα F-35

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «αν η συνάντηση είναι επιτυχής, τότε ενδέχεται να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τα F35».

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα να διακόψει τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Μόσχα απηύθυνε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της στρατηγικής αποδυνάμωσης της ρωσικής οικονομίας εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά πως «το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει (ο Ερντογάν) είναι να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Η δήλωση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πιέσεων προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Μόσχα.

Χωρίς δεσμεύσεις για κυρώσεις και F-35

Παρά τις θερμές δηλώσεις, η συνάντηση των δύο ηγετών δεν οδήγησε σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας ή για επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία, αλλά απέφυγε να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι έχει μεγάλο σεβασμό προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Είπε ότι «θα θέσουμε επί τάπητος όλα τα μεγάλα ζητήματα για τις διμερείς μας σχέσεις».

«Θα κάνουμε πρόσθετες αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες. Θα συζητήσουμε τόσο για τα F16 όσα και για τα F35», πρόσθεσε.

BREAKING: Trump:



We could lift (CAATSA) sanctions on Türkiye almost immediately. pic.twitter.com/K4VuOYwpG1 — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα F-35 από το 2019, όταν προχώρησε στην αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, προκαλώντας την αντίδραση της Ουάσινγκτον και την επιβολή κυρώσεων βάσει του νόμου CAATSA.

Διαβάστε επίσης: Επιστολή 20 Αμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο και Χέγκσεθ: «Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στον Ερντογάν»

Η Τουρκία, μαζί με την Ινδία και την Κίνα, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικής ενέργειας. Ο Τραμπ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το μέτωπο κατά της Ρωσίας, κάλεσε την Άγκυρα να επανεξετάσει τη στάση της, τονίζοντας ότι «η αγορά ρωσικού πετρελαίου χρηματοδοτεί τον πόλεμο».

Μάλιστα, σε πρόσφατη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι «χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους» μέσω των ενεργειακών τους συναλλαγών με τη Ρωσία.

Το αγκάθι των S-400 και η αμφισβήτηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης

Η αγορά των S-400 από τη Ρωσία παραμένει το βασικό εμπόδιο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Σύμφωνα με αμερικανική νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2020, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη εκτός αν πιστοποιηθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι έχει εγκαταλείψει το ρωσικό σύστημα.

Ο Ερντογάν, σε συνέντευξή του στο Fox News, χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «μη αρμόζοντα για μια στρατηγική συνεργασία», ενώ ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων «πολύ σύντομα», εφόσον υπάρξει «καλή συνάντηση».

Η πιθανότητα πώλησης F-35 στην Τουρκία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με μέλη της διακομματικής Ελληνοαμερικανικής Ομάδας να εκφράζουν ανησυχίες για τη στρατιωτική συνεργασία της Άγκυρας με τη Μόσχα και για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Διαβάστε ακόμα: ΗΠΑ: Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ προκάλεσε σύγχυση συγκαλώντας μυστική συνάντηση στρατηγών

Η ομάδα προειδοποίησε ότι η Τουρκία επιδεικνύει «περιφρόνηση προς τις διεθνείς νόρμες και τις δημοκρατικές αρχές», ενισχύοντας την πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ να μην προχωρήσει σε πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων.

«Είμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία για τη Γάζα»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν συμφωνεί με τη στάση του Ερντογάν στον πόλεμο της Γάζας, ο Τραμπ δήλωσε:

«Λοιπόν, δεν γνωρίζω τη στάση του, δεν μπορώ να σας πω τίποτα γι’ αυτό», προσθέτοντας ωστόσο ότι είχε μια «εξαιρετική συνάντηση» με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία», είπε, επισημαίνοντας πως «πρέπει να φέρει πίσω τους ομήρους».

Η αναφορά στους ομήρους υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει ανθρωπιστικές παραχωρήσεις, ενδεχομένως ως προϋπόθεση για ευρύτερη διπλωματική πρόοδο.

Ο ρόλος της Τουρκίας στον πόλεμο της Ουκρανίας

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον πιθανό διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, λέγοντας:

«Η Τουρκία θα μπορούσε να βοηθήσει να φέρει τον Ζελένσκι και τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Δήλωσε πως ο Ερντογάν ως ηγέτη που «χαίρει μεγάλου σεβασμού και από τους δύο» και υποστήριξε ότι «θα μπορούσε να ασκήσει μεγάλη επιρροή αν το ήθελε», αν και «αυτή τη στιγμή είναι πολύ ουδέτερος».

Διαβάστε ακόμα: Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης: «Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί»

Ο Τραμπ συνέχισε με μια προσωπική αναφορά: «Γνωρίζει τον Πούτιν όπως τον γνωρίζω εγώ», είπε, προσθέτοντας ότι «πίστευε πως αυτός ο πόλεμος θα ήταν από τους ευκολότερους να επιλυθούν». «Η Ρωσία έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια και δεν έχει κερδίσει ουσιαστικά καμία γη… Νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει, πραγματικά το πιστεύω».

Για τη Συρία: «Ο Ερντογάν είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση του Άσαντ»

Ο Τραμπ απέδωσε στον Τούρκο Πρόεδρο καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή του συριακού καθεστώτος: «Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι ο υπεύθυνος για τη Συρία, για την επιτυχή μάχη που δόθηκε για την απομάκρυνση του προηγούμενου ηγέτη της Συρίας. Και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος. Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα».

Η δήλωση αυτή έγινε λίγες ημέρες μετά την ιστορική ομιλία του προσωρινού Προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ — την πρώτη από το 1967. Ο Αλ-Σαράα, πρώην τζιχαντιστής με επικηρυγμένο παρελθόν, είχε συναντηθεί με τον Τραμπ στο Ριάντ, τέσσερις μήνες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.