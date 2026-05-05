Πώς ο Τραμπ πήρε το «Νόμπελ» του πιο μισητού προέδρου: Από τη «σύμπραξη» Μασκ έως τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι πιο αντιδημοφιλής από ποτέ, ένα ιστορικό χαμηλό που κάνει ακόμα και τη δημοφιλία του μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου του 2021, να μοιάζει ασήμαντη.

Το μέσο ποσοστό αποδοχής του ανέρχεται στο 35%, βάσει δημοσκόπησης του CNN, που σημαίνει ότι παραβγαίνει πλέον το αείμνηστο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ, τον άνθρωπο που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράκ με πρόφαση...αέρα κοπανιστό.

Ο Μπους είναι ο μόνος πρόεδρος από την εποχή του Τζίμι Κάρτερ που πέρασε ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα γύρω στο 35% αποδοχής ή χαμηλότερα. Και όλα αυτά θέτουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε σοβαρό κίνδυνο πανωλεθρίας στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Ντόναλντ Τραμπ: Πώς τον πήρε η «κατηφόρα»

Υπήρξε μια αρκετά σταδιακή, σταθερή επιδείνωση καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ, η οποία διήρκεσε περισσότερο από 15 μήνες. Ωστόσο, ξεχωρίζουν ορισμένες «τομές»:

Με το «καλημέρα»

Η πρώτη φορά που είδαμε τη δημοτικότητά του να μειώνεται σημαντικά ήταν... σχεδόν αμέσως.

Ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του με τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής που είχε ποτέ, με ορισμένες δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν πάνω από 50% στα τέλη Ιανουαρίου 2025. Αλλά είχε έναν εξαιρετικά σύντομο μήνα του μέλιτος, χάνοντας γρήγορα αρκετές μονάδες.

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς τι προκάλεσε αυτή τη γρήγορη πτώση. Οι πρώτες μέρες επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία ήταν μια πληθώρα μονομερών ενεργειών.

Δύο πιθανοί «ένοχοι» ήταν η εξαιρετικά αντιδημοφιλής χάρη που έδωσε σε σχεδόν όλους τους κατηγορούμενους της 6ης Ιανουαρίου, ακόμη και σε εκείνους που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, και οι χαοτικές περικοπές του Υπουργείου Αποδοτικότητας (DOGE) σε κυβερνητικούς υπαλλήλους και υπηρεσίες, με επικεφαλής τον εξαιρετικά αντιδημοφιλή Έλον Μασκ.

Δασμοί Τραμπ - Το πρώτο «αίμα»

Το πρώτο σοβαρό πλήγμα στη δημοτικότητά του ήρθε στις αρχές Απριλίου του 2025, όταν επέβαλε τους οριζόντιους δασμούς του. Η ανακοίνωσή του ουσιαστικά σήμαινε εμπορικό πόλεμο με τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου.

Οι Αμερικανοί στράφηκαν γρήγορα εναντίον τους, όταν κατάλαβαν ότι δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένας μοχλός θέσπισης περαιτέρω αισχροκέρδειας, και μετακύλισης του κόστους στους ίδιους.

Το μέσο ποσοστό αποδοχής του Τραμπ μειώθηκε από 45% όταν ανακοινώθηκαν οι δασμοί σε 41% έναν μήνα αργότερα.

Περίοδος χάριτος και «ρωγμές»

Τους επόμενους έξι μήνες ο τραμπ πήρε «συγχωροχάρτι» από τη βάση του, παρά το αντιδημοφιλές νομοσχέδιο για την ατζέντα του Τραμπ και τον κακό χειρισμό των αρχείων του σκανδάλου Επστάιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αλλά τα πράγματα άρχισαν να χειροτερεύουν ξανά και οι Δημοκρατικοί είχαν μια δυνατή εκλογική αναμέτρηση το 2025, όταν κέρδισαν τις εκλογές για κυβερνήτες τόσο στο Νιου Τζέρσεϊ όσο και στη Βιρτζίνια με μεγάλη διαφορά.

Το φιάσκο της ICE

Το επόμενο σημείο καμπής ήρθε τον Ιανουάριο, όταν η επιθετική καταστολή διαδηλώσεων από τη στρατιωτικοποιημένη Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE), κορυφώθηκε με τη δολοφονία της δασκάλας Ρενέ Γκουντ και του νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Η κυβέρνηση βιάστηκε να κατηγορήσει τους Γκουντ και Πρέτι ως εγχώριους τρομοκράτες, προτού αδιάσειστα στοιχεία δείξουν πως και στις δύο περιπτώσεις, οι πράκτορες της ICE έδρασαν ως ένοπλοι τιμωροί.

Η δημοτικότητα του Τραμπ δεν μειώθηκε πολύ, αλλά αυτό τουλάχιστον εν μέρει οφείλεται στο πώς η κυβέρνησή υποχώρησε από τις πιο επιθετικές τακτικές της και καρατόμησε την ηγεσία της υπηρεσίας.

Η «κατρακύλα» του Ιράν

Η έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, συντεταγμένα με το Ισραήλ, ήταν η επικοινωνιακή κατάλυση και των τελευταίων προεκλογικών δεσμεύσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος, που εβδομάδες πριν αξιωνόταν μονομερώς το Νόμπελ Ειρήνης, είχε ξεκινήσει τώρα έναν πόλεμο, για τον οποίο διεθνείς αναλυτές συναινούν πως ήταν εξ' ολοκλήρου αχρείαστος και απρόκλητος.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (1/5) έδειξε ότι το 61% των Αμερικανών χαρακτήρισε «λάθος» τον πόλεμο.

Και πάλι όμως, τα ποσοστά του Τραμπ δεν έχουν ακριβώς καταρρεύσει. Έχουν μειωθεί από τον μέσο όρο του 38% όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου σε 35% σήμερα.

Αλλά ο πόλεμος παρασύρει πτωτικά και άλλες μεταβλητές σημαντικές για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσκόπηση του CNN τον Μάρτιο έδειξε ότι το 65% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ «δεν έχει κάνει αρκετά» για να μειώσει τις τιμές, και δημοσκόπηση του CBS έδειξε ότι τα τρία τέταρτα των Αμερικανών θεωρούν ότι ο Τραμπ δεν έχει επικεντρωθεί αρκετά στη μείωση των τιμών.

Δημοσκοπήσεις του Pew Research Center έδειξαν απότομη πτώση στην εμπιστοσύνη των Αμερικανών στην ικανότητα του Τραμπ να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις στην εξωτερική πολιτική.

Και μια νέα έρευνα του Pew την Παρασκευή έδειξε ότι τουλάχιστον το 60% των Αμερικανών δεν είχε εμπιστοσύνη στον Τραμπ για να διαχειριστεί την εκτελεστική εξουσία, να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική δύναμη με σύνεση, να λάβει καλές αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής ή να συνεργαστεί αποτελεσματικά με το Κογκρέσο.

Ανησυχίες για την οξύνεια και την ψυχική υγεία του Τραμπ έχουν επίσης αυξηθεί. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε μάλιστα ότι το 61% των Αμερικανών και ακόμη και το 30% των Ρεπουμπλικανών συμφώνησαν ότι ο Τραμπ «έχει γίνει ασταθής με την ηλικία».