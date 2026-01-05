Πρόεδρος Κολομβίας κατά Τραμπ: «Σταμάτα να με συκοφαντείς περί ναρκωτικών»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, επιμένει να απορρίπτει τις κατηγορίες του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του επιρρίπτει πως διακινεί ναρκωτικά, χωρίς, ωστόσο, να παρουσιάζει κάποια απόδειξη για τα λεγόμενά του.

Χθες, Κυριακή (04/01), και στον απόηχο της αμερικάνικης επέμβασης στη Βενεζουέλα, ο Πέτρο έγραψε στο X: «Το όνομά μου (...) δεν εμφανίζεται στους δικαστικούς φακέλους για τη διακίνηση ναρκωτικών. Σταματήστε να με συκοφαντείτε, κ. Τραμπ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι η διεξαγωγή αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Κολομβία, παρόμοιας με αυτή στη γειτονική Βενεζουέλα, θα του φαινόταν «καλή ιδέα» και κατηγόρησε για ακόμη μια φορά τον ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο πως επιδίδεται σε διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα του διαμηνύοντας πως «δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη».

Ο σοσιαλδημοκράτης Κολομβιανός πρόεδρος επικρίνει έντονα τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως διέπραξαν απαγωγή «χωρίς καμιά νομική βάση» του ομολόγου του της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Καράκας έπειτα από σειρά βομβαρδισμών.

Αφού είπε απευθυνόμενος προχθές στον κ. Πέτρο πως καλά θα έκανε να προσέχει τα νώτα του, ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε χθες τον Κολομβιανό ομόλογό του «άρρωστο», ο οποίος αρέσκεται να «παίρνει κοκαΐνη» και να την «πουλάει στις ΗΠΑ».

Σεβασμό απαίτησε η Κολομβία από τον Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας χαρακτήρισε τις απειλές του Αμερικανού προέδρου «απαράδεκτη ανάμιξη» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και απαίτησε «σεβασμό».

Αφότου άρχισε η δεύτερη θητεία του κ. Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 οι δυο ηγέτες έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα φραστικά πυρά ο ένας εναντίον του άλλου: για την πολιτική, όσον αφορά τη μετανάστευση, για τους τελωνειακούς δασμούς, για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η σχέση των δυο χωρών, ιστορικά εταίρων-κλειδιών σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο στην περιοχή, βρίσκεται πλέον σήμερα στο ναδίρ της.