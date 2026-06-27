Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη δήλωση της Ρίας Ελληνίδου: «Ήταν πολύ ωραίο και πικάντικο για τα site»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένος σήμερα (27/6) στο «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μεταξύ όσων τον ρώτησε η Ναταλία Γερμανού ήταν και η πρόσφατη δήλωση της συντρόφου του, Ρίας Ελληνίδου, στα παρασκήνια των MAD VMA 2026.

Η Κόνι Μεταξά είχε ρωτήσει τη γνωστή τραγουδίστρια με ποια celebrity δεν θα άφηνε μόνο του τον Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου να κάνει κίνηση - ματ και να απαντάει πως «με άνδρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες. Είναι πιο επικίνδυνοι».

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Η παραπάνω δήλωση συζητήθηκε αρκετά και έκανε τον γύρο των site και των ψυχαγωγικών εκπομπών, ενώ δεν έλειψαν και κάποια αρνητικά σχόλια, όπως αυτό του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου που χαρακτήρισε τη δήλωση «από τις πιο ομοφοβικές» που έχουν ακουστεί ποτέ.

Κάποιοι είχαν αναρωτηθεί για το πώς μπορεί να το πήρε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αφού τον αφορούσε άμεσα, αλλά όπως φάνηκε σήμερα (27/6) στο Καλύτερα Δε Γίνεται, ο ίδιος δεν ασχολήθηκε καθόλου, αφού ξέρει πώς το εννοούσε η σύντροφός του.

«Επειδή εγώ ξέρω τον τρόπο που το είπε, το ότι οι άντρες είναι πιο εκδηλωτικοί στο κομμάτι του θαυμασμού, το καταλαβαίνω. Απλά ήταν πολύ ωραίο και πικάντικο για τα site», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Συμπλήρωσε δε ότι «το φλερτ είναι πάρα πολύ ωραίο και σου φτιάχνει τη διάθεση όταν μένει εκεί, στα λόγια».