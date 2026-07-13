Γιώργος Μαζωνάκης για Στέφανο Παπαδόπουλο: «Ψευδής η καταγγελία - Δεν είναι και ο τύπος μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος στον Alpha Κύπρου και μίλησε για όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και έφεραν το όνομά του στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά όχι με αφορμή τη μουσική του.

Έτσι, ο δημοφιλής τραγουδιστής, εκτός από τη διαμάχη με την οικογένειά του, αναφέρθηκε και στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που υπέβαλε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Διαβάστε επίσης - Γιώργος Μαζωνάκης: «Ένιωσα τρόμο και προδοσία - Η αδερφή μου περίμενε να ακολουθήσει το περιπολικό»

«Θα στα πω τα πράγματα όπως είναι. Τον συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο προηγούμενος μαέστρος. Αυτό το πράγμα ήταν μία τεράστια κίνηση ενός επιχειρηματία προς τα εμένα. Αυτό που εμένα με θύμωσε ήταν ότι εγώ είχα έναν τρόπο για εμένα, να μην ακουστεί ποτέ τίποτα για εμένα.

Καθόμουν και σκεφτόμουν τι είναι αυτό που σε ανησυχεί; Εγώ τόσο καιρό όταν ήθελα να πω κάτι, μου έλεγαν "μην το πεις γιατί θα γυρίσει πάνω σου επειδή είσαι γνωστός". Πάντα ζούσα με αυτό τον φόβο. Δεν προστάτευα τον εαυτό μου από το ποιους θα συναναστραφώ.

Εγώ είμαι αυθόρμητος. Δεν έμπλεκα μέχρι τώρα τα επαγγελματικά μου με τα προσωπικά μου. Όταν έμαθα ότι ο συγκεκριμένος νεαρός με κατηγορεί για ασέλγεια, γύρισα το κεφάλι μου από την άλλη. Παλιά θα έβγαζα αυτοάνοσα. Ότι είναι ψευδής καταγγελία είναι γεγονός.

Αφήνω τον κόσμο να βγάζει το συμπέρασμα μόνος του. Ένα χρόνο πριν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου έλεγε ότι "ο τραγουδιστής αυτός έλεγε κάτι για #MeToo".

Το παιδί το είχα δει πρώτη φορά στο καμαρίνι που ήθελε ένα κουστούμι για να βγει, εκεί του έδωσα εγώ. Δεν είναι και ο τύπος μου. Τα νέα παιδιά είναι πιο πονηρά από εμάς. Έχω κινηθεί νομικά και θα δούμε τι θα συμβεί, περιμένω την συμβουλή του δικηγόρου μου».