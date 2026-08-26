Όταν η Άννα Βίσση τραγούδησε Δημήτρη Κόκοτα στο Καλλιμάρμαρο: Η αφιέρωση και το «αντίο»

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία 57 ετών μετά από μια δύσκολη μάχη 2,5 χρόνων που έδινε στο νοσοκομείο μετά το σοβαρό έμφραγμα και την ανακοπή που είχε υποστεί στις πρόβες του Just The Two Of Us την άνοιξη του.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν στα social media ήταν και η Άννα Βίσση, η οποία δύο χρόνια πριν στη sold out συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο είχε συγκινήσει το κοινό με την αφιέρωση που είχε κάνει από τη σκηνή στον αγαπημένο τραγουδιστή.

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Μάλιστα, τραγούδησε τότε τη μεγάλη επιτυχία του, «Στοχω Πει» που είχε κυκλοφορήσει το 1998 σε στίχους και μουσική Νίκου Καρβέλα, συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ «Για Μένα», είχε κάνει τεράστια επιτυχία και θεωρείται πλέον από τα «κλασικά» τραγούδια του αγαπημένου τραγουδιστή.

«Τώρα εγώ θα τους κάνω έκπληξη. Είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Καρβέλας που πολύ το ζήλεψα.

Το έχει πει ένας άνθρωπος που δυστυχώς ακόμα η τύχη του δεν είναι σίγουρα καλή, δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα είναι υγιής ξανά. Είναι στο νοσοκομείο.

Μιλάω για τον Δημήτρη Κόκοτα. Να του ευχηθούμε περαστικά, τέτοια βραδιά, δώστε του μια ωραία ενέργεια.

Και ο Νίκος κάποτε του έγραψε αυτό το τραγούδι που πολύ το αγαπάω», είχε πει τότε από τη σκηνή του Καλλιμάρμαρου η Άννα Βίσση, ερμηνεύοντας στη συνέχεια το «Στο'χω Πει» με όλο το στάδιο να σιγοτραγουδάει από τα πρώτα δευτερόλεπτα μαζί της σε μία από τις συγκινητικές στιγμές εκείνης της συναυλίας.

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Χθες (25/8) λίγο αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα η Άννα Βίσση ανέβασε σε story στο Instagram μία φωτογραφία του Δημήτρη Κόκοτα και με «χαλί» το «Για Πάντα», μία ακόμα μεγάλη επιτυχία του από το άλμπουμ «Για Μένα», έγραψε:

«Δημήτρη… Έφυγες νωρίς αφήνοντας πίσω τη γλυκιά σου φωνή και την όμορφη ψυχή σου που μιλούσε και θα μιλάει για πάντα στις ψυχές όλων μας».