Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Πέμπτη 26/3, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.
Ελληνικές ταινίες σήμερα
- 17:00 ΕΡΤ3 Ο Ταυρομάχος Προχωρεί
- 17:45 ΣΚΑΪ Ποιος Θανάσης
- 19:00 ΕΡΤ World Μαντώ Μαυρογένους
- 20:15 ΕΡΤ1 Ένας Ήρως με Παντούφλες
- 21:00 ΑΝΤ1 Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο
- 04:00 ΟΡΕΝ Η Μοίρα μιας Γυναίκας
Ελληνικές ταινίες Cosmote Cinema 3
- 07:05 Το Πιθάρι
- 08:35 Λαός και Κολωνάκι
- 09:55 Τρία Κορίτσια από την Αμέρικα
- 11:20 Μοντέρνα Σταχτοπούτα
- 13:10 Χωρίς Συνείδηση
- 14:40 Βαφτιστικός
- 16:00 Ησαΐα Χόρευε
- 17:15 Εμείς τα Μπατιράκια
- 18:30 Η Ζούγκλα των Πόλεων
- 20:15 Η Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα
- 22:00 Τρελός, Παλαβός και Βέγγος
- 23:30 Ο Μιμίκος και η Μαίρη
- 01:10 Δεσποινίς Ετών 39
- 02:50 Η Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα
- 04:35 Εισπράκτωρ 007
