Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 8/5/2026

12:00 BLUE SKY Ο Γολγοθάς μιας αθώας 14:30 ΕΡΤ3 Ανθισμένη αμυγδαλιά 17:30 ΣΚΑΪ Ένας τρελός, τρελός αεροπειρατής 18:45 BLUE SKY Δύο κόσμοι 20:15 ΕΡΤ1 Ο άνθρωπος της καρπαζιάς 21:00 ΑΝΤ1 Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης 21:00 STAR Η καφετζού 00:30 ALPHA Ο πρωτάρης μπάτσος κι η τροτέζα

Η ταινία της ημέρας

Ο Άνθρωπος της Καρπαζιάς (20:15 - ΕΡΤ1)

Ο επιχειρηματίας Ξενοφών Καρύδης πασχίζει να παντρέψει τη ναζιάρα κόρη του Λίζα, που μόλις επέστρεψε απ’ το εξωτερικό, με τον καλοσυνάτο συνεταίρο του, Προκόπη, αλλά αυτός τα θαλασσώνει ελαφρώς, επιτρέποντας στη Λίζα να φλερτάρει με κάποιον τύπο, ο οποίος επίσης επέστρεψε στην Ελλάδα προσφάτως. Ο πατέρας της, με τη βοήθεια του Προκόπη, διαδίδει ότι η «περίφημη» σταρ του σινεμά Γκιζέλα Ντάλι ήταν ερωμένη του Προκόπη – πράγμα που τον καθιστά περιζήτητο μεταξύ των γυναικών, αφού ακόμα και η «ποζάτη» Λίζα πιστεύει το παραμύθι. Το όλο σχέδιο φαίνεται να εξελίσσεται καλά, μέχρις ότου καταφθάνει η Γκιζέλα Ντάλι αυτοπροσώπως, πληροφορούμενη τις περίεργες φήμες, ο δε ζηλιάρης αρραβωνιαστικός της, Βρασίδας, ζητάει το λόγο απ’ τον Προκόπη. Δίνονται οι απαραίτητες εξηγήσεις και η όλη παρεξήγηση λύνεται ως συνήθως, τα πράγματα πάνε κατ’ ευχήν και ο Προκόπης παντρεύεται τελικά τη Λίζα.

Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης

Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης

Παίζουν: Κώστας Βουτσάς, Ξένια Καλογεροπούλου, Λαυρέντης Διανέλλος, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Μαίρη Μεταξά, Νίκος Ρίζος, Νίκος Παπαναστασίου, Δημήτρης Μπισλάνης, Θάνος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Παναγιώτης Καραβουσάνος, Ιάκωβος Ψαρράς, Γιώργος Παπαζήσης, Αντώνης Παπαδόπουλος, Νάσος Κεδράκας, Μάκης Δεμίρης, Γιώργος Γρηγορίου, Δημήτρης Καρυστινός, Γιάννης Αλεξανδρίδης, Βασίλης Γεωργιάδης, Μαίρη Μιχελή, Γιώργος Κυριακίδης, Τάκης Σταυρινός, Γιάννης Μπουρνέλης, Άρτεμις Τσάρμη, Απόστολος Σουγκλάκος, Τάκης Γκιώκας.

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:00 Ησαΐα μη Χορεύεις

07:30 Ο Περίεργος

09:00 Μαζί τα Φάγαμε

10:40 Ένας Κοντός θα μας Σώσει

12:20 Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο

13:55 Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρύφαλλο

15:20 Έγκλημα στα Παρασκήνια

16:45 Ο Τζαναμπέτης

18:25 Ορατότης Μηδέν

20:25 Η Γυναίκα μου Τρελλάθηκε

22:00 Deep End

23:35 Αχτύπητα Καμάκια

01:00 Ίλιγγος

02:30 Κομάντος και Μανούλια

04:10 Το Σφάλμα

05:40 Η Δαιμονισμένη

