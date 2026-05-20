Τζίμι Φάλον: Φόρεσε ξανθιά περούκα και έτρεξε σε slow motion α λα Πάμελα στο Baywatch

Ο Τζίμι Φάλον θέλησε να φέρει στο The Tonight Show «αέρα» Baywatch, αλλά με μεγάλη δόση χιούμορ, προσπαθώντας να αναβιώσει στο πλατό το slow motion τρέξιμο που είχε γράψει τηλεοπτική ιστορία στα '90s χάρη στις ναυαγοσώστριες της σειράς με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τις Πάμελα Άντερσον και Γιασμίν Μπλιθ.

Έτσι, πριν από λίγες ημέρες όταν στο πλατό του The Tonight Show with Jimmy Fallon ήταν καλεσμένη η 23χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης, Λίβι Ντουν (Livvy Dunne), της ζήτησε να του κάνει επί τόπου... σεμινάριο.

Η Λίβι Ντουν υποδύεται στο reboot του Baywatch, μια νέα ναυαγοσώστρια, την Γκρέης, ενώ δεν έχει κρύψει τον ενθουσιασμό της για τον ρόλο αφού είναι η πρώτη της συμμετοχή σε σειρά και η ευκαιρία της να συστηθεί ως ηθοποιός στο κοινό που την ξέρει από την ενόργανη, αλλά και από τα social media όπου έχει εκατομμύρια followers.

Για την ώρα δεν τα πήγε καθόλου άσχημα ως δασκάλα slow motion τρεξίματος, το οποίο δήλωσε στον Τζίμι Φάλον πως είναι η ειδικότητά της.

Ο παρουσιαστής φόρεσε ξανθιά περούκα, γυαλιά ηλίου και οι δυο τους το έριξαν στο... τρέξιμο. Τώρα κατά πόσο ο μαθητής τα πήγε καλά ή όχι, μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω βίντεο.

Το νέο Baywatch αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Fox στα τέλη του Ιανουαρίου του 2027 με την πρώτη σεζόν να αποτελείται από 12 επεισόδια, τα οποία γυρίζονται αυτή την περίοδο στην Καλιφόρνια.

Πρωταγωνιστής είναι ο Στίβεν Άμελ (Stephen Amell), τον οποίο είχαμε γνωρίσει ως Όλιβερ Κουίν στη σειρά Arrow, πλαισιωμένος από νέες και νέους ηθοποιούς, ενώ από το αρχικό καστ της σειράς θα δούμε τον Ντέιβιντ Τσόκατσι να επιστρέφει ως Κόντι Μάντισον, αλλά και την Έρικα Ελένιακ που υποδυόταν τη Σόνι ΜακΚλέιν σε γκεστ ρόλο.

Επιθυμία των δημιουργών της σειράς είναι να δούμε και άλλους ηθοποιούς από την αρχική σειρά να επιστρέφουν, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο άλλο όνομα μέχρι στιγμής.

Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η Πάμελα Άντερσον τους γείωσε αφού απέρριψε την πρόταση που της έγινε για να κάνει κάποιες γκεστ εμφανίσεις στα νέα επεισόδια, λέγοντας πως αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει για εκείνη.