Σε νέα ανάρτηση το βράδυ της Πέμπτης (20/11) επανήλθε ο Διαμαντής Καραναστάσης σχετικά με την αιφνιδιαστική παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, με αφορμή τις συνεχείς δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου που τον αφορούσαν.

Ο Καραναστάσης σημειώνει ότι «και πολύ κάθισα» αναφερόμενος στην απόφασή του, ενώ υπογραμμίζει πως «μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στον δρόμο από χθες».

Προσθέτει ακόμη ότι, «σε μια κοινωνία όπου δεν παραιτείται ποτέ κανείς, κάποιοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να πλήξουν εκείνον που παραιτήθηκε από αξιώματα και προνόμια για τις αξίες του».

«Σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του.

Αυτές είναι οι «μύγες», που βρίσκονται παντού.

Που δε βλέπουν τη γενναιότητα γιατί δεν ξέρουν τη λέξη.

Εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες.

Μένω με όλους μας.

Και με τον κύριο που μου είπε πριν λίγο: «και πολύ έκατσες Διαμαντή…». Αυτό ακριβώς… και πολύ κάθησα».

