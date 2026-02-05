Έκανε χθες πρεμιέρα το πρώτο Προσυνέδριο της ΝΔ από τα Ιωάννινα με παρόντα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και προφανώς ήταν μια ευκαιρία για συσπείρωση δυνάμεων του κυβερνώντος κόμματος σε μια περιφέρεια που δεν είναι εύκολη, καθώς οικονομικά είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τις άλλες. Ο στόχος, σύμφωνα με συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, είναι να γίνουν 5-6 προσυνέδρια μέχρι τα μέσα Μαϊου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κατά προτίμηση με παρόντα τον πρωθυπουργό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γινει προσυνέδριο χωρίς τον κ. Μητσοτάκη. Ως τώρα δεν υπάρχει οριστικός σχεδιασμός, αλλά φαίνεται ότι το δεύτερο γαλάζιο προσυνέδριο θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου στην Αλεξανδρούπολη και μετά υπάρχουν ως επιλογές η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα κλπ.

Το έργο των Κέντρων Καινοτομίας

Το Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου που επισκέφθηκε χθες ο Μητσοτάκης και εγκαινιάστηκε στα Γιάννενα από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δεν είναι έργο βιτρίνας, όπως μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν. Πρόκειται για ένα δημοτικό σχολείο που είχε κλείσει και επαναλειτουργεί ως δομή καινοτομίας, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και εντασσόμενο στο Πανελλαδικό Δίκτυο των 13 Κέντρων Καινοτομίας που λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Το Κέντρο διαθέτει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και αναδυόμενων τεχνολογιών, με κεντρικό στοιχείο ένα ανθρωποειδές ρομπότ που εντάσσεται στη μαθησιακή διαδικασία. Σε μια περίοδο που η απορρόφηση πόρων του Ανάκαμψης είναι εξαιρετικά κρίσιμη, τέτοιες παρεμβάσεις δείχνουν ότι η Παιδεία μπορεί να είναι πεδίο αξιοποίησης.

Διαβάστε ακόμα: Τα πολλαπλά μηνύματα Μητσοτάκη από τα Γιάννενα - Ποια παράθυρα άνοιξε και για ποιους πολίτες

Το μήνυμα του Χατζηδάκη

Η παρουσίαση που έκανε χθες ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης αναφορικά με το νομοσχέδιο που παρουσιάζει 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη εντάσσεται στη στρατηγική που έχει χαράξει ο Μητσοτάκης μέχρι τις εκλογές να αναδεικνύεται το θετικό έργο της κυβέρνησης και να περνάει προς τα έξω ότι γίνονται μεταρρυθμίσεις, μικρές ή μεγάλες. Ο Χατζηδάκης λέει για το νομοσχέδιο ότι διέπεται από απλή λογική, δηλαδή δεν κάνει κάποια τομή στον χρόνο, αλλά αντιμετωπίζει καθημερινά πλην πολύ ουσιαστικά για τους πολίτες προβλήματα π.χ. για πιστοποιητικά που το δημόσιο ζητάει και ξαναζητάει ή οι διεκδικήσεις του δημοσίου με βάση τα τουρκικά φιρμάνια. Βέβαια, είναι γνωστό ότι με το ελληνικό δημόσιο το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο.

Ο Κυρανάκης και τα καθίσματα των τρένων

Μέσα σε δέκα μήνες επιχειρείται η πιο συμπαγής θεσμική και επιχειρησιακή παρέμβαση που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Οχι ότι δεν έχει δουλειά να γίνει ακόμα. Από την αποκατάσταση των ζημιών του Daniel με πλήρη σηματοδότηση και ETCS, έως την αυστηρή επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με τη Hellenic Train και την έλευση 23 νέων συρμών, το βάρος μετατοπίζεται από τις εξαγγελίες στους μετρήσιμους κανόνες. Νέος νόμος, ενιαία ευθύνη, αυστηρές ποινές, αλλαγή στελέχωσης και σύγχρονη εκπαίδευση. Και την ίδια στιγμή με επείγουσα εντολή του Υπουργείου Μεταφορών ξεκινά έλεγχος όλων των καθισμάτων στη Hellenic Train, με βάση και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Διαβάστε ακόμα: Τσίπρας για ναυάγιο στη Χίο: «Ξανά τάφος το Αιγαίο, γνωστός ξενοφοβικός ο Πλεύρης»

Και τα ηλεκτρικά ταξί

Μένω στα του Κυρανάκη για να πω ότι μπορεί οι οδηγοί ταξί να διαμαρτύρονται για την ηλεκτροκίνηση, πάντως όσοι φίλοι ταξίδεψαν στη βόρεια Ευρώπη τους τελευταίους μήνες είχαν να μου λένε για την ησυχία και την καθαρή ατμόσφαιρα. Δεν είναι λίγο να περπατάς στο κέντρο της πόλης και να μην ακούς κιχ. Και επίσης, να μην βρωμάει κάθε δρόμος από τα πετρέλαια. Οπότε, βήμα προς τα μπρος είναι η ηλεκτροκίνηση κι ελπίζω η κυβέρνηση να μην κάνει πίσω στο θέμα.

Σύνταγμα και ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής μπαίνει στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με συγκεκριμένους όρους: διάλογος ναι, χωρίς λευκές επιταγές. Στη Χαριλάου Τρικούπη έχει ήδη γίνει χαρτογράφηση των άρθρων που ανοίγουν, με καθαρές κόκκινες γραμμές – πρώτη τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, όπου προετοιμάζεται πολιτική σύγκρουση. Σημειώνεται ότι, μέσα στη συζήτηση περί «βελόνας», το ΠΑΣΟΚ έδειξε αντανακλαστικά απέναντι στην πρόταση του Κυριάκος Μητσοτάκης για αναθεώρηση. Σταθερά στο επίκεντρο παραμένει και το άρθρο 86, με θέση την κατάργηση της υπουργικής ασυλίας, ενώ για την μονιμότητα στο Δημόσιο δεν τίθεται θέμα. Οι σχετικές συσκέψεις έχουν ήδη ξεκινήσει.