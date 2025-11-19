Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 20/11

Η φετινή Χρυσή Άρκτος, το νέο Wicked καθώς και η συμμορία του Τζέσι Άισενμπεργκ, είναι οι ταινίες που μονοπωλούν το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες.

Οι νέες ταινίες που θα δούμε στα σινεμά από την Πέμπτη 20/11

Όνειρα (Dreams)

Το δεύτερο μέρος της τριλογίας («Sex / Dreams / Love») του Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ που κέρδισε τη φετινή Χρυσή Άρκτο, έρχεται αυτή την εβδομάδα στα σινεμά. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία της 17χρονης Γιοχάνα, η οποία ερωτεύεται τη νέα της καθηγήτρια Γαλλικών. Για να ξεφύγει από τη μοναχικότητά της και τον πόνο του «ανεκπλήρωτου» βρίσκει καταφύγιο στο γράψιμο.

Η Αγάπη που Απομένει (The Love That Remains)

Ο Χλινούρ Παλμασόν επιστρέφει με την τέταρτη ταινία του για να καταγράψει την ιστορία μιας οικογένειας στο μεταβατικό στάδιο που οι γονείς αποφασίζουν να χωρίσουν. Με την πιο προσωπική ταινία, ο Πάλμασον συνθέτει ένα κινηματογραφικό χρονογράφημα/ημερολόγιο, μία αφήγηση-κολάζ από κλεμμένες στιγμές που ενώνουν μία οικογένεια, ακόμα κι όταν αυτή διαλύεται.

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Το μιούζικαλ φαινόμενο φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της προηγούμενης ταινίας. Η Έλφαμπα (Σίνθια Ερίβο) είναι πια η διαβόητη Κακιά Μάγισσα της Δύσης, εξόριστη στο δάσος του Οζ, όπου αγωνίζεται για την ελευθερία των Σιωπηλών Ζώων και παλεύει να μεταδώσει τη σκληρή αλήθεια για τον Μάγο (Τζεφ Γκόλντμπλουμ).

Η Γκλίντα, από την άλλη, εδρεύει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού και καρπώνεται όλα τα προνόμια της φήμης και της δημοτικότητας. Με την καθοδήγηση της κυρίας Μόριμπλ (Μισέλ Γεό), η Γκλίντα καθησυχάζει τους πολίτες του Οζ πως όλα βαίνουν καλώς υπό τη διακυβέρνηση του Μάγου. Η Γκλίντα μπορεί να έχει κερδίσει το στοίχημα της διασημότητας και να ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Πρίγκιπα Φιέρο (Τζόναθαν Μπέιλι) σε μία φαντασμαγορική τελετή, αλλά η αποξένωση της από την Έλφαμπα τη στοιχειώνει.

Η Συμμορία των Μάγων 3 (Now You See Me: Now You Don't)

Η ληστεία ενός διαμαντιού φέρνει ξανά στην ενεργό δράση την παρέα του Τζέσι Άιζενμπεργκ, μαζί με μια νέα γενιά ταχυδακτυλουργών. Αυτή τη φορά, το παιχνίδι της μαγείας και των ψευδαισθήσεων μπλέκει με την τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή παρακολούθηση.

Οι Καβαλάρηδες θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει «απάτη» σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι αληθινό — ούτε καν η ίδια η μαγεία.

Νυχτερινή Εφημερία (Late Shift)

Η Λεόνι Μπένες, που μας εξέπληξε στο «Γραφείο των Καθηγητών», είναι νοσοκόμα σε μια νυχτερινή εφημερία σε νοσοκομείο της Ελβετίας. Όντας αντιμέτωπη με ένα υποστελεχωμένο τμήμα, παλεύει στα πρόθυρα της κατάρρευσης να κρατήσει τους ασθενείς και τον εαυτό της σε ισορροπία.

Sisu 2: Ο Δρόμος της Εκδίκησης (Sisu: Road to Revenge)

Επιστρέφοντας στο σπίτι όπου η οικογένειά του δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, «ο άντρας που αρνείται να πεθάνει» το διαλύει, το φορτώνει σε ένα φορτηγό και είναι αποφασισμένος να το ξαναχτίσει από την αρχή. Όταν ο διοικητής του Κόκκινου Στρατού που σκότωσε την οικογένειά του επιστρέφει αποφασισμένος να ολοκληρώσει το έργο του, ακολουθεί μια αμείλικτη, εντυπωσιακή καταδίωξη σε όλη τη χώρα, γεμάτη με απίστευτες σκηνές δράσης.

Κύριλλος και Μεθόδιος - Οι Φωτιστές των Σλάβων

Ντοκιμαντέρ θρησκευτικού χαρακτήρα της Μαρίας Χατζημιχάλη – Παπαλιού. Όπως αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη, η ταινία έχει στο επίκεντρο τη ζωή και την προσφορά των αγίων αδελφών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έδρασαν τον 9ο αιώνα. Το σπουδαίο έργο τους, με τη δημιουργία της σλαβικής γραφής, έδωσε τη δυνατότητα στους Σλάβους να αναδείξουν την ταυτότητά τους.

Το οικουμενικό τους έργο συνεχίστηκε από τους μαθητές τους, αλλάζοντας τη μοίρα του μισού σχεδόν κόσμου και τη φυσιογνωμία της Ευρώπης. Η ταινία φέρνει στο φως το γνωστό άγνωστο αυτό έργο, περιδιαβάζοντας τους χώρους όπου έδρασαν οι δύο αδελφοί και οι μαθητές τους: Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Βαυαρία, Πράγα, Σόφια, Αχρίδα, και βεβαίως Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πρέσπες, Καστοριά κ.ά. Ένα ταξίδι στην ιστορία της Ευρώπης, γεμάτο δράση, κίνηση και εναλλαγή.

Μαουτχάουζεν

Ντοκιμαντέρ των Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανιήλ, πάνω στο έργο των Μίκη Θεοδωράκη και Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το αδημοσίευτο κείμενο του επιζώντα Ιάκωβου Καμπανέλλη μεταφέρεται στην μεγάλη οθόνη σ' ένα αντιπολεμικό ντοκιμαντέρ που συναντά το μιούζικαλ, πλαισιωμένο από τη θρυλική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.